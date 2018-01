Quinze shows imperdíveis para ver em SP no mês de dezembro

Amelinha

Com mais de 40 anos de carreira, a cantora homenageia o amigo Belchior no álbum ‘De Primeira Grandeza’. Ela interpreta canções como ‘Mucuripe’ e ‘Na Hora do Almoço’. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 14/12, 18h e 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V. Confira o Making Of do álbum

Arcade Fire

A banda canadense de indie rock vem ao Brasil para apresentar a turnê ‘Infinite Content’, com músicas do álbum “Everything Now‘. O grupo colombiano Bomba Estéreo abre a noite. Arena Anhembi. Av. Olavo Fontoura, 1209, Santana. 9/12, 21h30 (abertura dos portões, 17h30). R$ 270/R$ 520. Vendas pelo site: www.livepass.com.br

Elba Ramalho

No Dia Nacional do Forró, a cantora celebra o aniversário de Luiz Gonzaga interpretando suas músicas. Josyara, cantora e compositora, faz a abertura. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 13/12, 21h30. R$ 80/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.

Estação Melodia

Arnaldo Antunes (foto), Anelis Assumpção, Chico César, Paula Lima, Céu e Mariana Aydar são alguns dos artistas que participam do show, uma homenagem a Luiz Melodia. Elisa Lucinda apresenta o espetáculo. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 6/12, 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Jamiroquai

Com 25 anos de carreira, a banda inglesa de funk destaca as músicas de seu oitavo disco, ‘Automaton‘, o primeiro em sete anos. ‘Cloud 9’ e ‘Superflash’ estão entre as 12 faixas. Citibank Hall. Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. 18/12, 21h30. R$ 160/R$ 650. Vendas pelo site www.ticketsforfun.com.br

Moletchan

O axé e o pagode se encontram neste show com o É o Tchan e o grupo Molejo, que relembram ‘Brincadeira de Criança’, ‘Dança do Põe Põe’ e ‘Cilada’. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 2/12, 22h. R$ 80/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Nação Zumbi

No álbum ‘Radiola NZ‘, o grupo pernambucano apresenta músicas de artistas que influenciam seu trabalho, caso de Gilberto Gil, Erasmo Carlos e David Bowie. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 15 e 16/12, 21h30; 17/12, 18h30. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Nelson Sargento

No projeto Nelson Com Vida, o mangueirense recebe a amiga Alcione para interpretar clássicos do samba. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 10/12, 15h30. R$ 60/R$ 90. Cc.: todos. Cd.: todos.

NX Zero

A banda, que anunciou recesso por tempo indeterminado, se despede dos palcos. Eles prometem relembrar músicas como ‘Cedo ou Tarde’ e ‘Além de Mim’. Audio (2.500 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 10/12, 18h. R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Roberto Carlos

O ‘Rei’ faz show com seus grandes sucessos só para mulheres. A primeira apresentação, no dia 10/12, já está com ingressos esgotados. Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 17/12, 21h. R$ 200/R$ 600. Cc.: todos. Cd.: todos.

Solid Rock

As bandas Deep Purple, Cheap Trick e Tesla se apresentam no festival. Allianz Parque. R. Turiassú, 1840, Perdizes. 13/12, 19h. R$ 260/R$ 580. Vendas pelo site: www.ticketsforfun.com.br.

The Gift

A banda de rock portuguesa divulga seu sexto disco de inéditas, ‘Altar’. O trabalho tem colaboração do lendário produtor Brian Eno. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 5/12, 21h30. R$ 60/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

The Wailers

Célebre por seu trabalho com Bob Marley, a banda The Wailers interpreta hits do reggae. O grupo Ponto de Equilíbrio abre a noite. Citibank Hall (5.292 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. 7/12, 21h15 (abertura). R$ 180/R$ 320. Cc.: todos. Cd.: todos. Vendas pelo site: www.ticketsforfun.com.br.

Tim Bernardes

Músico da banda O Terno, ele apresenta as músicas do seu primeiro álbum solo, o intimista ‘Recomeçar’. Masp. Auditório (374 lug.). Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3149-5959. 15 e 16/12, 21h. R$ 60. Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

Tulipa Ruiz

‘Tu‘ é o novo álbum da cantora, em que ela interpreta músicas de sua carreira com arranjos intimistas. A inédita ‘Game’ foi escolhida como single. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 9/12, 21h; 10/12, 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.