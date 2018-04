Diana Krall e Zeca Pagodinho estão entre os shows da semana em São Paulo

6ª (27)

Almir Sater

Com sua viola de dez cordas, ele faz show em que repassa clássicos marcantes de sua carreira. ‘Tocando em Frente’, ‘Chalana’ e ‘Moreninha Linda’ são alguns deles. A apresentação ocorre no Credicard Hall, que, até a semana passada, chamava-se Citibank Hall. Credicard Hall (3.875 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. 6ª (27), 22h. R$ 90/R$ 260. Cc.: todos. Cd.: todos.

Barão Vermelho

Com o vocalista Rodrigo Suricato no lugar de Frejat, a banda faz o show ‘barãoprasempre’. Sucessos como ‘Pro Dia Nascer Feliz’ e ‘Por Você’ estão no repertório. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 6ª (27), 22h30 (abertura, 21h). R$ 100/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Marcelo D2

Com seu som que mistura funk, pop e reggae, o vocalista do Planet Hemp faz show com sucessos da carreira. Eazy Club. Av. Marquês de São Vicente, 1.767, Barra Funda. 6ª (27), 22h. R$ 30/R$ 90. Vendas pelo site: www.blacktag.com.br

Mateus Aleluia

Integrante do lendário grupo Os Tincoãs, o músico lança seu segundo álbum solo, ‘Fogueira Doce’. Sesc Pompeia. Teatro (746 lug.). R. Clélia,93, 3871-7700. 6ª (27), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Novos Baianos

Moraes Moreira, Baby do Brasil, Pepeu Gomes, Paulinho Boca de Cantor e Luiz Galvão voltam à cidade com o show ‘Acabou Chorare: Os Novos Baianos se Encontram’, que marca a reaproximação dos integrantes da banda depois de 20 anos. Espaço das Américas (6. 606 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 6ª (27), 23h (abertura, 21h). R$ 100/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.

Plutão Já Foi Planeta

Um dos nomes nacionais escalados para a edição deste ano do Lollapalooza, a banda apresenta músicas de seus dois álbuns. ‘Daqui Pra Lá’ (2014) e ‘A Última Palavra Feche a Porta’ (2017) têm toques de pop, psicodelia e rock. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 6ª (27), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Rosa Passos

Em apresentação do projeto 5 Sentidos, que dá direito a jantar com entrada, prato quente e sobremesa, a cantora e violonista apresenta canções próprias e de autores renomados da música brasileira. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. 6ª (27), 20h. R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Trupe Chá de Boldo

O coletivo, que tem mais de dez anos de carreira, lança o videoclipe da música ‘We Need Nothing’, de André Abujamra. A faixa foi incluída em seu quarto álbum, ‘Verso’. Museu da Imagem e do Som (MIS). Auditório (172 lug.). Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. 6ª (27), 21h30. R$ 14. Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

Sábado (28)

BNegão

Integrante do Planet Hemp, o cantor e compositor faz show intimista com canções de Dorival Caymmi, uma de suas influências. Bernardo Bosisio (violão) o acompanha. Sesc Pompeia. Teatro (746 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (28), 21h; dom. (29), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Cátia de França

Gravada por nomes como Elba Ramalho, a cantora e compositora da Paraíba relembra músicas representativas de seus 40 anos de carreira. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. Sáb. (28), 22h. R$ 53. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Dead Fish

Uma das principais bandas de hardcore do País celebra os 20 anos do álbum ‘Sonho Médio’, tocando na íntegra seu repertório. O quarteto também se apresenta na 3ª (1º), no Sesc Santana, às 18h (R$ 7,50/R$ 25). Sesc Santo Amaro. Teatro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Sáb. (28), 20h. R$ 9/R$ 30 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Diana Krall

Elogiado pela crítica, ‘Turn Up the Quiet’ (2017) é o 13º álbum de estúdio de Diana Krall. O repertório traz grandes clássicos do jazz, compostos por nomes como Cole Porter. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (28), 22h; dom. (29), 20h. R$ 300/R$ 800 (sáb., esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

Edson Cordeiro

No show ‘Fado Tropical’, o cantor interpreta clássicos que marcaram a história do fado. ‘Barco Negro’ e ‘Estranha Forma de Vida’, conhecidas na voz de Amália Rodrigues, estão no repertório do show. Sesc Bom Retiro. Teatro(291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Sáb. (28), 21h; dom. (19), 19h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Funk Como Le Gusta

