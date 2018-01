Um roteiro com 21 shows para ver em SP neste fim de semana

A seguir, confira o roteiro do Divirta-se para os dias 3/2, 4/2 e 5/2

SEXTA-FEIRA (3/2)

Capela

Influenciado pelo pop rock, o trio formado por Caio Andreatta, Gustavo Rosseb e Léo Nicolosi comemora cinco anos de carreira tocando músicas de seus três álbuns. Itaú Cultural (254 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 6ª (3), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Elba Ramalho

No show ‘Carnaval do Brasil’, a cantora passeia pelos ritmos que dominam a folia, do frevo ao samba. É o caso de sucessos como ‘Banho de Cheiro’ e ‘Chuva de Sombrinhas. Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.).R. Pelotas, 141, 5080-3000. 6ª (3) e sáb. (4), 21h; dom. (5), 18h. R$ 12/R$ 40 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Embrulhabanda e Ná Ozzetti

Formada por músicos que integram as bandas Bratislava, Guaiamum, Oto Gris e Supercolisor, o projeto recebe a cantora como convidada especial. Casa do Mancha (100 lug.). R. Felipe de Alcaçova, s/nº, V. Madalena, 3796-7981. 6ª (3), 20h. R$ 25. Cc.: não aceita. Cd.: M e V.

Jesuton

A cantora britânica radicada no Brasil encerra a turnê do DVD ‘Show Me Your Soul’. Em formato acústico, ela interpreta sucessos da soul music conhecidos nas vozes de Diana Ross, Marvin Gaye, entre outros. Espaço L’Atelier (314 lug.). Hotel Sheraton. Av. das Nações Unidas, 12.559, Piso C. 6ª (3), 22h. R$ 60/R$ 150. Inf.: www.tomjazz.com.br

Leo Fressato

Preparando seu segundo álbum, o cantor apresenta músicas do seu trabalho de estreia, ‘Canções pro Inverno Passar Depressa’ (2013), com influências que vão do pop ao baião. Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. 6ª (3), 21h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Murilo Sá

Influenciado pelo rock inglês, o cantor e compositor toca na íntegra um dos álbuns clássicos de David Bowie, ‘The Rise And Fall of Ziggy Stardust and The Spider From Mars’ (1972). Z Carniceria (250 lug.). Av. Brig. Faria Lima, 724, Pinheiros, 2936-0934. 6ª (3), 23h59 (abertura, 18h).

R$ 15/R$ 25. Cc.: todos. Cd.: todos.

Ney Matogrosso

Com sonoridade pop, o show ‘Atento aos Sinais’ roda o Brasil há quatro anos. Nele, o cantor interpreta músicas de compositores contemporâneos e grandes nomes da MPB. Espaço das Américas (3.082 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 6ª (3), 22h30 (abertura, 20h30). R$ 160/R$ 280 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

Foto: Amanda Perobelli/Estadão

Roberta Sá

Na turnê do DVD ‘Delírio no Circo’, Roberta Sá interpreta músicas marcantes de sua carreira, com destaque para as que gravou no álbum ‘Delírio’ (2015). Ela também apresenta sua versão de ‘Gostoso Veneno’, hit de Alcione. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 2626-0243. Hoje (3) e sáb. (4), 21h30. R$ 40/R$ 150. Cc.: todos. Cd.: todos.

Foto: Reuben Cox/Divulgação

Rodrigo Amarante

Morando nos Estados Unidos, Rodrigo Amarante vem ao Brasil para show solo. Há músicas do álbum ‘Cavalo’ (2013), inéditas e outras gravadas com as bandas Los Hermanos e Little Joy. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Hoje (3) e sáb. (4), 21h; dom. (5), 18h. R$ 18/R$ 60. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

SÁBADO (4/2)

Baleia

Conquistando espaço na cena independente, a banda carioca apresenta show do disco ‘Atlas’ (2016), o segundo da carreira. O single ‘Volta’ ganhou videoclipe com influência de ‘A Montanha Sagrada’ (1973), filme de Jodorowsky. Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Sáb. (4), 21h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Elba Ramalho

