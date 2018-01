Prepare-se: um roteiro com os grandes shows internacionais que SP recebe a partir de agosto

Foi difícil conseguir ingressos para os já esgotados shows de Paul McCartney e Coldplay em São Paulo – e não será nada surpreendente se a banda de Chris Martin anunciar mais uma apresentação extra, como fez o U2 esta semana. Mas outros astros internacionais também fazem da capital rota para suas turnês, a partir de agosto – em um fluxo potencializado pelo Rock In Rio, no mês seguinte. Na próxima semana, Joe Satriani (foto acima) abre a agenda, que inclui nomes do pop contemporâneo e artistas consagrados. A seguir, confira, mês a mês, os detalhes de cada show. André Carmona e Renato Vieira

AGOSTO

+ Joe Satriani é atração do Samsung Best of Blues. Seu clássico álbum ‘Surfing with the Alien’ completa 30 anos em 2017. Artur Menezes abre o show. Auditório Ibirapuera. Plateia externa. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. 6/8, 18h. Grátis.

+ Célebre na internet, o jovem multi-instrumentista inglês Jacob Collier (foto acima) apresenta músicas de ‘In My Room’, trabalho de estreia. Cine Joia. Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. 24/8, 22h30. R$ 120/R$ 140. www.livepass.com.br

+ Thundercat é um dos nomes que se apresenta no Jazz Na Fábrica, nos dias 17/8 e 18/8. Sesc Pompeia. R. Clélia, 93, 3871-7700, 10 a 27/8. R$ 12/R$ 60. www.sescsp.org.br (vendas a partir de 3/8).

+ O Mr. Big, banda marcante do hard rock, toca seus hits. Tom Brasil. R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. 19/8, 22h. R$ 200/R$ 380. www.ingressorapido.com.br

+ Criado pelo músico Scott Bradlee, o grupo Postmodern Jukebox transforma sucessos do pop e do rock internacional em blues e jazz. Casa Natura Musical. R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 20/8, 21h. R$ 420/R$ 440. www.eventim.com.br

+ Com suas performances ao violino, Lindsey Stirling chegou aos 30 anos com uma legião de fãs pelo mundo. Ela divulga o disco ‘Brave Enough’. Citibank Hall. Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. 25/8, 21h30. R$ 100/R$ 550. www.ticketsforfun.com.br

+ Ex-Sonic Youth, Lee Ranaldo tem vindo quase anualmente à cidade. Desta vez, ele faz show com músicas do álbum ‘Electric Trim’. Sesc Bom Retiro. Teatro. Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 17/8, 21h. R$ 9/R$ 30. www.sescsp.org.br (vendas a partir de 8/8).

+ Revolucionário da música jamaicana, Lee Perry é considerado, ao lado de King Tubby, um precursor do dub – ritmo que mescla reggae e batidas eletrônicas. O icônico DJ e produtor não se apresenta em São Paulo desde 2007. Cine Joia. Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. 31/8, 22h. R$ 100 /R$ 120. www.livepass.com.br

+ Há 20 anos, eles tomaram o mundo com ‘MMMBop’. Para relembrar os bons tempos, o trio Hanson (foto acima ) aparece aqui com nova turnê. Citibank Hall. Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. 26/8, 21h30. R$ 200/R$ 450. www.ticketsforfun.com.br

SETEMBRO

+ Fenômeno do pop rock mundial, o grupo britânico The Vamps vem à capital paulista pela segunda vez. A banda deve executar canções de seu terceiro disco, ‘Night & Day’, lançado este mês. Audio. Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 17/9, 19h. R$ 180/R$ 400. www.ticketload.com

+ Com mais de 25 anos de carreira, a banda Pet Shop Boys toca canções de seu mais recente álbum, ‘Super’, lançado em 2016, além de seus grandes sucessos. Espaço das Américas. R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 19/9, 22h. R$ 240/R$ 450. www.ingressorapido.com.br

+ Tokyo Ska Paradise Orchestra desembarca na capital pela segunda vez. Misturando ska e jazz, o grupo japonês recebe Emicida na apresentação. Cine Joia. Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. 28/9, 22h. R$ 100/R$ 120. www.livepass.com.br

+ Expoente da música eletrônica desde os anos 1980, o Information Society participa da festa que homenageia a Toco – importante casa noturna da capital. Audio. Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 2/9, 22h. R$ 50/R$ 240. www.ticket360.com.br