Comemorando 20 anos de carreira, a big band apresenta show cujo destaque é o lançamento da música ‘High Stakers’. Quem for ao show receberá pelo celular, com exclusividade, o videoclipe da música. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. Sáb. (28), 21h30. R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Grooveria

A banda liderada pelo baterista Tuto Ferraz apresenta versões dançantes para clássicos da música brasileira. Neste show, eles interpretam músicas do novo álbum, ‘Moto-Contínuo’ (2017), com uma nova versão de ‘Jorge Maravilha’, composta por Chico Buarque. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (28), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Gusttavo Lima

O projeto ‘Buteco do Gusttavo Lima’ já contabiliza dois registros audiovisuais. Neste show, o cantor mostra músicas que integram esses registros. Espaço das Américas (3.454 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Sáb. (28), 23h (abertura, 21h). R$ 120/R$ 450. Cc.: todos. Cd.: todos.

LaBaq

Rock e jazz são alguns dos ritmos que aparecem em ‘Voa’, primeiro disco da cantora e compositora que milita na cena independente. Ela também antecipa canções de seu próximo trabalho. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Sáb. (28), 19h. R$ 10. Cc: todos. Cd.: todos.

Luê

‘Ponto de Mira’ (2017) é o segundo álbum da artista paraense. Sua sonoridade tem toques de música eletrônica e timbres de rabeca e violino. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (28), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Metá Metá

Influenciado pela música africana, o trio formado por Juçara Marçal (voz), Thiago França (saxofone) e Kiko Dinucci (violão) destaca músicas de seus três álbuns. Tata Ogan discoteca. Mundo Pensante (600 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. Sáb. (28), 23h. R$ 30/R$ 40. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Ricky Vallen

Preparando-se para lançar o álbum ‘Meu Ponto Cardeal’, o cantor apresenta o show ‘A Voz Mutantes’, relembrando sucessos de Alicia Keys, Guilherme Arantes e Gonzaguinha. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 2626-0243. Sáb. (28), 21h30. R$ 40/R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Rubel

Em seu segundo CD, ‘Casas’, o artista junta MPB e hip hop. As músicas ‘Mantra’ e ‘Chiste’ tiveram, respectivamente, participações de Emicida e Rincon Sapiência. Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. Sáb. (28), 19h (abertura, 17h). R$ 40/R$ 60 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Zeca Pagodinho

Ele vem a São Paulo para inaugurar oficialmente a casa Templo Music, com o show ‘Ser Humano’. Nesta apresentação, ele também relembra grandes sucessos que marcaram sua trajetória, como ‘Maneiras’, ‘Coração em Desalinho’, ‘Deixa a Vida Me Levar’ e ‘Judia de Mim’. Templo Music (900 lug.). R. Guaimbé, 344, Mooca. Sáb. (28), 22h (abertura, 20h). R$ 100/R$ 200. Vendas pelo site: www.ticket360.com.br

Domingo (29)

BNegão

Leia mais acima

Diana Krall

Leia mais acima

Edson Cordeiro

Leia mais acima

Frejat

Em show do projeto Domingo na Paulista, ele apresenta sucessos como ‘Bete Balanço’. O ex- Barão Vermelho também mostra ‘Tudo Se Transforma’, seu último single. Centro Cultural Fiesp. Calçada. Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp. Dom. (29), 16h. Grátis.

Glória ao Samba

O grupo celebra o centenário do compositor Geraldo Pereira. Na ocasião, também será lançado o livro ‘Primeiras Lições de Samba’, do pesquisador José Ramos Tinhorão. Instituto Moreira Salles (IMS). Térreo. Av. Paulista, 2.424, metrô Paulista, 2842-9120. Dom. (29), 16h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Jaloo

Longe dos palcos desde o ano passado por conta de sua atuação no filme ‘Paraíso Perdido’, o artista paraense lança a turnê ‘Mestiço’. Ele antecipa músicas do álbum ‘ft’, previsto para o segundo semestre deste ano. ‘Say Goodbye’, que ganhou videoclipe filmado na Índia, é uma das faixas. Selva. R. Augusta, 501, Consolação, 3120-4140. Dom. (29), 18h. R$ 15/R$ 40. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Depois de escolher o show, decida qual filme ver neste fim de semana. O Guia de Cinema do Divirta-se traz a programação completa.