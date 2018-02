Chico César e Emicida estão entre os shows do fim de semana

6ª (9)

Bulldozer

Misturando o funk dos anos 1970, música eletrônica e rock, a banda da Colômbia faz show no Brasil pela primeira vez. Nesta apresentação, eles recebem Lucas Estrela e Ximbinha, criador da banda Calypso, atualmente com o projeto Banda X. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (9), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Chico César e Bárbara Santos

O casal Chico César e Bárbara Santos estão em Camaradas. No espetáculo, enquanto ele interpreta músicas de sua discografia, a atriz faz performances baseadas no livro ‘Versos Pornográficos’, de Chico.

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (9) e sáb. (10), 21h; dom. (11), 18h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Edil Pacheco

Gravado por Gilberto Gil, Clara Nunes e Beth Carvalho, o sambista baiano comemora 50 anos de carreira. Neste show, em que é acompanhado pelo grupo Bambas de Sampa, ele recebe Dora e Carlinhos Vergueiro como convidados. Sesc Santana. Teatro (300 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. 6ª (9) e sáb. (10), 21h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Fabiana Cozza,Toninho Ferragutti e Banda

No projeto Balancê, a cantora, o acordeonista e outros sete músicos relembram composições que se tornaram símbolos do carnaval. Os espectadores podem ir fantasiados para ouvir ‘Pegando Fogo’ e ‘Máscara Negra’. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 6ª (9), 22h. R$ 53. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Graça Cunha

Conhecida por sua participação na banda do programa ‘Altas Horas’, da TV Globo, a cantora homenageia mestres do samba carioca. Ela interpreta músicas de Cartola, Jorge Aragão e outros bambas. Sesc Campo Limpo. R. N. S. do Bom Conselho, 120, metrô Campo Limpo, 5510-2700. 6ª (9), 20h. Grátis.

Guarabyra, Tavito, Ricardo Vignini e Tuia Lencioni

No show ‘Encontro das Gerações do Folk & Rock Rural’, os artistas se reúnem para apresentar canções autorais marcantes, como ‘Casa no Campo’. O cantor e compositor Zé Geraldo faz participação especial. Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 6ª (9) e sáb. (10), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Heartbreakers

O vibrafonista Guga Stroeter é o mentor do grupo, que faz show carnavalesco com participação das cantoras Kika Queiroz e Cristina Oliveira. Marchinhas clássicas, que ganham batidas e programações eletrônicas, são apresentadas em ordem cronológica. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. 6ª (9), 21h30. R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Kungs

Dono do sucesso ‘This Girl’, o DJ e produtor francês já fez remixes de canções de Bob Marley e Lana Del Rey. Os DJs brasileiros Ronaldinho, Alex the Joker, Dimy Soler e Adriano Pagani também se apresentam. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 6ª (9), 22h. R$ 80/R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Liniker e os Caramelows

‘Remonta’ (2016) é o primeiro disco da cantora e de sua banda, flertando com ritmos como reggae, pop e soul. ‘Caeu’ e ‘Louise du Brésil’ são conhecidas desde o lançamento no EP ‘Cru’ (2015). Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 6ª (9), 21h. R$ 12/R$ 40 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Paulinho da Viola e Beatriz Rabello

Pai e filha se reúnem para um show em clima carnavalesco. O sambista interpreta os clássicos compostos em mais de 50 anos de trajetória profissional. Já Beatriz apresenta as músicas de seu primeiro álbum, ‘Bloco do Amor’ (2016). Sesc Pompeia. Teatro (746 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (9) e sáb. (10), 21h; dom. (11), 18h. R$ 18/R$ 60 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Pretinho da Serrinha

Em apresentação do projeto Madureira em Sampa, o artista faz show que tem como convidado Seu Zé Luís do Império. A dupla, que representa a escola de samba Império Serrano, interpreta clássicos de vários carnavais. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (9), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sábado (10)

Biltre

A banda apresenta as músicas de seu segundo álbum, ‘Nosso Amor Vai Dançar’ (2017). ‘Nosso Amor Foi um GIF’ é uma das faixas do disco, marcado por ritmos paraenses e música eletrônica. Sesc Interlagos. Praça Pau Brasil (5.000 lug.). Av. Manuel Alves Soares, 1.100, 5662-9500. Sáb. (10), 16h. Grátis.

Chico César e Bárbara Santos

Leia mais acima

Edil Pacheco

Leia mais acima

Felipe e Manoel Cordeiro

Referências da música paraense, pai e filho se unem no projeto Combo Cordeiro. Tecnobrega, boi bumbá, carimbó, cumbia e guitarrada são explorados pela dupla. Sesc Vila Mariana. Praça de Eventos. R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (10), 15h. Grátis.