+ Após longa espera, os fãs poderão assistir à lendária banda The Who (21h30; foto acima) – uma das atrações do São Paulo Trip, ao lado de Alter Bridge (18h15) e The Cult (19h45). Allianz Parque. Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca. 21/9, 16h (abertura de portões). R$ 300/ R$ 780. www.ingressorapido.com.br

+ Na segunda noite do São Paulo Trip, o destaque fica para o show do grupo Bon Jovi (21h30), que tem abertura do duo americano The Kills (20h). Allianz Parque. Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca. 23/9, 16h (abertura de portões). R$ 300/R$ 780. www.ingressorapido.com.br

+ Os australianos do grupo 5 Seconds of Summer (foto acima) mostram aqui o poder de seu som pop, antes da apresentação no Rock In Rio. Espaço das Américas. R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 14/9, 21h. R$ 240/R$ 450. www.ingressorapido.com.br

+ Na terceira noite do São Paulo Trip, o grupo Def Leppard está no palco às 19h45. Às 21h30, é a vez do Aerosmith, de Steven Tyler (foto acima). Allianz Parque. Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca. 24/9, 16h (abertura de portões). R$ 300/R$ 780. www.ingressorapido.com.br

+ Alice Cooper (19h15) e a banda Guns n’ Roses (21h) encerram o São Paulo Trip. Enquanto Cooper apresenta seu ‘teatro do horror’, a turma de Axl Rose executa hits como ‘Paradise City’. Allianz Parque. Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca. 26/9, 16h (abertura de portões). R$ 300/R$ 780. www.ingressorapido.com.br

+ Com doze anos de carreira, o grupo japonês One Ok Rock está no topo das paradas de sucesso de seu país com o álbum ‘Ambitions’. Cine Joia. Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. 29/9, 21h. R$ 240/R$ 320. www.livepass.com.br

+ Representante da cena freak folk, o cantor e compositor Devendra Banhart (foto acima) é conhecido pelas canções intimistas e por mesclar idiomas em suas letras. Tropical Butantã. Av. Valdemar Ferreira, 93, 3031-0393. 12/9, 21h. R$ 180/R$ 300. www.ticketload.com

+ Formado por ex-integrantes do Morphine, extinto em 1999 após a morte do vocalista Mark Sandman, o Vapors Of Morphine mostra seu low rock. Cine Joia. Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. 20/9, 22h. R$ 60/R$ 80. www.livepass.com.br

+ Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble compõem o trio Il Volo. No concerto ‘Uma Noite Mágica’ , eles homenageiam José Carreras, Plácido Domingo e Luciano Pavarotti. Espaço das Américas. R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 21 e 23/9, 22h; 24/9, 20h. R$ 200/R$ 650. www.ingressorapido.com.br

OUTUBRO

+ Liderada pelo guitarrista Dave Mustaine e contando com o brasileiro Kiko Loureiro (ex-Angra), a banda Megadeth, referência do heavy metal há três décadas, executa canções do elogiado disco ‘Dystopia’ (2016). Espaço das Américas. R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 31/10, 22h. R$ 200/R$ 400. www.eventim.com.br

+ A voz de Gregory Porter (foto acima) é doce e forte ao mesmo tempo. Com quatro álbuns lançados, o cantor americano de jazz já venceu dois Grammy. Cine Joia. Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. 3/10, 22h. R$ 120/R$ 140. www.livepass.com.br

+ Ex-Dream Theater, Mike Portnoy vem com a turnê ‘Shattered Fortress’, em que toca na íntegra a ‘12 Step Suite’, suíte clássica do grupo. Carioca Club. R. Cardeal Arcoverde, 2.899, Pinheiros, 3813-8598. 21/10, 19h. R$ 140/R$ 280 (2º lote). www.clubedoingresso.com

+ Misturando a tradição da música clássica ao pop, o quarteto vocal Il Divo apresenta show com seus grandes sucessos. Espaço das Américas. R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 14/10, 22h; 15/10, 20h. R$ 200/R$ 650. www.ingressorapido.com

