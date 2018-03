Dez shows de MPB para ver em São Paulo durante a semana

3ª (20)

Bruna Caram

No projeto Esquenta 90, a cantora apresenta sucessos dos anos 1990, indo do axé ao sertanejo. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 3ª (20), 21h30 (abertura, 20h). R$ 60. Cc.: todos. Cd: todos.

Elza Soares

A cantora faz show do álbum ‘A Mulher do Fim do Mundo’ (2015). O disco foi aclamado ao redor do mundo por sua mistura de samba e guitarras distorcidas. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 3ª (20), 21h. R$ 140/R$ 180. Cc.: todos. Cd.: todos.

4ª (21)

Mariene De Castro

A cantora vem apostando no samba, especialmente o da Bahia. Neste show, ela canta músicas que marcaram sua carreira acompanhada por violão e percussão. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 4ª (21), 18h30 e 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Markinhos Moura

Conhecido pelo sucesso ‘Meu Mel’, ele lança o álbum ‘Minha Voz no Teu Olhar’. O cantor recria clássicos de Caetano Veloso, Roberto Carlos e outros compositores. Teatro Itália (276 lug.). Av. Ipiranga, 344, metrô República, 3255-1979. 4ª (21), 21h. R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

5ª (22)

Chico Buarque

O artista segue com a temporada do espetáculo ‘Caravanas’, baseado no disco de mesmo nome que lançou em 2017. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. 5ª e 6ª, 22h; sáb., 21h30; dom., 18h30. Temporada: 22/3 a 1/4 e 12/4 a 22/4. R$ 200/R$ 490 (esgotado nestasemana). Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

Chico César convida Elba Ramalho e Margareth Menezes

No show ‘Mulher, Eu Sei’, o compositor recebe as cantoras para interpretar músicas relativas à força feminina e ao Nordeste. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 5ª (22), 21h30 (abertura, 20h). R$ 120/R$ 270. Cc.: todos. Cd.: todos.

Jorge Aragão

Comemorando os 29 anos do Memorial da América Latina, o sambista relembra sucessos como ‘Coisinha do Pai’ e ‘Vou Festejar’. Auditório Simón Bolívar (1.000 lug.). Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda, 3823-4644. 5ª (22), 20h30. R$ 40. Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

Primavera nos Dentes

Iniciativa de Charles Gavin, ex-baterista dos Titãs, o coletivo formado por Duda Brack (voz), Paulo Rafael (guitarra), Felipe Pacheco Ventura (violino) Pedro Coelho (baixo) e pelo próprio Gavin relê músicas da banda Secos & Molhados. Sesc Pompeia. Teatro (342 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (22) e 23/3, 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Zélia Duncan e Jaques Morelenbaum

Ao lado do violoncelista, a cantora e compositora lança o disco ‘Invento+’, dedicado à obra de Milton Nascimento. Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 5ª (22), 23 e 24/3, 21h; dom. (25), 18h. R$ 15/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Esquina Paulistana

Eduardo Dussek, Gerson King Combo, Maria Alcina, Perla e Sharylaine estão reunidos para participar da segunda edição do projeto, que tem como base a Orquestra de Músicos de Rua. Os artistas cantam músicas sobre São Paulo e falam de sua relação com a cidade. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 5ª (22), 21h; 23/3, 18h e 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.