Gal Costa, Foo Fighters, Phil Collins e Chico Buarque passam por São Paulo nesta semana

6ª (23)

Gal Costa

A cantora lança o CD e DVD ‘Estratosférica Ao Vivo’, em show do projeto Biscoito da Casa, parceria da Casa Natura Musical com a gravadora Biscoito Fino. Clássicos como ‘Namorinho de Portão’, ‘Não Identificado’ e a recente ‘Quando Você Olha Pra Ela’ estão no repertório. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 6ª (23) e sáb. (24), 22h30 (abertura, 21h). R$ 100/R$ 270. Cc.: todos. Cd.: todos.

Isaar

Com 23 anos de carreira, a cantora pernambucana trabalhou com Antonio Nóbrega e Maciel Salu. Neste show, ela interpreta músicas de seus três discos solo, lançados entre 2006 e 2014. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (23), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Mãeana

Ana Cláudia Lomelino, vocalista do grupo Tono, assume a persona de Mãeana em seu primeiro álbum solo, lançado em 2015. Há inéditas de Adriana Calcanhotto (‘Bem Feito’) e Caetano Veloso (‘Não Sei Amar’). Bem Gil (guitarra) a acompanha. Bona (85 lug.). R. Álvaro Anes, 43, Pinheiros, 3812-8400. 6ª (23), 21h30. R$ 30/R$ 35. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Paulistana de Viola Caipira

O grupo executa a viola caipira em formação de orquestra. As Galvão participam da apresentação de hoje (23), enquanto as Irmãs Barbosa e Maria Gadú estarão no palco, respectivamente, no sábado (24) e no domingo (25). Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 6ª (23) e sáb. (24), 21h; dom. (25), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Polara

Prestes a completar 20 anos de carreira, a banda underground está de volta aos palcos após hiato. O grupo apresenta músicas dos trabalhos ‘Tempestade Bipolar’ (2004) e ‘Inacabado’ (2008). Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (23), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sidney Magal

O artista lança o DVD ‘Bailamos’, em que comemora 50 anos de trajetória artística e apresenta novas versões para seus clássicos. Espaço das Américas (3.170 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 6ª (23), 22h30 (abertura, 20h30.). R$ 100/R$ 280. Cc.: todos. Cd.: todos.

Xenia França

Integrante do grupo Aláfia, ela interpreta as músicas de seu primeiro álbum solo, lançado em 2017. A cultura afro-brasileira está presente em músicas como ‘Preta Yayá’. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (23), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sábado (24)

Cida Moreira

Cantora, atriz e pianista, ela faz o show ‘Na Trilha do Cinema’, criado em 1995 para celebrar os 100 anos do cinema nacional. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. Sáb. (24), 22h. R$ 53. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Gal Costa

Marina Peralta

Em seu primeiro álbum, ‘Agradece’ (2016), a cantora e compositora se mostra influenciada por reggae, rap e MPB. Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Sáb. (24), 21h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Nação Zumbi

Nome forte do movimento manguebeat, a banda faz show gratuito. Eles privilegiam o repertório dos dois álbuns mais recentes, ‘Nação Zumbi’ (2014) e ‘Radiola NZ Vol. 1’ (2017). Neste, eles apresentam versões para clássicos de Gilberto Gil, David Bowie e outros artistas. Sesc Pq. Dom Pedro II. Pça. S. Vito, s/nº, Brás, 3311-9651. Sáb. (24), 18h. Grátis.

Nando Reis

Encerrando a turnê do disco ‘Jardim-Pomar’, lançado em 2016, o cantor e compositor interpreta canções como ‘Só Posso Dizer’. A dupla Anavitória faz participação especial e o duo Dois Reis, formado por filhos de Nando, abre a noite. Espaço das Américas (3.170 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Sáb. (24), 22h30 (abertura, 20h30). R$ 120/R$ 260. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Paulistana de Viola Caipira

Orishas

O trio cubano é conhecido por sua mescla de hip hop com sons caribenhos. A música ‘Atrevido’ entrou nas trilhas dos filmes ‘Velozes e Furiosos’ e ‘Bad Boys 2’. Após um hiato de nove anos, a banda decidiu se reunir novamente e vem lançando singles. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sáb. (24), 22h. R$ 180/R$ 400. Cc.: todos. Cd.: todos.

Otto

O pernambucano faz show no formato power trio em que interpreta seus sucessos. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Sáb. (24), 19h; dom. (25), 18h. R$ 25. Cc: todos. Cd.: todos.