Guarabyra, Tavito, Ricardo Vignini e Tuia Lencioni

Leia mais acima

Mauricio Pereira e Turbilhão de Ritmo

O cantor e compositor, integrante do duo Os Mulheres Negras, se junta ao grupo para interpretar marchinhas clássicas no show ‘Carnaval Turbilhão’. A cantora Blubell é a convidada especial da apresentação de 22h. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. Sáb. (10), 13h (R$ 35) e 22h (R$ 53). Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Mundo Livre S.A

Uma das principais bandas do movimento Mangue Beat, o quinteto pernambucano faz show especial em que revisita o álbum ‘Carnaval na Obra’, lançado há 20 anos. ‘Bolo de Ameixa’ e ‘Quem Tem Bit Tem Tudo’ estão entre as 14 faixas. Sesc Itaquera. Palco da Orquestra Mágica (12.000 lug.). Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Sáb. (10), 16h. Grátis.

Nilze Carvalho e Noca Da Portela

Em apresentação do projeto Madureira em Sampa, a cantora, compositora e bandolinista recebe um dos principais nomes da Velha Guarda da Portela para interpretar clássicos do samba. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (10), 21h30; dom. (11), 18h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Orquestra Brasileira de Música Jamaicana

Misturando ska, reggae e rocksteady, a banda mostra as músicas do disco ‘OBMJ Ataca!’ (2015). É o primeiro trabalho com composições autorais, ligadas ao universo da ficção científica. Sesc Santana. Deck de entrada. Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700, metrô Parada Inglesa. Sáb. (10), 19h. Grátis.

Paulinho da Viola e Beatriz Rabello

Leia mais acima

Quizomba

Originada do bloco de carnaval de mesmo nome, criado no Rio de Janeiro, a banda vai do samba ao pop. Releituras de Jorge Ben Jor, Alceu Valença e Skank são apresentadas pelo grupo. Sesc Pinheiros. Praça. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (10) e dom. (11), 14h. Grátis.

Sandália de Prata

Antes de apresentações gratuitas no Sesc Pompeia, o grupo mostra suas influências rap, soul e jazz em show com participação do renomado trombonista Raul de Souza. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (10), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Thobias da Vai-Vai

No espetáculo ‘Brasil Samba Show’, o cantor faz uma retrospectiva da história do Brasil por meio do samba. Composições de Noel Rosa, Ismael Silva e Martinho da Vila são interpretadas por ele. Sesc Pompeia. Deck. R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (10) e dom. (11), 16h. Grátis.

Trupe Chá de Boldo

Em show com participação especial de Tatá Aeroplano, a banda faz apresentação carnavalesca. Eles apresentam versões para ‘Atrás do Trio Elétrico’, ‘Aurora’ e outros clássicos que marcaram a folia no Brasil. Sesc Pinheiros. Praça. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (10) e dom. (11), 17h. Grátis.

Zeca Baleiro

No projeto ‘Baile do Baleiro’, o cantor e compositor recria canções de nomes que o influenciaram, entre eles Belchior e Tim Maia. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (10), 21h; dom. (11), 2ª (12) e 3ª (13), 18h. R$ 12/R$ 40 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Domingo (11)

Chico César e Bárbara Santos

Leia mais acima

Emicida

No show ‘Obrigado, Clementina!’, o rapper, que pela primeira vez se apresenta sem um DJ na banda, homenageia a cantora Clementina de Jesus. Maurílio (cavaco e voz), Magno (pandeiro e voz) – do grupo Os Prettos –, estão na banda, ao lado de Carlos Café (percussão), Edy Trombone (trombone), Douglas Alonso (bateria) e Gabriel Borges (violão 7 cordas). Sesc Santana. Teatro (300 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Dom. (11), 2ª (12) e 3ª (13), 19h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Garotas Suecas

Estabelecida como quarteto, a banda paulistana destaca as músicas do recém-lançado álbum ‘Futuro do Pretérito’ (2017). Elementos de rock e soul aparecem em faixas como ‘Objeto Opaco’ e ‘Morrer Azul’. No show, músicas carnavalescas são interpretadas com a sonoridade do grupo. Sesc Interlagos. Praça Pau Brasil (5.000 lug.). Av. Manuel Alves Soares, 1.100, 5662-9500. Dom. (11), 16h. Grátis.

Nilze Carvalho e Noca Da Portela

Leia mais acima

Paulinho da Viola e Beatriz Rabello

Leia mais acima

Quizomba

Leia mais acima

Thobias da Vai-Vai

Leia mais acima

Trupe Chá de Boldo

Leia mais acima

Zeca Baleiro

Leia mais acima