Confira 22 shows de diversos estilos para ver no fim de semana em São Paulo

6ª (1º)

Chitãozinho & Xororó e Bruno & Marrone

O encontro das duplas deu origem ao DVD ‘Clássico’, com sucessos da música sertaneja. Citibank Hall (3.873 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. 6ª (1º) e sáb. (2), 22h; dom. (3), 20h. R$ 120/R$ 750. Cc.: todos. Cd.: todos.

Daniel Boaventura

Os 50 anos do álbum que reuniu Frank Sinatra e Tom Jobim são lembrados pelo cantor e ator. A música ‘I’d Rather Hurt Myself’, sucesso nas rádios, não fica de fora. Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 6ª (1º) e sáb. (2), 21h. R$ 180/R$ 220. Cc.: todos. Cd.: todos.

Laércio de Freitas

Com participação de Max de Castro e Adriana Godoy, o músico celebra os 45 anos do disco ‘Laércio de Freitas e o Som Roceiro’, que agora ganha edição em CD. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 6ª (1º), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Leila Pinheiro

Em show de voz e piano, ela interpreta músicas marcantes de sua carreira. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 6ª (1º) e sáb. (2), 21h; dom. (3), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Lívia Mattos

Sanfoneira da banda de Chico César, ela lança seu primeiro álbum solo, ‘Vinha da Ida’, com dez temas autorais. Chico participa da apresentação. Estrella Galicia Estação Rio Verde (400 lug.). R. Belmiro Braga, 119, V. Madalena, 3459-5321. 6ª (1º), 21h. R$ 18/R$ 25. Cc.: todos. Cd.: todos.

Rafael Cortez

Explorando sua faceta de músico, o humorista faz show de voz e violão com repertório autoral e clássicos da MPB. Teatro MorumbiShopping. Estacionamento do Piso G1 (250 lug.). Av. Roque Petroni Junior, 1.089, Jd. das Acácias, 5183-2800. 6ª (1º), 21h. R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sábado (2)

Acid Mothers Temple & The Melting Paraiso UFO

Com foco no hard rock progressivo, o coletivo formado pelo guitarrista japonês Makoto Kawabata apresenta repertório da turnê ‘Hallelujah Mystic’. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (2), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

As Bahias e A Cozinha Mineira

Tendo à frente as vocalistas transexuais Assucena Assucena e Raquel Virgínia, o grupo apresenta as músicas do recém-lançado álbum ‘Bixa’. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. Sáb. (2), 14h e 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Ed Motta

Em seu novo projeto, O Baile do Flashback, o cantor e compositor passeia por temas do soul e do funk. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Sáb. (2), 22h (abertura, 20h30). R$ 120/R$ 220. Cc.: todos. Cd.: todos.

Laura Lavieri

Conhecida pela parceria com Marcelo Jeneci, ela mostra em primeira mão músicas de ‘Desastre Solar’, CD que sai em 2018. Bona (85 lug.). R. Álvaro Anes, 43, Pinheiros, 3812-8400. Sáb. (2), 22h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Moletchan

O axé e o pagode se encontram neste show com o É o Tchan e o grupo Molejo, que relembram ‘Brincadeira de Criança’ e ‘Cilada’. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sáb. (2), 22h. R$ 80/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Odair José

Na companhia de um trio, o autor de ‘Cadê Você’ interpreta as músicas do álbum ‘Gatos e Ratos’ (2016), com estética rock. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Sáb. (2), 19h. R$ 25. Cc: todos. Cd.: todos.

Toninho Horta

Integrante do Clube da Esquina, o guitarrista é reconhecido internacionalmente. Ele participa do projeto 5 Sentidos. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. Sáb. (2), 20h. R$ 190 (inclui jantar). Cc.: todos. Cd.: todos.

Domingo (3)

Ava Rocha

Com sonoridade experimental, seu disco ‘Ava Patrya Yndia Yracema’ (2015) traz músicas como ‘Boca do Céu’. Anelis Assumpção e Karina Buhr participam do show. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom. (3), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V.

Cd.: todos.

Jorge Aragão

Em show da 8ª Virada Inclusiva, ele interpreta os sucessos que compôs em 40 anos de carreira, como ‘Malandro’. Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Dom. (3), 19h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Especial

Amar e Mudar as Coisas Me Interessa Mais – Homenagem a Belchior

Gero Camilo, Ceumar e os compositores Ednardo e Jorge Mello, estes parceiros de Belchior, participam da homenagem. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (1º) e sáb. (2), 21h30. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Bourbon Street Fest

O festival recebe hoje (1º), no Bourbon Street, o trio vocal Mahogany Blue. Já o Parque Ibirapuera recebe, além do Mahogany Blue, shows gratuitos do baixista americano Tony Hall e de sua banda, The Heroes, e da Orleans Street Jazz Band, neste domingo (3). Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. Hoje (1º), 23h59 (abertura, 21h). R$ 85

(1º lote). Cc. e Cd: todos.

Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 10. Dom. (3), 15h15. Grátis.

Brasil Music Summit

Evento para profissionais do mercado musical, o Brasil Music Exchange também apresenta showcases, a partir das 19h. Na 2ª (4), há shows de Nômade Orquestra (19h), Maglore (20h) e Emicida (21h), com discotecagem do DJ Tudo. Na 3ª (5), apresentam-se Larissa Luz (19h), Saulo Duarte (20h) e Bixiga 70 (21h). O DJ Mam discoteca. Unibes Cultural. R. Oscar Freire, 2.500, Sumaré, 3065-4333. 2ª (4) e 3ª (5), 19h (abertura). R$ 35/R$ 60 (dois dias). Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Festival Jägermeister Grounds

Bandas de rock tem espaço no festival itinerante, que faz parte da programação da feira de criatividade Pixel Show. O duo californiano Deap Vally e os grupos nacionais Dead Fish, Sky Down, Color for Shane, Devilish, Combover, The Last Station, Lava Divers e Beach Combers formam o elenco. Espaço Pro Magno (1.500 lug.). R. Samaritá, 230, Casa Verde. Dom. (3), 14h/22h. Grátis.

Guri Convida

O Projeto Guri apresenta show dos alunos e alunas do Grupo de Referência (GR) de São Carlos – Big Band, com participação do maestro e arranjador Letieres Leite. O programa do concerto contempla a música brasileira e obras do convidado. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Dom. (3), 18h. Grátis (retirar ingresso 2h antes).

Projeto Flui SP

Tendo como meta a conscientização do consumo de água, o projeto promove show de Guilherme Arantes e Rodrigo Pitta. Pq. Ibirapuera. Portão 10. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº. Sáb. (2), 16h. Grátis.

Tim Music Urbanamente

O festival tem na escalação o grupo de reggae Maneva como atração principal. O rapper Rael e os grupos Onze: 20 e Haikaiss também se apresentam. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Dom. (3), 16h. R$ 80/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.