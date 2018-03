André Abujamra, Depeche Mode e encontro de divas da bossa nova estão na agenda de shows da semana

6ª (23)

André Abujamra

‘Omindá – A União das Almas do Mundo pelas Águas’ é o novo projeto audiovisual do artista, com composições sobre a água e suas conexões com o ser humano. O show tem a participação da Trupe Chá de Boldo e de uma orquestra de cordas e sopros. Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. 6ª (23) e sáb. (24), 21h; dom. (25), 19h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Chico Buarque

O artista segue com a temporada do show ‘Caravanas’, baseado no álbum de mesmo nome que ele lançou no ano passado. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. 5ª e 6ª, 22h; sáb., 21h30; dom., 18h30. Temporada: até 1/4 e 12/4 a 22/4. R$ 200/R$ 490 (esgotado nesta semana). Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

Chitãozinho & Xororó e Bruno & Marrone

O encontro das duplas deu origem ao DVD ‘Clássico’. Canções como ‘Página de Amigos’ e ‘Dormi na Praça’ fazem parte do repertório. Espaço das Américas (3.454 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 6ª (23) e sáb. (24), 22h30 (abertura, 20h30); dom. (25), 21h (abertura, 19h). R$ 150/R$ 750. Cc.: todos. Cd.: todos.

Claudette Soares e Alaíde Costa

Embaixadoras da bossa nova em São Paulo desde meados dos anos 1960, as amigas se encontram para comemorar os 60 anos do movimento. Este show dará origem a um disco ao vivo. Teatro Itália. (276 lug.). Av. Ipiranga, 344, República, 3255-1979. Hoje (23), 21h. R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Kell Smith

Com ‘Respeita as Mina’ e ‘Era uma Vez’, a cantora vem conquistando espaço no pop nacional. No show, ela canta músicas de seus dois EPs. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 6ª (23), 21h. R$ 9/R$ 30 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Primavera nos Dentes

Iniciativa de Charles Gavin, ex-baterista dos Titãs, o coletivo formado por ele com Duda Brack (voz), Paulo Rafael (guitarra), Felipe Pacheco Ventura (violino) e Pedro Coelho (baixo) relê músicas da banda Secos & Molhados. Sesc Pompeia. Teatro (342 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (23), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Zélia Duncan e Jaques Morelenbaum

Ao lado do violoncelista, Zélia lança o disco ‘Invento+’,com músicas de Milton Nascimento. Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 6ª (23) e sáb. (24), 21h; dom. (25), 18h. R$ 15/R$ 50 (hoje e sáb., esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sábado (24)

André Abujamra

Leia mais acima

Camisa de Vênus

O grupo celebra a parceria de seu vocalista, Marcelo Nova, com Raul Seixas, em show intitulado ‘Toca Raul’. Canções marcantes como ‘Metamorfose Ambulante’ e ‘Al Capone’ estão no repertório. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 2626-0243. Sáb. (24), 21h30. R$ 60/R$ 150. Cc.: todos. Cd.: todos.

Chico Buarque

Leia mais acima

Chitãozinho & Xororó e Bruno & Marrone

Leia mais acima

Cradle of Filth

‘Cryptoriana – The Seductiveness of Decay’ (2017) é o álbum mais recente da banda inglesa de metal extremo. Carioca Club (1.030 lug.). R. Cardeal Arcoverde, 2.899, Pinheiros, 3813-8598. Sáb. (24), 19h (abertura, 17h30). R$ 150/R$ 380. Cc.: M e V. Cd.: todos.

Daniela Mercury

Acompanhada apenas por um violonista, a cantora faz show gratuito. A apresentação é baseada no álbum ‘O Axé, a Voz e o Violão’ (2016), com versões acústicas para grandes sucessos como ‘O Canto da Cidade’ e ‘Swing da Cor’. Sesc Parque Dom Pedro II. Pça. S. Vito, s/nº, Brás, 3311-9651. Sáb. (24), 18h. Grátis.

Danilo Caymmi

Depois de lançar o disco ‘Danilo Caymmi Canta Tom Jobim’ (2017), o artista celebra as seis décadas da bossa nova e os 50 anos de seu maior sucesso, ‘Andança’. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. Sáb. (24), 21h30. R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Elomar e João Omar

O show ‘Muntano o Modengo’ comemora os 80 anos de Elomar, que se apresenta ao lado do filho. Ele destaca canções escritas no português vernáculo e no dialeto ‘sertanez’. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (24), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Flávio Venturini

Acompanhado por quatro instrumentistas, o cantor e compositor mostra os hits que lançou em mais de 40 anos de carreira. ‘Todo Azul do Mar’ e ‘Noites com Sol’ são alguns deles. Sesc Pompeia. Teatro (746 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (24), 21h; dom. (25), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Lívia Mattos