+ Os fãs do U2 ainda podem assistir à turnê ‘The Joshua Tree Tour 2017’, que comemora os 30 anos do álbum. A banda anunciou um quarto show – e os ingressos começaram a ser vendidos ontem (27). Estádio do Morumbi. Pça. Roberto Gomes Pedrosa, 1, Morumbi. 25/10 (horário a confirmar). R$ 260/R$ 1.360. www.ticketsforfun.com.br

+ Vencedor de sete Grammy Awards, John Mayer (foto acima) traz à capital a turnê ‘Search for Everything World Tour’, na qual apresenta suas canções solo acústicas. Allianz Parque. R. Palestra Itália, 200, Perdizes. 18/10, 21h15. R$ 240/R$ 640. www.livepass.com.br

+ O cantor e compositor italiano Zucchero traz a turnê de ‘Black Cat’, disco em que gravou música em parceria com Bono Vox, do U2. Teatro Bradesco. Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 2063-5087. 27/10, 21h. R$ 160/R$ 260. www.ingressorapido.com.br

NOVEMBRO

+ O Green Day traz à cidade, pela terceira vez, seu punk rock melódico. Lançado em 2016, ‘Revolution Radio’ será a base para o repertório do show. Arena Anhembi. Av. Prof. Olavo Fontoura, 1.209, Santana, 2226-0500. 3/11, 21h. R$ 280/R$ 540. www.livepass.com.br

+ Importante nome do post-rock, o trio irlandês Sigur Rós volta a se apresentar em solo brasileiro após 16 anos. A banda é atração do Popload Gig. Espaço das Américas. R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 29/11, 21h30. R$ 190/R$ 240. www.ticketload.com

+ O Popload Festival 2017 é encabeçado por PJ Harvey (foto) e a banda Phoenix. Daughters, Neon Indian e Carne Doce também se apresentam. Memorial da América Latina. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda, 3823-4600. 15/11, 12h (abertura dos portões). R$ 320/R$ 500. www.ticketload.com

+ O quinteto teen R5 esteve em São Paulo no fim do ano passado, em evento fechado. Agora, eles retornam para divulgar o EP ‘New Addictions’. Hit do INXS, ‘Need You Tonight’ foi regravado. Audio. Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 26/11, 18h. R$ 175/R$ 600. www.ticket360.com.br

+ Depois de um primeiro show concorrido, Bruno Mars anunciou uma segunda data em São Paulo – para a qual ainda há ingressos. Sucessos como ‘That’s What I Like’ fazem parte da turnê ‘24K Magic World’. Estádio do Morumbi. Pça. Roberto Gomes Pedrosa, Morumbi. 22 e 23/11, 21h45. R$ 240/ R$ 680. www.livepass.com.br

+ Madeleine Peyroux passa por aqui com seu trio para lançar o álbum ‘Secular Hymns’. Teatro Bradesco. Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 2063-5087. 12/11, 20h. R$ 60/R$ 280. www.ingressorapido.com.br

+ Em sua turnê ‘Explosive’, o violinista alemão David Garrett passeia pelos mais diversos gêneros, indo do clássico ao rock pesado. Citibank Hall. Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. 16/11, 21h30. R$ 220/R$ 680. www.ticketsforfun.com.br

DEZEMBRO

+ Deep Purple, Tesla e Lynyrd Skynyrd tocam juntos no projeto Solid Rock. Allianz Parque. R. Palestra Itália, 200, Perdizes. 13/12, 16h (abertura dos portões). R$ 260/R$ 580. www.ticketsforfun.com.br

+ Ingressos para o show do The Wailers começam a ser vendidos no dia 11/8. Citibank Hall. Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. 7/12 (horário e valores não divulgados). www.ticketsforfun.com.br

+ O funk e o acid jazz do Jamiroquai aportam na capital, no fim do ano. Citibank Hall. Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. 18/12, 21h30. R$ 160/R$ 650. www.ticketsforfun.com.br

E EM 2018 TEM MAIS

+ O Tom Brasil recebe James Blunt em 25/2. Os ingressos para o show do cantor de ‘You’re Beautiful’ têm valores entre R$ 180 e R$ 380.

+ Depois de 24 anos, a banda Depeche Mode volta a São Paulo para show no Allianz Parque, em 27/3. Os ingressos vão de R$ 240 a R$ 620.

+ Ex-One Direction, Harry Styles faz seu show solo. A apresentação ocorrerá no Espaço das Américas, em 29/5, com ingressos esgotados.