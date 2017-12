Seis shows internacionais passam por São Paulo nesta semana

Foto: Mike Ridewood/Reuters

O americano Bryan Adams (foto) apresenta a turnê ‘Get Up’, que divulga o álbum de mesmo nome lançado em 2015. Os sucessos ‘Have You Ever Really Loved a Woman?’, do filme ‘Don Juan DeMarco’, e ‘Straight From the Heart’ não ficam de fora. Citibank Hall (4.171 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. 6ª (28), 22h; sáb. (29), 21h30; dom. (30), 20h. R$ 250/R$ 850. Cc.: todos. Cd.: todos.

Influenciado por soul, rock e R&B, o cantor e compositor escocês Paolo Nutini vem ao Brasil pela primeira vez. ‘Caustic Love’ (2014), seu terceiro disco, foi bem elogiado pela crítica internacional. Audio (3.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sáb. (29), 23h. R$ 220/R$ 280. Cc.: todos. Cd.: todos.

Peter Garrett voltou ao Midnight Oil e o resultado é a turnê ‘The Great Circle’. Os australianos relembram sucessos dos 40 anos de carreira, como ‘Power and Passion’ e ‘Beds Are Burning’. Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Sáb. (29), 22h (abertura, 20h). R$ 240/R$ 460. Cc.: todos. Cd.: todos.

O americano Cory Henry mostra sua versatilidade, transitando pelas vertentes do jazz com seu órgão Hammond. Em 2016, ele lançou ‘The Revival’, que mescla canções gospel com artistas como Beatles e Stevie Wonder. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 2ª (1º), 20h (abertura, 18h30). R$ 50/ R$ 190. Cc. e Cd.: todos.

Ex-integrantes da banda Dire Straits, liderada por Mark Knopfler – que passou a se dedicar à carreira solo nos anos 1990 e está fora do projeto -, se encontram no projeto Dire Straits Legacy para tocar clássicos como ‘Sultans Of Swing’. Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 5ª (4), 22h30 (abertura, 20h). R$ 180/R$ 300. Cc.: todos. Cd.: todos.

Formada em 1981, a banda americana de hardcore Suicidal Tendencies apresenta grandes sucessos da carreira, como ‘Subliminal’. Tropical Butantã (2.500 lug.). Av. Valdemar Ferreira, 93, 3031-0393. Sáb. (29), 18h. R$ 150/R$ 250. Vendas pelo site: www.ticketbrasil.com.br