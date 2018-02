Grandes shows internacionais chegam a SP a partir desta semana

Pode anotar: a partir desta semana, a agenda cultural de São Paulo terá, cada vez mais, grandes shows internacionais. Alguns artistas e bandas chegam no embalo de suas apresentações no Rio de Janeiro, em setembro – o Rock in Rio começa no próximo dia 18. E a boa notícia para quem ficar por aqui é que nove atrações confirmadas para o maior festival de música nacional – como Faith No More e Katy Perry – também passarão por palcos paulistanos. Outros artistas vêm à cidade neste segundo semestre ‘por conta própria’, e há aqueles que participam de outros festivais, como o Popload (que também tem uma versão pocket, o Popload Gig) e o Sónar (que desde 2012 não tinha uma versão paulistana).

Entre as apresentações, há espaço para vários estilos: do heavy metal ao pop, passando pelo rock clássico e pelo indie. Ainda deve haver algumas surpresas no ano. Há informações de que David Gilmour, guitarrista e vocalista do Pink Floyd, se apresentaria na cidade em dezembro, o que ainda não foi confirmado oficialmente. Já o show dos Menudos, marcado para setembro no Anhembi, reunindo integrantes da banda teen que foi sensação nos anos 1980, foi adiado por tempo indeterminado.

A seguir, você confere uma agenda com mais de 30 atrações, com tudo o que precisa para garantir lugar nesses shows.

Sexta (28)

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O quarteto alemão Tokio Hotel (foto acima) conquistou seu espaço no rock internacional com o álbum ‘Schrei’ (2005). Na apresentação, dão ênfase ao repertório do CD ‘Kings of Suburbia’, lançado no ano passado.

Citibank Hall. R$ 220/R$ 450. Vendas pelo site www.ticketsforfun.com.br

Sábado (29)

A banda americana Clap Your Hands Say Yeah (foto acima) é atração do pocket festival Pop-load Gig, em turnê que celebra os dez anos de carreira e o lançamento do primeiro álbum, com o hit ‘The Skin of My Yellow Country Teeth’.

Cine Joia. R$ 140. Vendas pelo site www.livepass.com.br

Setembro

4ª (2)

Natural da Carolina do Sul, o artista de folk Sam Beam escolheu Iron & Wine como nome artístico. Também atração do Popload Gig, ele divulga a coletânea ‘Archive Series: Volume 1’ , contendo registros caseiros feitos entre 2002 e 2003. Também deve mostrar músicas de ‘Sing Into My Mouth’ – disco de covers gravado em parceria com Ben Bridwell, vocalista da banda Band of Horses, e lançado no mês passado.

Cine Joia. R$ 160. Vendas pelo site www.livepass.com.br

11/9

Os americanos do All Time Low lançaram este ano o sexto álbum da banda, ‘Future Hearts’. É até agora o maior sucesso comercial do quarteto, que segue a cartilha do pop punk.

Cine Joia. R$ 180. Vendas pelo site www.livepass.com.br

16/9

Assumir o posto que foi de Freddie Mercury não é tarefa fácil. Mas Adam Lambert foi em frente e se apresenta com o Queen na turnê ‘Don’t Stop Them Now’.

Ginásio do Ibirapuera. R$ 340/R$ 590 (esgotado).

17/9

A identidade dos membros do The Residents é um mistério há 40 anos. Eles são atração do Popload Gig, com a turnê ‘Shadowland’.

Cine Joia. R$ 160 (1º lote). Vendas pelo site www.livepass.com.br

19/9



A turnê ‘The Hits’ marca a quinta vez que o inglês Rod Stewart (foto acima) se apresenta no Brasil.

Allianz Parque. R$ 450 (apenas cadeira inferior disponível). Vendas pelo site www.livepass.com.br

20/9

O pop/rock do One Republic rodou o mundo com a turnê do álbum ‘Native’. Eles encerram aqui essa série de shows.

Espaço das Américas. R$ 180/R$ 340. Vendas pelo site www.livepass.com.br

22/9

Três cantores de grande sucesso da Coreia do Sul – Ailee, Kim Kyung Ho e Jo Sung Mo – são as atrações

do Korean Music Fest.

Audio SP. R$ 80. Vendas pelo site www.ticket360.com.br

24/9

Tyga, astro americano do hip hop, vem ao Brasil pela primeira vez.

Audio SP. R$ 90/R$ 120 (2º lote). Vendas pelo site www.ticket360.com.br Há matinê no dia 27/9. R$ 40/R$ 80 (com 1kg de alimento não perecível).

Com álbum lançado este ano, ‘Sol Invictus’, o Faith No More mostra grandes sucessos da carreira, entre eles ‘Easy’.

Espaço das Américas. R$ 190/R$ 370. Vendas pelo site www. livepass.com.br

25/9



Katy Perry (foto acima) apresenta a The Prismatic World Tour. A sueca Robyn abre o show.

Allianz Parque. R$ 260/R$ 580 (cadeira superior, esgotado). Vendas pelo site www.livepass.com.br

Enquanto não lança material novo, o System of a Down apresenta sucessos de seus cinco álbuns. A abertura fica por conta do Deftones.

