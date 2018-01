Confira os shows que estão nos palcos de SP neste fim de semana

6ª (17)

Blubell

Mesclando teatro e música, ‘Canções & Confissões’ é o novo show da cantora, no qual ela interpreta canções que fizeram parte de sua vida. A multiartista Roberta Estrela D‘Alva faz participação especial. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 6ª (17), 22h. R$ 44. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Criolo e Jorge Ben Jor

O projeto Versão Brasileira reúne dois shows em uma noite – Criolo (foto acima) e Jorge Ben Jor. O primeiro destaca músicas do álbum ‘Espiral de Ilusão’; e o autor de ‘Mas Que Nada’ interpreta hits de sua carreira. Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 6ª (17), 23h30 (abertura, 21h). R$ 100/R$ 230 (2º lote). Cc.: todos. Cd.: todos

Ian Ramil

Com sonoridade indie, ‘Derivacivilização’ é o segundo disco do artista, em que apresenta letras incisivas, como ‘Artigo 5º’. Duda Brack e Juliana Cortes participam do show. Sesc Vila Mariana. Auditório (131 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 6ª (17), 20h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos. Vendas pelo site: www.sescsp.org.br

Jorge Aragão

O sambista comemora 40 anos de carreira com os clássicos ‘Coisinha do Pai’ e ‘Vou Festejar’. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 6ª (17), 22h30 (abertura, 20h30). R$ 60/R$ 180. Cc.: todos. Cd.: todos.

Maria Rita

O show ‘Voz e Piano’ coloca a cantora em formato intimista, ao lado do músico Rannieri Oliveira. ‘Cara Valente’ e ‘Agora Só Falta Você’ estão no repertório. Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 6ª (17) e sáb. (18), 21h. R$ 120/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos. Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

New Zion Trio

Jamie Saft (piano e teclados), Brad Jones (baixo Acústico) e Ben Perowski (bateria) formam o trio. Os americanos unem jazz, trance e música judaica. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (17), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos. Vendas pelo site: www.sescsp.org.br

Romulo Fróes e César Lacerda

O álbum ‘O Meu Nome É Qualquer Um’ (2016) registra parcerias entre os dois artistas. No show, a dupla privilegia seus violões. Bona (85 lug.). R. Álvaro Anes, 43, Pinheiros, 3812-8400. 6ª (17), 21h30. R$ 45. Cc.: todos. Cd.: todos.

Roupa Nova

Há quatro décadas na estrada, o grupo apresenta o show ‘Todo Amor do Mundo’, baseado em seu CD mais recente. Mas também há espaço para clássicos como ‘A Viagem’. Citibank Hall (3.873 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. 6ª (17) e sáb., (18), 22h30. R$ 100/R$ 280. Cc.: todos. Cd.: todos. Vendas pelo site: www.ticketsforfun.com.br

Saulo

Na turnê ‘O Azul e o Sol’, o ex-vocalista da Banda Eva envereda pelos caminhos do minimalismo e da poesia, sem deixar de lado seus sucessos carnavalescos. Tom Brasil (4.000 lug). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. 6ª (17), 22h30. R$ 100/R$ 250. Cc.: todos. Cd.: todos. Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

Thiago Pethit

Influenciado pelo folk e pelo rock, o cantor faz show com músicas de Patti Smith. Textos da artista são entremeados às músicas. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (17), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos. Vendas pelo site: www.sescsp.org.br

Sábado (18)

Agnaldo Rayol

Comemorando 60 anos de carreira, o cantor faz show em que resgata seus sucessos. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 2626-0243. Sáb. (18), 21h. R$ 50/R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Curumin

O cantor, compositor e multi- instrumentista apresenta as músicas do álbum ‘Boca’ (2017). Reggae, pop e sons sintéticos estão em faixas como ‘Boca de Groselha’. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Sáb. (18), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Maria Rita

Os Mulheres Negras

André Abujamra e Mauricio Pereira retomam o duo que se intitulava “a terceira menor big band do mundo”. Pop e pitadas experimentais formam o som dos músicos. Sala Funarte Guiomar Novaes (144 lug.). Alameda Nothmann, 1.058, metrô Santa Cecília, 3662-5177. Sáb. (18), 21h. R$ 20.

Roupa Nova

Yamandu Costa e Alessandro Penezzi

No álbum ‘Quebranto’, os dois violonistas mostram seis composições feitas em parceria, além de temas inspirados na música de fronteira. Sesc Pompeia. Teatro (356 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (18), 21h; dom. (19), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Zé Ramalho

Há 40 anos, o artista gravava seu primeiro álbum, com ‘Avôhai’. Neste show, ele relembra seus grandes sucessos. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (18), 22h. R$ 120/R$ 260. Cc.: todos. Cd.: todos. Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

Domingo (19)

António Zambujo

Em seu mais recente álbum, ‘Até Pensei que Fosse Minha’, o cantor português interpreta 16 canções de Chico Buarque. Roberta Sá participa do show. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Dom. (19), 20h. R$ 100/R$ 180. Cc.: todos. Cd.: todos. Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

Festival NovaBrasil

Privilegiando estilos distintos da música brasileira, o Festival NovaBrasil chega ao seu oitavo ano. Alceu Valença (foto), Frejat, Nando Reis, Jorge Vercillo e Vanessa da Mata são as atrações. Allianz Parque (10.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca. Dom. (19), 15h (abertura, 13h). R$ 130/R$ 400. Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br