Sanfoneira da banda de Chico César, ela apresenta as músicas de seu primeiro álbum solo, ‘Vinha da Ida’ (2017). A cantora Ceumar faz participação especial no show. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. Sáb. (24), 22h. R$ 44. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Lurdez Da Luz

Completando 18 anos de carreira, uma das pioneiras do hip hop nacional lança o álbum ‘Acrux’. Ela apresenta músicas marcantes da carreira em formato acústico. Karina Buhr participa do show. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (24), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Molejo e É o Tchan

Os dois grupos retornam com o projeto Moletchan, relembrando sucessos como ‘Paparico’ e ‘Dança da Vassoura’. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sáb. (24), 22h. R$ 60/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Olivia e Francis Hime

O casal foi amigo de Vinicius de Moraes. No disco ‘Sem Mais Adeus’ (2017), o poetinha é homenageado com releituras de suas canções. A apresentação faz parte do projeto Biscoito da Casa. Casa Natura Musical (480 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Sáb. (24), 22h30 (abertura, 21h). R$ 60/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.

Red Fang

O quarteto americano de heavy metal divulga seu quarto disco, ‘Only Ghosts’ (2016), em noite dividida com os grupos Forte Norte, Mad Sneaks e Último Engano. VIC Club (900 lug.). R. Marquês de Itu, 284, República, 3662-3285. Sáb. (24), 16h (abertura). R$ 100/R$ 240. Vendas pelo site: www.pixelticket.com.br

Zélia Duncan e Jaques Morelenbaum

Leia mais acima

Domingo (25)

André Abujamra

Leia mais acima

Chico Buarque

Leia mais acima

Chitãozinho & Xororó e Bruno & Marrone

Leia mais acima

Elba Ramalho

Prestes a comemorar os 40 anos de seu primeiro disco, ‘Ave de Prata’ (1979) a cantora participa do projeto Domingo na ZL, interpretando seus sucessos. Av. Prof. Engenheiro Ardevan Machado, s/nº, metrô Corinthians-Itaquera. Dom. (25), 11h. Grátis.

Fernando Anitelli

Criador do grupo O Teatro Mágico, o músico faz show de voz e violão enquanto repensa os rumos da companhia. Carioca Club (1.030 lug.). R. Cardeal Arcoverde, 2.899, Pinheiros, 3813-8598. Dom. (25), 19h (abertura, 17h). R$ 50/R$ 180. Vendas pelo site: www.clubedoingresso.com

Flávio Venturini

Leia mais acima

Luísa Maita e Verônica Ferriani

As cantoras estreiam sua roda de samba mensal, em que receberão dois convidados. Nesta edição, participam Lurdez da Luz e Douglas Germano. Estrella Galicia Estação Rio Verde (400 lug.). R. Belmiro Braga, 119, V. Madalena, 3459-5321. Dom. (25), 16h (abertura). R$ 15/R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Olho Seco e Cankro

Importante banda punk, o Olho Seco apresenta músicas marcantes da carreira ao lado do Cankro. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Dom. (25), 18h. R$ 20. Cc: todos. Cd.: todos.

Papo de Anjo

Comemorando os 155 anos de nascimento do compositor Ernesto Nazareth, o grupo apresenta o espetáculo ‘Sarambeque – 155 anos de Nazareth’. Grandes clássicos do compositor de ‘Odeon’ são relembrados. Instituto Moreira Salles (IMS). Térreo. Av. Paulista, 2.424, metrô Paulista, 2842-9120. Dom. (25), 16h. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes).

Vitória Maldonado

O álbum ‘Brasil L.I.K.E’ (2016) marca o encontro da cantora com o lendário contrabaixista Ron Carter. Roberto Menescal (violão), Proveta (saxofone) e Omar Izar (gaita) participam da apresentação. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Dom. (25), 18h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Wanda Sá, Gilson Peranzzetta e Mauro Senise

A cantora e os músicos lançam o álbum ‘A Música de Tom e Vinicius’, com parcerias de Tom Jobim e Vinicius de Moraes. O guitarrista Nelson Faria faz participação especial no show. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom. (25), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Zélia Duncan e Jaques Morelenbaum

Leia mais acima

2ª (26)

Tássia Reis

Influenciada pelo hip hop, a cantora apresenta as músicas do álbum ‘Outra Esfera’ (2016). Sesc Carmo. Restaurante I (190 lug.). R. do Carmo, 147, Metrô Sé, 3111-7000. 2ª (26), 19h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

3ª (27)