Arena Anhembi. R$ 260/R$ 520. Vendas pelo site www.livepass.com.br

26/9

Os croatas Luka Šulice Stjepan Hauser formam o duo 2Cellos. Os violoncelistas misturam música erudita, rock e pop.

Espaço das Américas. R$ 100/R$ 350. Vendas pelo site ingressorapido.com.br

‘Endless Forms Most Beautiful’, álbum lançado este ano, é o mote da apresentação do Nightwish.

Tom Brasil. R$ 240 (apenas pista disponível). Vendas pelo site www.ingressorapido.com.br

27/9

O Slipknot (foto acima) chega ao Brasil com a turnê ‘Prepare for Hell’. A banda Mastodon, que também está no Rock in Rio, abre a noite.

Arena Anhembi. R$ 260/R$ 520. Vendas pelo site www.livepass.com.br

Os japoneses Hyde e K.A.Z formam a dupla de rock Vamps, na ativa há sete anos.

Espaço das Américas. R$ 150 (meia-entrada com 1kg de alimento não perecível)/R$ 700 (2º lote). Vendas pelo site www.ticket360.com.br.

Outubro

7/10

Tendo Yannis Philippakis (vocal e guitarra) à frente, o quarteto de rock alternativo Foals traz a turnê de seu quarto álbum, ‘What Went Down’.

Cine Joia. R$ 160. Vendas pelo site www.livepass.com.br

12/10

O Blind Guardian é um dos grandes grupos do metal. O CD ‘Beyond the Red Mirror’ é o mote desta turnê.

Tom Brasil. R$ 180/R$ 340 (frisas, esgotado). Vendas pelo site www.ingressorapido.com.br

14/10

‘Cast in Steel’ é o nome desta turnê do A-Ha, que lança CD de mesmo nome em setembro.

Espaço das Américas. R$ 200/R$ 380 (mezanino, esgotado). Vendas pelo site www.livepass.com.br

16 e 17/10

A banda Belle & Sebastian está na escalação do Popload Festival. O line-up completo ainda não foi revelado.

Audio SP. R$ 270/R$ 720 . Vendas pelo site www.poploadfestival.com

22/10

‘The Blower’s Daughter’ é o grande hit de Damien Rice. Ele lançou, em 2014, ‘My Favourite Faded Fantasy’ (2014), base do show.

Cine Joia. R$ 240 (pista, 2º lote). Vendas pelo site www.livepass.com.br

23/10

Um dos DJs mais prestigiados internacionalmente, Nicky Romero já trabalhou com colegas como David Ghetta.

Audio SP. R$ 80 (2º lote feminino)/R$ 150 (1ª lote, área vip). Vendas pelo site www.ticket360.com.br

24/10

Ex-vocalista do Nightwish, Tarja escolhe o Brasil para encerrar a turnê do álbum ‘Colours in the Dark’, lançado há dois anos.

Tom Brasil. R$ 55/R$ 130. Vendas pelo site www.ingressorapido.com.br

O Muse (acima) foi destaque na edição nacional do Lollapalooza em 2014. Eles voltam para mostrar as músicas de ‘Drones’.

Allianz Parque. R$ 250/R$ 700. Vendas pelo site www.ticketsforfun.com.br

25/10

Ariana Grande vem pela primeira vez ao País com sua primeira turnê mundial, ‘The Honeymoon’.

Allianz Parque. R$ 260/R$ 660. Vendas pelo site www.tickets forfun.com.br

Novembro

6/11

Tendo como convidado de abertura o grupo Face to Face, a banda punk Pennywise destaca o repertório do álbum ‘Yesterdays’ (2014).

Audio SP. R$ 200/R$ 300. Vendas pelo site www.ticket360.com.br

10/11

O duo eletrônico australiano Empire Of The Sun (foto acima) se prepara para lançar este ano ‘Every Ocean Tells a Story’.

Espaço das Américas. R$ 200/R$ 360. Vendas pelo site www.livepass.com.br

13/11

Com mais de 20 anos de carreira, o DJ italiano Marco Carola é atração do projeto de música eletrônica Luv n’Beats.

Audio SP. R$ 70/R$ 90 (1º lote) . Vendas pelo site www.ticket360.com.br

14/11

Há dois anos sem se apresentar em São Paulo, o Pearl Jam quebra o hiato com a turnê do álbum ‘Lightning Bolt’ (2013).

Morumbi. R$ 200/R$ 680. Vendas pelo site www.ticketsforfun.com.br

18/11

O Explosions in the Sky participa do Popload Gig, celebrando os 15 anos de seu primeiro álbum, ‘How Strange, Innocence’.

Cine Joia. R$ 180. Vendas pelo site www.livepass.com.br

28/11



O SónarClub, encerramento do festival Sónar São Paulo, tem The Chemical Brothers (foto acima) e Hot Chip entre as atrações.

Espaço das Américas. R$ 550. Vendas pelo site www.sonarsaopaulo.com.br

4 e 5/12

O Electric Daisy Carnival (EDC), festival eletrônico, desembarca aqui com atrações como Tiësto.

Autódromo de Interlagos. R$ 600/R$ 780. Vendas pelo site www.ticketsforfun.com.br

Fotos: divulgação (exceto Rod Stewart; D Truscello/Div.)