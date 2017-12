The Gift, Nando Reis e O Terno são alguns dos artistas que fazem shows nesta semana

3ª (5)

Ayrton Montarroyos

Vice-campeão do The Voice em 2015, o cantor interpreta as músicas de seu primeiro álbum, lançado este ano. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 3ª (5), 21h. R$ 30/R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Luiza Possi

No show ‘Who’s Bad?’, a cantora faz uma homenagem à obra de Michael Jackson, uma de suas influências. Teatro Cetip (627 lug.). R. dos Coropés, 88, Pinheiros, 4003-5588. 3ª (5), 21h. R$ 140/R$ 180. Cc.: todos. Cd.: todos.

Tim Reynolds

Em seu show solo acústico, o guitarrista da Dave Matthews Band toca músicas de toda a sua carreira. O flautista Carlos Malta, Pedro Agapio, vocalista e violonista da banda 3Steps e Fernando Anitelli, vocalista do Teatro Mágico, participam. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 3ª (5), 21h30 (abertura, 20h). R$ 130/R$ 160 (4º lote). Cc.: todos. Cd: todos.

The Gift

A banda de rock portuguesa divulga seu sexto disco de inéditas, ‘Altar’. O trabalho tem colaboração do lendário produtor Brian Eno. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 3ª (5), 21h30. R$ 60/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Xênia França

Integrante do grupo Aláfia, ela interpreta as músicas de seu primeiro álbum solo, lançado este ano. A cultura afro-brasileira está presente em músicas como ‘Preta Yayá’. Ainda na 3ª (5), às 12h15, ela participa do projeto Rádio Batuta Convida, comandado por Lucas Nóbile. O evento, gratuito, ocorre no Instituto Moreira Salles, com distribuição de ingressos 30 minutos antes da abertura. Mundo Pensante (600 lug.) R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 3ª (5), 23h. R$ 15 (até 23h59, grátis). Cc.: não aceita. Cd.: todos.

4ª (6)

Arrigo Barnabé

Artífice da Vanguarda Paulista, ele interpreta músicas de Roberto e Erasmo Carlos no show ‘Quero que Vá Tudo pro Inferno!’. Baretto (65 lug.). R. Vittorio Fasano, 88, Cerqueira César, 3896-4000. 4ª (6) e 5ª (7), 20h (abertura). R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Juçara Marçal

Aclamada em 2014 com o álbum ‘Encarnado’, a cantora estreia o show ‘Brigitte’, com o repertório da intérprete francesa Brigitte Fontaine. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 4ª (6), 21h30. R$ 44. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Nando Reis, Anavitória, Kell Smith e 2 Reis

Em show coletivo promovido pela Mix FM, os artistas fazem shows distintos, com hits de seus repertórios. Tom Brasil (4.000 lug). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. 4ª (6), 20h30. R$ 140/R$ 380. Cc.: todos. Cd.: todos.

Steve Rothery Band

Guitarrista da banda inglesa Marillion, ele divulga o disco solo ‘The Ghosts of Pripyat’ (2014). Carioca Club (1.030 lug.). R. Cardeal Arcoverde, 2.899, Pinheiros. 3813-8598. 4ª (6), 21h (abertura, 19h30). R$ 120/R$ 360. Cc.: M e V. Cd.: todos.

5ª (7)

Airto Moreira

Radicado nos Estados Unidos, o percussionista lança ‘Aluê’, primeiro álbum gravado no Brasil, em que vai do jazz ao pop. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 5ª (7), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Arrigo Barnabé

Leia mais acima

Cibele Codonho

Acompanhada por um quarteto, a cantora lança o álbum ‘Afinidades’. No show, ela interpreta músicas de Ivan Lins, Tom Jobim e outros nomes. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. 5ª (7), 21h. R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

O Terno

Influenciado pelo rock psicodélico, o trio toca o repertório do álbum ‘Melhor do Que Parece’ (2016), acompanhado por naipe de metais. Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. 5ª (7), 21h30 (abertura, 20h30). R$ 60. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

The Wailers

Célebre por seu trabalho com Bob Marley, a banda interpreta hits do reggae. O grupo Ponto de Equilíbrio abre a noite. Citibank Hall (5.292 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. 5ª (7), 21h15 (abertura). R$ 180/R$ 320. Cc.: todos. Cd.: todos.

Zizi Possi

No espetáculo ‘À Flor da Pele’, ela interpreta músicas sobre uma personagem que reencontra a luz depois da depressão. José Possi Neto dirige. Teatro Faap (486 lug.). R. Alagoas, 903, Higienópolis, 3662-7233. 5ª (7), 21h. R$ 50/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.