Caio Milan

‘Retina Azul’ é o primeiro álbum do baterista e compositor, com faixas inspiradas na nova versão da série de TV ‘Cosmos’, do astrônomo Carl Sagan. Casa Natura Musical (480 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 3ª (27), 21h30 (abertura, 20h). R$ 40/R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Depeche Mode

Em sua primeira vinda ao Brasil em 24 anos, a banda destaca as músicas do álbum ‘Spirit’ (2017). O brasileiro Gui Boratto faz a abertura. Allianz Parque (30.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca. 3ª (27), 21h45 (abertura dos portões, 17h30). R$ 240/R$ 620. Vendas pelo site: www.livepass.com.br

Luiza Lian

A cantora apresenta as músicas do álbum ‘Oyá Tempo’. Com sonoridade eletrônica, o trabalho foi concebido a partir de cânticos de umbanda. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 3ª (27), 21h30 (abertura, 20h). R$ 45. Cc.: todos. Cd: todos.

4ª (28)

Eddie Vedder

Depois de participar do Lollapalooza com o Pearl Jam, o artista faz show solo. Glen Hansard abre. Citibank Hall (4.171 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. 4ª (28) e 5ª (29), 20h30 (abertura); 30/3, 21h (abertura). R$ 180/R$ 880 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

O Fervo é Protesto

Assucena Assucena, Raquel Virginia, Tássia Reis e Liniker fazem show para o documentário ‘O Fervo é Protesto’. A direção musical é de Rafael Acerbi. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 4ª (28), 21h30. R$ 53. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

5ª (29)

Chico Buarque

Leia mais acima

Eddie Vedder

Leia mais acima

Teresa Cristina

Ao lado do violonista Carlinhos Sete Cordas, a cantora apresenta o show ‘Teresa Cristina Canta Noel: Batuque É um Privilégio’, com músicas de Noel Rosa. A direção musical é de Caetano Veloso. Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 5ª (29), 21h. R$ 100/R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Zé Renato

‘Bebedouro’ é o 14º álbum solo do integrante do Boca Livre. Há músicas em parceria com Moraes Moreira e Joyce Moreno. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 5ª (29), 14h e 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Especial

Esquina Paulistana

Eduardo Dussek, Gerson King Combo, Maria Alcina, Perla e Sharylaine participam da segunda edição do projeto, que tem como base a Orquestra de Músicos de Rua. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 6ª (23), 18h e 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Vozes no Parque

Nesta edição do projeto, Luiza Possi e a banda Samba de Rainha participam. Pq. Villa Lobos. Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2.001, Pinheiros. Dom. (25), 15h. Grátis.

Música Clássica

Bachiana Filarmônica SESI-SP

Sob regência de João Carlos Martins, a orquestra abre sua temporada 2018. Tchaikovski é o nome de destaque do programa, que também tem obras de Dmitri Shostakovich e Rachmaninov. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. 3ª (27), 20h. R$ 25/R$ 50. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Os Músicos de Capella

Com direção artística do violinista Luis Otavio Santos, a camerata faz concerto de Páscoa com o oratório ‘Paixão Segundo São João’, de Bach. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 3ª (27), 21h. R$ 50/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos. Ensaio aberto: 3ª (27), 19h15. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Orquestra Jovem Tom Jobim

Sob regência de Nelson Ayres e Tiago Costa, o grupo interpreta canções de Chico Buarque com participação da cantora Mônica Salmaso, do cantor Zé Leônidas e do Madrigal do Coral Jovem do Estado. Uma apresentação gratuita está programada para as 11h de domingo (25), na Sala São Paulo – os ingressos já estão disponíveis na bilheteria. Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3667-0499. 6ª (23), 20h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra do Theatro São Pedro

Sob regência de Cláudio Cruz, a orquestra recebe como solistas o tenor Fernando Portari, o baixo Lício Bruno e a soprano brasileira Eliane Coelho para interpretar obras de Carlos Gomes. Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3667-0499. Sáb. (24), 20h; dom. (25), 17h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos. Ensaio aberto: hoje (23), 11h. Grátis (retirar ingresso 2h antes).

Osesp: Alsop e Lugansky

Marin Alsop rege a orquestra, em concerto com o pianista russo Nikolai Lugansky. Obras de Beethoven estão no programa. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 6ª (23), 20h30; sáb. (24), 16h30. R$ 50/R$ 222. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp: Peleggi, Titinger e Coro da Osesp

Obras de Mozart, Beethoven e Gioacchino Rossini estão no programa do concerto, que tem regência de Valentina Peleggi. A soprano Camila Titinger e o Coro da Osesp participam. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (29) e 30/3, 20h30; 31/3, 16h30. R$ 50/R$ 222. Cc.: todos. Cd.: todos.