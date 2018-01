Confira bons shows para ver em SP nesta semana

2ª (20)

Jesuton e AfroJazz

Em 2013, a cantora e o grupo iniciaram parceria nos palcos, no qual relembram suas influências de grandes nomes do jazz. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 2ª (20), 21h30 (abertura, 20h). R$ 45/R$ 75. Cc.: todos. Cd: todos.

Linn da Quebrada

A cantora, bailarina e performer lançou este ano o álbum ‘Pajubá’. Definido como afro-funk-vogue,

o trabalho tem como um dos singles a música ‘Enviadecer’. Sesc Santana. Teatro (300 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. 2ª (20), 18h. R$ 7,50/ R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Marcio Werneck

Influenciado por rock, pop e reggae, o músico lança o CD Duplo ‘REC-Ritmo e Coração’ para comemorar seus 30 anos de carreira. André Abujamra, Thaíde, Edson X, Rica Caveman e Theo Werneck estão entre os convidados da noite. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 2ª (20), 21h30 (abertura, 19h30). R$ 40/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

3ª (21)

Banda Mantiqueira

Liderada por Nailor Proveta, a big band faz show ao lado do bandolinista Hamilton de Holanda. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. 3ª (21), 21h. R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Fernanda Abreu

Com seu suingue característico, a cantora apresenta as músicas do álbum ‘Amor Geral’ (2016), seu primeiro de inéditas em 12 anos. A Focus Cia. de Dança participa do show. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 3ª (21), 21h. R$ 60/R$ 80.

4ª (22)

Bruno Mars

‘24K Magic’ (2016), terceiro álbum de Bruno Mars, vendeu dois milhões de exemplares nos EUA graças à sua mistura irresistível de soul e R&B, também presente na turnê de mesmo nome. O grupo DNCE abre as noites, a partir das 20h30. Estádio do Morumbi (40.000 lug.). Pça. Roberto Gomes Pedrosa, 1, Morumbi. 4ª (22) e 5ª (23), 21h45 (abertura, 16h). R$ 240/R$ 680. Vendas pelo site: www.livepass.com.br

Edu Lobo, Romero Lubambo e Mauro Senise

O compositor, o violonista e o saxofonista lançam o álbum ‘Dos Navegantes’, com regravações intimistas de músicas de Edu. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 4ª (22), 21h; 5ª (23), 13h e 21h. R$ 15/R$ 50. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

5ª (23)

Bruno Mars

Diogo Nogueira

Para homenagear o samba e a MPB, o cantor montou o show ‘Alma Brasileira’, lançado em CD e DVD. Ele interpreta músicas de Cazuza, Milton Nascimento e outros importantes compositores. Teatro Bradesco (1.439 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 2063-5087. 5ª (23), 21h. R$ 100/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos. Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

Edu Lobo, Romero Lubambo e Mauro Senise

Flavio Tris

Com arranjos minimalistas, ‘Sol Velho Lua Nova’ é o segundo álbum do compositor, que recebe no show a cantora Lenna Bahule. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 5ª (23), 21h30. R$ 35. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Ludmilla e Pablo Vittar

Com ‘Cheguei’, Ludmilla conquistou seu espaço no funk. Ela divide a noite com o fenômeno Pablo Vittar, que interpreta as músicas do disco ‘Vai Passar Mal’ (2017). Brook’s SP (1.850 lug.). R. Carmo do Rio Verde, 83, Chácara S. Antônio, 5641-4510. 5ª (23), 22h30. R$ 90/R$ 220. Cc.: A. M e V. Cd.: M e V.

Marcelo D2 & Sambadrive

Ao lado do trio formado por Pablo Lapidusas (piano), Mauro Berman (baixo) e Lourenço Monteiro (bateria), o vocalista do Planet Hemp faz releituras de seu repertório em formato de jazz. Casa Natura Musical (460 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 5ª (23), 22h (abertura, 20h). R$ 100/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Mariana Aydar e Marcelo Jeneci

Dois dos nomes mais fortes da cena contemporânea lembram sua paixão pelo forró, interpretando repertório autoral e músicas de Dominguinhos e Geraldo Azevedo. Canto da Ema (450 lug.). Av. Brig. Faria Lima, 364, Pinheiros, 3813-4708. 5ª (23), 20h30. R$ 40/R$ 50. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Nosaj Thing

Explorando a música eletrônica, o americano já trabalhou com nomes como Kendrick Lamar e vem ao Brasil na esteira do lançamento do álbum ‘Parallels’. Os projetos Nuven e Repetentes 2008 também se apresentam. Fabrique Club. R. Barra Funda, 1075, 4306-4220. 5ª (23), 20h. R$ 100. Vendas pelo site: www.sympla.com.br