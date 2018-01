18 bons shows para ver em São Paulo no mês de fevereiro

Acorda Amor!

Liniker, Luedji Luna, Letrux, Maria Gadú e Xênia França apresentam um show especial com músicas sobre angústia e esperança. Entre elas estão ‘Cinco Bombas Atômicas’, de Jorge Mautner, e ‘Triste, Louca ou Má’, da banda Francisco, el Hombre. Sesc Pompeia. Teatro (746 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 3/2, 21h; 4/2, 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Baco Exu do Blues

O rapper baiano faz show de ‘Esú’ (2017), seu comentado primeiro álbum. A música ‘Te Amo Disgraça’ já foi ouvida por mais de cinco milhões de pessoas no YouTube. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 24/2, 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Beth Carvalho

Voltando aos palcos, a cantora repassa 50 anos de carreira. Os clássicos ‘Coisinha do Pai’ e ‘Vou Festejar’ estão no repertório. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 3/2, 22h30. R$ 160/R$ 280. Cc.: todos. Cd.: todos.

Chico César e Bárbara Santos

O casal faz show baseado no livro ‘Versos Pornográficos’, do próprio Chico, que interpreta canções autorais. Já Bárbara, que é atriz, recita poemas. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 9 e 10/2, 21h; 11/2, 18h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Emicida

No show ‘Obrigado, Clementina!’, o rapper homenageia a cantora Clementina de Jesus. A direção musical é da dupla de sambistas Prettos. Sesc Santana. Teatro (300 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. 11, 12 e 13/2, 19h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Filipe Catto

A turnê ‘O Nascimento de Vênus’ marca o lançamento do álbum ‘Catto’. Neste seu terceiro álbum de estúdio, o cantor interpreta músicas de Marina Lima, Romulo Fróes e também canções autorais. Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 2 e 3/2, 21h; 4/2, 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Foo Fighters e Queens of the Stone Age

Dave Grohl (foto) volta ao Brasil com o Foo Fighters para apresentar o repertório do álbum ‘Concrete and Gold’, com onze faixas, entre elas ‘The Line’ e ‘The Sky Is a Neighborhood’. Já o Queens of the Stone Age toca o repertório de ‘Villains’, o primeiro de estúdio em quatro anos. Allianz Parque. Av. Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca. 27 e 28/2, 16h (abertura dos portões). R$ 270/R$ 740. Vendas pelo site: www.eventim.com.br

Gal Costa

A cantora lança o DVD do show ‘Estratosférica’ pelo projeto Biscoito da Casa, parceria da Casa Natura Musical com a gravadora Biscoito Fino. O disco homônimo de estúdio, lançado em 2015, emplacou nas rádios ‘Quando Você Olha Pra Ela’, de Mallu Magalhães. Clássicos como ‘Não Identificado’ (Caetano Veloso) e ‘Pérola Negra’ (Luiz Melodia) não ficam de fora. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 23/2, 22h30. R$ 130/R$ 270. Cc.: todos. Cd.: todos.

Jack Broadbent

O músico inglês, que se apresentou em festivais internacionais como o Montreux Jazz Festival, é tido como um dos novos virtuoses da guitarra slide. Ele se apresenta no Brasil pela primeira vez. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 8/2, 22h30. R$ 75/R$ 95. Cc.: todos. Cd: todos.

James Blunt

Lançado em 2017, ‘The Afterlove’ é o quinto álbum de estúdio do cantor inglês, no qual ele incluiu a música ‘Love Me Better’. O sucesso ‘You’re Beautiful’ também está no show. Tom Brasil (4.000 lug). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. 25/2, 21h. R$ 180/R$ 380. Cc.: todos. Cd.: todos.

Kungs

Dono do sucesso ‘This Girl’, o DJ e produtor francês já fez remixes de canções de Bob Marley e Lana Del Rey. Seu primeiro álbum, ‘Layers’, foi lançado em 2016. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 9/2, 22h. R$ 80/R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Maria Alcina

Conhecida pelo sucesso ‘Fio Maravilha’, a cantora apresenta show de seu novo disco, ‘Espírito de Tudo’, em vinil. O trabalho é dedicado à obra de Caetano Veloso. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 13/2, 21h. R$ 30/R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

Nando Reis

Encerrando a turnê do disco ‘Jardim-Pomar’, o artista interpreta canções como ‘Só Posso Dizer’. A dupla Anavitória faz participação especial. Espaço das Américas. R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 24/2, 22h30. R$ 120/R$ 260. Cc.: todos. Cd.: todos.

Ney Matogrosso

Com sonoridade pop, o espetáculo ‘Atento aos Sinais’ roda o Brasil e o mundo há cinco anos. Nesta apresentação, que encerra a turnê, o cantor (foto) interpreta músicas de compositores contemporâneos, como Criolo, e grandes nomes da MPB. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. 3/2, 22h. R$ 180/R$ 300. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orishas

Com sua mescla de hip hop e sons africanos, o trio cubano volta ao Brasil após lançar a música ‘Sastre de Tu Amor’. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 24/2, 22h. R$ 180/R$ 400. Cc.: todos. Cd.: todos.

Paulinho da Viola e Beatriz Rabello

Pai e filha se reúnem para um show em clima carnavalesco. Ele interpreta seus clássicos e Beatriz apresenta as músicas de seu álbum ‘Bloco do Amor’. Sesc Pompeia. Teatro (746 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 8, 9 e 10/2, 21h; 11/2, 18h. R$ 18/R$ 60. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Phil Collins

Pela primeira vez, o músico inglês vem ao Brasil com seu trabalho solo. Na turnê ‘The Legendary Phil Collins Live’, hits como ‘One More Night’ e ‘Another Day in Paradise’ estão presentes. A banda The Pretenders abre a noite. Allianz Parque. Av. Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca. 24/2, 19h15; 25/2, 18h15. R$ 350/R$ 760 (24/2, esgotado). Vendas pelo site: www.eventim.com.br

Sidney Magal

O artista lança o DVD ‘Bailamos’, em que comemora 50 anos de carreira artística. Espaço das Américas. R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 23/2, 22h30. R$ 100/R$ 220. Cc.: todos. Cd.: todos.