Leia mais acima

Odair José

Na companhia de um trio, o autor de ‘Uma Vida Só (Pare de Tomar a Pílula)’ lança o álbum ‘Gatos e Ratos’ (2016), com estética rock. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Sáb. (4), 21h; dom. (5), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Roberta Sá

Leia mais acima

Rodrigo Amarante

Leia mais acima

Thiago Pethit

Em ‘Rock’n’ Roll Sugar Darling’ (2014), seu terceiro álbum, o artista é influenciado pela estética do glam rock dos anos 1970. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Sáb. (4), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Wanda Sá

Uma das principais intérpretes da bossa nova, ela lança o disco ‘Cá Entre Nós’, com músicas de amigos como Carlos Lyra, Dudu Falcão, João Donato e Ivan Lins. O músico Roberto Menescal participa do show. Sesc Pompeia. Teatro (774 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (4), 21h; dom. (5), 19h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

DOMINGO (5/2)

Breno Ruiz

O pianista, cantor e compositor lança seu primeiro álbum, ‘Cantilenas Brasileiras’. Passando por choro, modinha e lundu, o disco tem 12 canções de Breno com Paulo César Pinheiro. Mônica Salmaso e Renato Braz participam do show. Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Dom. (5), 19h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Elba Ramalho

Leia mais acima

Luisa Maita

No álbum ‘Fio da Memória’ (2016), o segundo de sua carreira, a cantora e compositora explora nuances eletrônicas. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Dom. (5), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Odair José

Leia mais acima

Rodrigo Amarante

Leia mais acima

Wanda Sá

Leia mais acima

ESPECIAL

Dekmantel

O festival holandês faz sua primeira edição no Brasil, mesclando shows de música eletrônica,

caso do americano Nicolas Jaar, com o experimentalismo de nomes como Hermeto Pascoal. Jockey Club (6.000 lug.). Sáb. (4) e dom. (5), 12h. R$ 500/R$ 800.

Fabriketa. R. do Bucolismo, 81, Brás. Sáb. (4) e dom. (5), 23h. R$ 90. Vendas pelo site: www.dekmantelfestival.com.br

Eu Vim da Bahia

O projeto do percussionista Marco Lobo ressalta a influência da Bahia e da cultura afro-brasileira na MPB. Márcia Castro é a convidada de sábado (4); Virgínia Rodrigues participa do show de domingo (5). Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (4), 21h; dom. (5), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Festival Sêla

Destacando cantoras da cena independente brasileira, o evento recebe, hoje (3), Larissa Baq, Marina Melo e Tássia Reis. Sara Não Tem Nome, Camila Garófalo e As Bahias e a Cozinha Mineira estão escaladas para o sábado (4). Fecham a programação no domingo Natália Matos, Sandyalê e Tiê. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Hoje (3) e sáb. (4), 19h; dom. (5), 18h. R$ 15.

Cc: todos. Cd.: todos.

Lanny Gordin Total

O guitarrista que participou de discos de Caetano Veloso e Gilberto Gil alcançou o status de lenda. Nesta apresentação, ele é homenageado por seus 50 anos de carreira. Aguilar, Chico César, Juçara Marçal, Kiko Dinucci, Heraldo do Monte, Mariana Aydar e Tulipa Ruiz estão entre os artistas que participam do show. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Hoje (3), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Tropicalientxs

Com música, discotecagem de MPB e clima carnavalesco, a festa recebe shows de Concha, Emana e Francisco, El Hombre, três bandas independentes. Cine Joia (992 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, 3231-3705. Sáb. (4), 23h (abertura, 22h). R$ 40/R$ 60.

Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

MÚSICA CLÁSSICA

Orquestra do Theatro São Pedro

Sob regência de Luiz Fernando Malheiro, a orquestra interpreta obras de Verdi, Mozart, Bizet e outros compositores, com participação de solistas da Academia de Ópera. Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3661-6529. Dom. (5), 17h. R$ 10/R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos