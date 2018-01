Homenagens a mestres da MPB e artistas internacionais estão na agenda de shows da semana

6ª (26)

Bem Gil, Domenico Lancellotti e Bruno Di Lullo

Músicos que trabalham com grandes nomes da música brasileira, Bem (guitarra), Bruno (baixo) e Domenico (bateria) fazem um show em que misturam temas autorais com músicas dos projetos dos quais participam coletivamente. Bona (85 lug.). R. Álvaro Anes, 43, Pinheiros, 3812-8400. 6ª (26), 21h30. R$ 35/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Big Band Na Gaveta Convida João Suplicy

Passeando por rock, blues e swing, a banda convida o músico para interpretar músicas de Beatles, Ray Charles, Roberto Carlos e outros compositores, além de temas compostos por Suplicy. Caixa Cultural (80 lug.). Pça. da Sé, 111, metrô Sé, 3321-4400. 6ª (26), sáb. (27) e dom. (28), 19h15. Grátis (retirar ingresso às 9h do dia da apresentação).

Edu Lobo

Ao lado de Chico Buarque, o cantor e compositor escreveu a trilha do espetáculo ‘O Grande Circo Místico’, que gerou álbum lançado em 1983, com participação de vários artistas. Ele relembra as músicas feitas para o projeto – entre elas, ‘Beatriz’ e ‘A História de Lily Braun’. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (26) e sáb. (27), 21h; dom. (28), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Elza Soares

Enquanto prepara seu novo disco, ‘Deus É Mulher’, a cantora apresenta o show ‘A Voz e a Máquina’, repleto de timbres eletrônicos. Acompanhada por DJs, ela interpreta ‘A Carne’, ‘Saltei de Banda’ e outras músicas gravadas em sua discografia. Sesc Pompeia. Teatro (746 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (26), 21h. R$ 9/R$ 30 (esgotado).Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Guilherme Arantes

Em show de piano e voz, o cantor e compositor interpreta músicas marcantes de sua carreira, iniciada nos anos 1970. ‘Cheia de Charme’ e ‘Meu Mundo e Nada Mais’ são alguns dos clássicos que ele relembra. Sesc Santo Amaro. Teatro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. 6ª (26), 21h; sáb. (27), 20h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Marco Pereira convida Verônica Ferriani

O violonista e a cantora estão juntos no show ‘A Bossa Nova e um Pouco de sua História’. A dupla passa pelo samba-canção e depois chega a clássicos compostos por Tom Jobim e Vinicius de Moraes – entre eles, ‘Estrada Branca’. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. 6ª (26), 20h. R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Maria Ó

‘Dança Três’, lançado em 2017, é o álbum de estreia da compositora. Ela apresenta as músicas do disco em show com participação de Curumin e do tecladista João Leão. Casa do Mancha (100 lug.). R. Felipe de Alcaçova, s/nº, V. Madalena, 3796-7981. 6ª (26), 22h (abertura, 19h). Pague quanto quiser (contribuição sugerida: R$ 20). Cc.: não aceita. Cd.: M e V.

Pedro Luís e a Parede

Com influências da MPB e do pop, o músico e seus amigos celebram os 20 anos do álbum de estreia, ‘Astronauta Tupy’. Neste trabalho, a banda lançou ‘Caio no Suingue’ e ‘Seres Tupy’. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 6ª (26), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Trio Corrente

Formado por Fábio Torres (piano), Paulo Paulelli (baixo) e Edu Ribeiro (bateria), o grupo ganhou o Grammy de melhor álbum latino de jazz em 2014. Neste show, o trio destaca músicas do álbum ‘Volume 3’ (2016). Jazz B (120 lug.). R. General Jardim, 43, metrô República, 3257-4290. 6ª (26) e sáb. (27), 22h. R$ 45. Vendas pelo site: www.ingresse.com

Walmir Borges

Com participações de Dexter, Péricles e Simoninha, o artista apresenta músicas do álbum ‘Melhor Momento’, pautado pelo soul. Entre os destaques do trabalho, está a regravação de ‘Lábios de Mel’, lançada por Tim Maia. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (26) e sáb. (27), 21h30. R$ 9/R$ 30 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sábado (27)

Alessandra Leão

Tendo como convidados Anelis Assumpção e os músicos Caçapa, Guilherme Kastrup e Kiko Dinucci, a cantora apresenta o show ‘Macumbas e Catimbós’. Pontos tradicionais de umbanda e candomblé integram o espetáculo. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. Sáb. (27), 22h. R$ 35. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Batucada do Instituto Convida Nei Lopes e Dadinho

O Instituto Cultural de Tradição e Memória do Samba de São Mateus homenageia, por meio de sua batucada, a ialorixá Mãe Gilda de Ogum, morta em 2000. Ao lado de Lopes, poeta, compositor e pesquisador, e Dadinho, integrante da escola de samba Camisa Verde e Branco desde 1962, o grupo faz show para defender a tolerância religiosa. Sesc Santana. Teatro (300 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Sáb. (27), 21h; dom. (28), 18h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Big Band Na Gaveta convida João Suplicy

Centenário Jacob do Bandolim

A cantora Mariene de Castro, Rodrigo Lessa (fundador do grupo Nó em Pingo D’água) e o lendário grupo de choro Época de Ouro fazem show para celebrar o centenário de Jacob do Bandolim. Sesc Pompeia. Teatro (746 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (27), 21h; dom., 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Eduardo Dussek

O irreverente cantor e compositor despontou para o público nos anos 1980, quando lançou músicas como ‘Barrados no Baile’ e ‘Nostradamus’. Ele relembra seus sucessos acompanhado apenas por seu piano, em apresentação que faz parte do projeto 5 Sentidos, que inclui jantar com entrada, prato principal e sobremesa, a partir das 20h. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. Sáb. (27), 20h. R$ 180. Cc.: todos. Cd.: todos.

Edu Lobo

Fábio Jr.

Com 45 anos de carreira, o cantor romântico estreia sua nova turnê. Os sucessos ‘Caça e Caçador’, ‘Alma Gêmea’, ‘Só Você’ e também músicas incluídas no álbum mais recente do artista, lançado em 2015, fazem parte do repertório. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (27), 22h. R$ 80/R$ 220. Cc.: todos. Cd.: todos.

Grand Bazaar

Influenciado pela música dos países dos Bálcãs, o grupo destaca as músicas do álbum ‘Grand Bazaar II’ (2016). Além do repertório autoral, um dos destaques é a releitura de ‘Pagode Russo’, composição de Luiz Gonzaga. Sesc Campo Limpo. R. Nossa Senhora do Bom Conselho, 120, metrô Campo Limpo, 5510-2700. Sáb. (27), 20h. Grátis.

Guilherme Arantes

Lara Aufranc

A cantora e compositora interpreta as músicas do álbum ‘Passagem’, lançado no ano passado, marcando seu afastamento da persona Lara e os Ultraleves. Rock dos anos 1970, baião e samba são alguns dos estilos que ela incorpora no disco. Bona (85 lug.). R. Álvaro Anes, 43, Pinheiros, 3812-8400. Sáb. (27), 21h30. R$ 30/R$ 35. Cc.: todos. Cd.: todos.

Mojito Experience

Comemorando 15 anos de carreira, o grupo lança o álbum ‘Mojito Experience Ao Vivo’. Samuel Samuca e Nô Stopa são os convidados da banda, que passeia por rock, rap, reggae e forró. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (27), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Toe, Ventre e E a Terra Nunca me Pareceu Tão Distante

Formado em Tóquio há 18 anos, o quarteto Toe vem ao Brasil pela primeira vez, com sua mescla de math rock e post rock. A abertura da noite fica por conta do show coletivo que reúne o trio carioca Ventre e o grupo paulistano E A Terra Nunca Me Pareceu Tão Distante. A apresentação é promovida pelo selo Balaclava Records. Fabrique Club (1.000 lug.). R. Barra Funda, 1.075, 4306-4220. Sáb. (27) e dom. (28), 17h (abertura). R$ 120/R$ 160 (sáb., esgotado). Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Toninho Horta, Raul de Souza, Arismar do Espírito Santo e Robertinho Silva

Horta (guitarra), Raul (trombone), Arismar (contrabaixo) e Robertinho (bateria) são instrumentistas de referência na música brasileira. Eles trazem para o Brasil o show coletivo que foi apresentado pela primeira vez no BarranquiJazz Festival, na Colômbia, em setembro do ano passado. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (27), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Trio Corrente

Walmir Borges

Domingo (28)

André Whoong e LaBaq

Os artistas pertencem ao elenco do selo Rosa Flamingo. Whoong, que planeja lançar um single por mês até o fim de 2018, apresenta a faixa ‘Seja Bom’. Já a cantora e compositora LaBaq apresenta as músicas de seu primeiro álbum, ‘Voa’ (2016), com pitadas de rock e jazz. Casa do Mancha (100 lug.). R. Felipe de Alcaçova, s/nº, V. Madalena, 3796-7981. Dom. (28), 18h. R$ 25. Cc.: não aceita. Cd.: M e V.

Batucada do Instituto Convida Nei Lopes e Dadinho

Big Band Na Gaveta convida João Suplicy

Caiçara

No EP ‘Folguedo Urbano’, o artista pernambucano apresenta sua abordagem de ritmos tradicionais como o baião, o xote e o coco. O trabalho, que tem músicas como ‘Orixás’ e ‘Domingo’,

é a segunda parte da trilogia ‘Efeito em Casa’. Sesc Interlagos. Praça Pau Brasil (5.000 lug.). Av. Manuel Alves Soares, 1.100, 5662-9500. Dom. (28), 16h. Grátis.

Carnaval de Pixinguinha

A cantora Fabiana Cozza (foto acima) e o Cordão Carnavalesco Assim É que É interpretam temas compostos ou arranjados por Pixinguinha. Instituto Moreira Salles (IMS). Térreo. Av. Paulista, 2.424, metrô Paulista, 2842-9120. Dom. (28), 16h. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes).

Centenário Jacob do Bandolim

Edu Lobo

Gloria Groove

Aos 22 anos, a drag queen escolheu o rap para falar de igualdade e autoestima. Em 2017, ela lançou o álbum ‘O Proceder’, com oito faixas. ‘Império’ e ‘Gloriosa’ estão entre elas. Sesc Itaquera. Palco da Orquestra Mágica (12.000 lug.). Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Dom. (28), 16h. Grátis.

Kamau

Há dez anos, o rapper lançou seu segundo álbum ‘Non Ducor Duco’, que tem participações de Emicida, Rincon Sapiência e KL Jay. Ele comemora o aniversário do disco, que tem temas como ‘Porque Eu Rimo’ e ‘Não Acredite se Quiser’, com uma banda formada especialmente para o show. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Dom. (28), 18h. R$ 25. Cc: todos. Cd.: todos.

Toe, Ventre e E a Terra Nunca me Pareceu Tão Distante

Toninho Ferragutti

Um dos mais renomados acordeonistas do País, ele venceu o Prêmio da Música Brasileira do ano passado na categoria melhor solista. Neste show, ele repassa sua carreira ao lado de amigos como Marco Pereira (violão), Neymar Dias (viola) e Salomão Soares (piano). Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom. (28), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

2ª (29)

Dirty Fuse

O guitarrista brasileiro Duda Victor e o baterista grego Chris Kogios estão à frente do grupo, que tem dez anos de carreira. Rock de garagem, punk e música dos Bálcãs estão presentes em seu som. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 2ª (29), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Rael

O rapper paulistano faz o show ‘Rael Canta Vinicius de Moraes’. Ele toca grandes sucessos do ‘Poetinha’ – entre eles, ‘Tarde em Itapoã’, parceria com Toquinho, e ‘Berimbau’ e ‘Canto de Ossanha’, escritas com Baden Powell. O artista também interpreta músicas de seu próprio repertório com novos arranjos. Sesc Carmo. Restaurante I (190 lug.). R. do Carmo, 147, metrô Sé, 3111-7000. 2ª (29), 19h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

3ª (30)

Branco Mello

Integrante dos Titãs desde a formação da banda, o músico apresenta show acústico interpretando sucessos como ‘Flores’, ‘Tô Cansado’ e ‘Sonífera Ilha’, além de homenagear alguns de seus ídolos. O artista também conta histórias sobre suas composições. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 3ª (30), 21h. R$ 60/R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Gian Correa Quinteto

Com participação do violinista francês Nicolas Krassik, o violonista de 7 cordas e seu grupo apresentam um show com pérolas do choro em novos arranjos. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 3ª (30), 21h30 (abertura, 20h). R$ 35. Cc.: todos. Cd: todos.

Sandra de Sá

No projeto ‘Baile da de Sá’, a cantora recebe amigos e interpreta um repertório que vai do samba ao pop, passando por seus grandes sucessos. Neste show, o convidado é Pedro Mariano. Paris 6 Burlesque Music Hall (268 lug.). R. Augusta, 2.809, Cerqueira César, 3086-0009. 3ª (30), 21h. R$ 70. Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

4ª (31)

Adonirando

Baby do Brasil, Paulo Miklos (foto acima), Demônios da Garoa, Luiza Possi e a Bachiana Filarmônica Sesi-SP participam do show Adonirando, que é dedicado a Adoniran Barbosa. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. 4ª (31), 20h. R$ 10/R$ 30. Vendas pelo site: www.eventim.com.br

Baoba Stereo Club

Privilegiando o improviso, o grupo lança o álbum ‘Lesteoeste’, o primeiro com formação de quinteto. Henrique Diaz (guitarra), Mauricio Takara (bateria, trompete e percussão), Rodrigo Hara (baixo), Bruno Gold (piano) e Victor Vieira-Branco (vibrafone) gravaram seis temas. Sesc Pinheiros. Auditório (101 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 4ª (31), 20h30. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Ibeyi

O duo franco-cubano formado pelas gêmeas Lisa-Kaindé e Naomi Díaz já trabalhou com a pop star Beyoncé em seu álbum ‘Lemonade’ (2016). Com dois álbuns gravados, elas têm influências de jazz, soul e música experimental. Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. 4ª (31), 22h (abertura, 20h). R$ 170/R$ 190. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Kell Smith e Vitor Kley

A dupla, que aposta no pop, dá início à temporada 2018 do projeto Sons da NovaBrasil. A cantora Kell Smith despontou em 2017 com a música ‘Era Uma Vez’, uma das mais ouvidas nas rádios em 2017. Kley atualmente trabalha a faixa ‘Armas a Nosso Favor’, depois de lançar o hit ‘Dois Amores’. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 4ª (31), 21h. R$ 80/R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Manoel Cordeiro

O guitarrista paraense comemora 50 anos de carreira com o projeto Baile do Papai. A noite dançante conta com as participações de André Abujamra, Verônica Ferriani e o filho do músico, Felipe Cordeiro. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 4ª (31), 21h30. R$ 35. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Marcelo Jeneci

Um dos nomes mais bem-sucedidos da geração contemporânea da MPB, o cantor e compositor apresenta o show ‘Jeneci Solo’. Com vários instrumentos, ele toca músicas consagradas em formato intimista, como ‘Felicidade’, ‘Pra Sonhar’ e ‘A Vida É Bélica’, além de canções inéditas. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 4ª (31), 14h e 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

5ª (1º)

ÀTTØØXXÁ

Idealizado pelo produtor Rafa Dias, o projeto busca misturar o pagode de origem baiana com a música eletrônica. Com dois discos lançados, a trupe já se apresentou em festivais importantes, como o Bananada, de Goiânia. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (1º), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Bike

‘Em Busca da Viagem Eterna’ (2017) é o segundo álbum da banda, com sonoridade psicodélica. O show marca o fim da turnê de mesmo nome e também celebra o lançamento do videoclipe de ‘Terra em Chamas’. Músicas inéditas também fazem parte da apresentação. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 5ª (1º), 21h. R$ 15. Cc: todos. Cd.: todos.

Camille Bertault

Acompanhada por Daniel Grajew (piano), Carlinhos Noronha (baixo) e Cuca Teixeira (bateria), a cantora francesa de jazz apresenta o show do recém-lançado disco ‘Pas de Géant’. O título é uma alusão a ‘Giant Steps’, disco de John Coltrane. Além de composições próprias, ela interpreta temas de Françoise Hardy e Serge Gainsbourg. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. 5ª (1º), 20h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Criolo

‘Espiral de Ilusão’, álbum que o artista lançou em 2017, é composto exclusivamente por sambas. ‘Menino Mimado’ e ‘Lá Vem Você’ estão entre as dez faixas do trabalho, que foi produzido por Daniel Ganjaman e Marcelo Cabral. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 5ª (1º), 2 e 3/2, 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Lívia Mattos

Sanfoneira da banda de Chico César, ela apresenta as músicas de seu primeiro álbum solo, ‘Vinha da Ida’ (2017), com dez temas autorais. O cantor e compositor Zé Manoel e o músico Toninho Ferragutti participam da apresentação. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 5ª (1º), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Paula Lima

No show ‘Voz e Piano’, a cantora se apresenta ao lado do pianista Naldo Ramos. Além de músicas representativas de sua trajetória, ela canta composições de Chico Buarque, João Donato, Roberto Carlos e outros nomes. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. 5ª (1º), 21h. R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Especial

Palavra de Mulher

Artistas múltiplas, Virgínia Rosa, Tania Alves e Soraya Ravenle dividem o mesmo palco para dar vida às personagens femininas que fazem parte da obra de Chico Buarque. ‘O Meu Amor’, ‘Tatuagem’ e ‘Atrás da Porta’ são algumas das músicas incluídas no espetáculo. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 4ª (31), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Poema Bar

O recital homenageia Fernando Pessoa e Vinicius de Moraes. O ator Alexandre Borges declama versos dos poemas e as cantoras Mariana de Moraes, neta de Vinicius, e Sofia Vitória interpretam músicas que dialogam com o universo dos poetas. O pianista João Vasco também está no elenco do show. Centro Cultural Fiesp. Teatro do Sesi (456 lug.). Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3146-7439. 3ª (30), 20h30. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Síntese Apresenta 10 anos de Matrero

O projeto de rap Síntese está à frente da celebração dos dez anos do selo independente. A noite também conta com Ingles, Nego Max, Moita e DJ Willião. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Sáb. (27), 19h. R$ 25. Cc: todos. Cd.: todos.

Música Clássica

Kubrick em Concerto

A Orquestra Sinfônica Municipal retoma a programação com foco nas trilhas dos filmes de Stanley Kubrick. Sob a regência de Roberto Minczuk, o grupo executa parte da trilha do longa ‘2001: Uma Odisseia no Espaço’ (1968). Obras de Ravel e Leonard Bernstein também estão no programa. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. 6ª (26), 20h; sáb. (27) e dom. (28), 16h30. Grátis (retirar ingresso 2h antes).