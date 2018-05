Lulu Santos, Gal Costa e Luis Fonsi são alguns dos artistas que fazem shows em São Paulo no fim de semana

6ª (4)

Angra

Ícone do metal melódico, o quarteto faz show de lançamento de ‘ØMNI’, gravado na Suécia. Conceitual, o álbum tem como mote um sistema fictício de inteligência artificial criado em 2046, que permitiria a comunicação entre presente e futuro. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (4) e sáb. (5), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Ava Rocha

Filha de Glauber Rocha, a cantora apresenta músicas do álbum ‘Ava Patrya Yndia Yracema’ (2015). ‘Boca do Céu’ e ‘Você Não Vai Passar’ estão no repertório. Sesc Avenida Paulista. Térreo (200 lug.). Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. 6ª (4) e sáb. (5), 21h30. R$ 12/R$ 40. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Chitãozinho e Xororó

A música ‘Evidências’ batiza a turnê da dupla, que tem como destaque a nova ‘Você Me Trocou’. ‘No Rancho Fundo’ e, claro, ‘Evidências’, também estão presentes. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. 6ª (4), 22h. R$ 150/R$ 385 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

Di Melo

O pernambucano faz aniversário relembrando o repertório de seu primeiro e lendário álbum, de 1975, e abre espaço para canções de ‘Imorrível’ (2015), com influências de soul e funk. Mundo Pensante (600 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 6ª (4), 23h. R$ 15/R$ 25. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Eddie

Com produção de Pupillo, da Nação Zumbi, ‘Mundo Engano’ é o sétimo álbum da banda de Olinda. De sonoridade diversa, o trabalho tem músicas como ‘A Correnteza’. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700.6ª (4), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Guga Stroeter & Orquestra Heartbreakers

Com foco em samba, jazz e salsa, a banda comemora 30 anos de carreira. Leny Andrade, Armando Marçal e Liena Centeno são os convidados especiais da apresentação. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 6ª (4), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Leila Pinheiro

Com quase 40 anos de carreira, a cantora faz show de voz e piano. Canções compostas por Adriana Calcanhotto, Gilberto Gil e Renato Russo estão no repertório. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (4) e sáb. (5), 21h; dom. (6), 18h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Luis Fonsi

Dono do hit ‘Despacito’, que liderou as paradas no ano passado, o cantor porto-riquenho apresenta show da turnê ‘Love and Dance’. Ivete Sangalo participa da apresentação. Espaço das Américas (8.450 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 6ª (4), 22h30 (abertura, 20h30). R$ 120/R$ 220. Cc.: todos. Cd.: todos.

Manu Maltez

Contemplado pelo projeto Rumos, do Itaú Cultural, ‘O Rabequeiro Maneta e a Fúria da Natureza’ é o novo projeto do artista. Misturando música, literatura, artes visuais e cinema, ele conta a história de um rabequeiro e sua relação com uma transexual. A apresentação conta com as participações de Assucena Assucena, do grupo As Bahias e a Cozinha Mineira, Lulinha Alencar, Vicente Barreto e Siba. Itaú Cultural (224 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 6ª (4), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Marcelo Jeneci

Um dos nomes mais bem-sucedidos da geração contemporânea da MPB, o cantor e compositor apresenta o show ‘Solo’. Com vários instrumentos, toca músicas consagradas em formato intimista e canções inéditas. Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 6ª (4) e sáb. (5), 21h; dom. (6), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Nando Reis

Acompanhado por sua banda, o artista faz show com seus grandes sucessos, incluindo ‘O Segundo Sol’ e ‘Só Posso Dizer’. O Kazebre. Av. Aricanduva, 12.011, São Mateus, 3479-2780. 6ª (4), 23h. R$ 70. Vendas pelo site: www.tkingressos.com.br

Renato Teixeira

No show ‘Um Poeta e um Violão’, ele faz uma viagem pela música caipira brasileira. ‘Romaria’ e ‘Amanheceu, Peguei a Viola’ não ficam de fora. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. 6ª (4) e sáb. (5), 21h; dom. (6), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Zizi Possi

Ao lado dos músicos Keco Brandão (piano e teclados) e Bruno Mangueira (violão e guitarra), a cantora faz show com músicas de Chico Buarque e Edu Lobo, comemorando os três anos do Teatro Porto Seguro. Há releituras de ‘A História de Lily Braun’, ‘Carolina’, ‘Ciranda da Bailarina’, entre outras. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 6ª (4), 21h. R$ 140/R$ 180 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sábado (5)

Angela Ro Ro

Autora de ‘Amor, Meu Grande Amor’, ela lançou em 2017 o álbum ‘Selvagem’. Acompanhada pelo pianista Ricardo Mac Cord, a artista apresenta novidades, como ‘Sai de Mim’, e grandes sucessos da carreira. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. Sáb. (5), 21h30. R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Angra

Ava Rocha

As Bahias e A Cozinha Mineira

Tendo à frente as vocalistas transexuais Assucena Assucena e Raquel Virgínia, o grupo apresenta as músicas do álbum ‘Bixa’ (2017). A cantora Mariana Aydar participa da apresentação. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (5), 21h; dom. (6), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Bruna Caram

No projeto Esquenta 90, a cantora apresenta sucessos dos anos 1990, indo do axé ao sertanejo. Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº,

portão 2, 3629-1075. Sáb. (5), 21h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Craca e Dani Nega

Hip hop e eletrônico estão presentes no trabalho do músico com a atriz e MC. A dupla lança o álbum ‘O Desmanche’, em show com participações de Luedji Luna, Clarianas, Roberta Estrela D’Alva e do grupo Ilú Obá de Min. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (5), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Gal Costa

Prestes a lançar novo álbum, a cantora está entre as atrações que comemoram os três anos do Teatro Porto Seguro. Ao lado do músico Guilherme Monteiro (violão e guitarra), ela faz o show ‘Espelho D’Água’. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. Sáb. (5), 21h; dom. (6), 19h. R$ 180/R$ 220. Cc.: todos. Cd.: todos.

Gavin James

Com foco no pop, o artista irlandês interpreta as músicas de seu primeiro disco, ‘Bitter Pill’ (2016). Carioca Club (1.030 lug.). R. Cardeal Arcoverde, 2.899, Pinheiros. 3813-8598. Sáb. (5), 19h (abertura, 17h30). R$ 100/R$ 340. Vendas pelo site: www.clubedoingresso.com

Leila Pinheiro

Liniker e os Caramelows

No embalo do lançamento do single ‘Lava’, que antecipa seu segundo álbum, Liniker e a banda fazem show que está na programação de um ano da Casa Natura Musical. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Sáb. (5), 22h (abertura, 20h30). R$ 60/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Lobão e Os Eremitas da Montanha

Lançando o disco ‘Antologia Politicamente Incorreta dos Anos 80 Pelo Rock’, o artista e a banda relembram clássicos dos anos 1980. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sáb. (5), 22h. R$ 80/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Lulu Santos

Após lançar um álbum em homenagem a Rita Lee, Lulu Santos faz o show ‘Canta Lulu’. Além de músicas de seu último disco, há grandes sucessos como ‘Toda Forma de Amor’ e ‘Tempos Modernos’. Espaço das Américas (6.274 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Sáb. (5), 23h (abertura, 20h30). R$ 120/R$ 280. Cc.: todos. Cd.: todos.

Luísa Maita e Verônica Ferriani

As cantoras fazem roda de samba ao lado dos músicos Wesley Ferreira (violão 7 cordas), Emerson Bernardes (cavaco), Rodrigo Ramos e Vitor da Candelária (percussão). Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. Sáb. (5), 12h30. R$ 26. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Marcelo Jeneci

Paula Fernandes

Na turnê ‘Amanhecer’, que deu origem a DVD, a cantora se aproxima ainda mais da música pop. Há também releituras de ‘Nuvem de Lágrimas’ e ‘Desculpe, mas eu Vou Chorar’. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (5), 22h. R$ 100/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Paulo Miklos

O ex-integrante dos Titãs apresenta as músicas do álbum ‘A Gente Mora no Agora’ (2017), em que estabelece conexões com Emicida, Erasmo Carlos e Tim Bernardes. ‘Vou Te Encontrar’, composta por Nando Reis, está no repertório. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Sáb. (5), 21h; dom. (6), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Renato Teixeira

Rod Hanna

‘Rod Hanna Disco in Concert’ é o novo show da banda, especializada em disco music. Hits de Bruno Mars, Daft Punk e Justin Timberlake também são interpretados. Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. Sáb. (5), 21h; dom. (6), 19h30. R$ 150/R$ 210. Cc.: todos. Cd.: todos.

Domingo (6)

As Bahias e A Cozinha Mineira

Breno Ruiz

Convidando Renato Braz (voz), o cantor e pianista faz show com músicas do álbum ‘Cantilenas Brasileiras’ (2016). O repertório passa por choro, modinha e lundu. Sesc Avenida Paulista. Térreo (200 lug.). Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. Dom. (6), 18h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Gal Costa

Leila Pinheiro

Mãeana

Ana Cláudia Lomelino, vocalista do grupo Tono, assume a persona de Mãeana em seu primeiro álbum solo, que deu origem ao DVD ‘Mãeana Ao Vivo no MAM’. Ao lado de Bem Gil (guitarra), ela apresenta novo repertório e também músicas de Caetano Veloso e Adriana Calcanhotto. Bona (85 lug.). R. Álvaro Anes, 43, Pinheiros, 3812-8400. Dom. (6), 19h. R$ 35. Cc.: todos. Cd.: todos.

Marcelo Jeneci

Orquestra Paulistana de Viola Caipira

Sob a regência de Rui Torneze, o grupo interpreta temas da música brasileira e internacional. Sucessos de Michael Jackson, Roberta Miranda fazem parte do repertório. Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Dom. (6), 19h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Paulo Miklos

Renato Teixeira

Rod Hanna