Phil Collins

Pela primeira vez no Brasil com show solo, ele volta à estrada após dez anos. Suas apresentações estão marcadas para 21h, no sábado (24) e 20h, no domingo (25). O grupo Pretenders faz a abertura, às 19h15 (sáb.) e 18h15 (dom.). Allianz Parque (40.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca. Sáb. (24), 16h30; dom. (25), 15h30 (abertura dos portões). R$ 350/R$ 760 (sáb., esgotado). Vendas pelo site: www.eventim.com.br

Domingo (25)

Egberto Gismonti

Aos 70 anos, ele permanece como um dos mais renomados músicos do Brasil. Alternando-se entre piano e violão, relembra temas representativos como ‘Palhaço’. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. Dom. (25), 20h30 (abertura, 19h). R$ 165/R$ 195. Cc.: todos. Cd: todos.

James Blunt

O cantor inglês vem ao Brasil com a turnê do álbum ‘The Afterlove’, lançado no ano passado. Este é o quinto trabalho de estúdio do cantor, que tem pitadas de música eletrônica em faixas como ‘Bartender’ e ‘Lose My Number’, sem deixar de lado o romantismo característico do artista. O sucesso ‘You’re Beautiful’ também está no show. Tom Brasil (4.000 lug). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Dom. (25), 21h. R$ 180/R$ 380. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Paulistana de Viola Caipira

Otto

2ª (26)

Armandinho

O multi-instrumentista faz show com participação de Renato Pereira, interpretando choros. Sesc Carmo. Restaurante I (190 lug.). R. do Carmo, 147, Metrô Sé, 3111-7000. 2ª (26), 19h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Luciana Rabello

Seu cavaquinho está presente em álbuns de nomes como Caetano Veloso. Ela faz show com a participação do flautista Toninho Carrasqueira. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 2ª (26), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

3ª (27)

Foo Fighters e Queens of the Stone Age

O Foo Fighters passa por aqui com a turnê do álbum ‘Concrete and Gold’ (2017). A apresentação do grupo de Dave Grohl está marcada para 20h50. Antes, às 19h, o Queens of the Stone Age toca o repertório de ‘Villains’ (2017), o primeiro disco de estúdio em quatro anos. A banda brasileira Ego Kill Talent abre a noite, às 18h30. Allianz Parque (46.152). Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca. 3ª (27) e 4ª (28), 16h (abertura). R$ 270/R$ 740. Vendas pelo site: www.eventim.com.br

4ª (28)

Earl Thomas e Igor Prado

Apostando no soul, o americano Thomas já foi indicado ao Grammy. Ele interpreta temas conhecidos do estilo ao lado do guitarrista Prado. Bourbon Street (580 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 4ª (28), 21h30 (abertura, 20h). R$ 50. Cc.: todos. Cd: todos.

Fabiana Cozza

No disco ‘Ay Amor!’ (2017), ela homenageia o compositor Bola de Nieve, um dos mais importantes de Cuba. O dinheiro da bilheteria servirá para bancar a gravação do DVD do show, em Havana. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. 4ª (28), 21h. R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Foo Fighters e Queens of the Stone Age

Passo Torto e Ná Ozzetti

O grupo e a cantora apresentam as músicas do álbum ‘Thiago França’ (2015). Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 4ª (28), 21h30. R$ 44. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Primal Scream

Formado na Escócia em 1982, o grupo tem influências do indie rock e da psicodelia. Seu disco mais recente é ‘Chaosmosis’ (2016), elogiado pela crítica. A abertura fica por conta da banda brasileira Boogarins, que este ano participa do festival Coachella, nos EUA. Tropical Butantã (2.500 lug.). Av. Valdemar Ferreira, 93, 3031-0393. 4ª (28), 19h. R$ 80/R$ 240. Vendas pelo site: www.ticketbrasil.com.br

O Sr. Gonzales Serenata Orquestra

André Gonzales, vocalista da banda Móveis Coloniais de Acajú, apresenta seu projeto paralelo. Ele encarna o personagem Sr. Gonzales, cantando músicas de Odair José, Noel Rosa, Reginaldo Rossi e outros compositores. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 4ª (28), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Wandi Doratiotto, Mauricio Pereira e Paulo Freire

No espetáculo ‘Três é Bom’, Doratiotto, do Premê, Pereira, do duo Os Mulheres Negras e o violeiro Freire fazem improvisos e contam histórias. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. 4ª (28), 14h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

5ª (1º)

Alcione

Comemorando 45 anos de carreira, a ‘Marrom’ canta sucessos marcantes como ‘Estranha Loucura’ e ‘Meu Ébano’, além de músicas de seu disco mais recente, ‘Boleros’ (2017). Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 5ª (1º), 2 e 3/3, 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Chico Buarque

Depois de passar por Belo Horizonte e Rio de Janeiro, o cantor e compositor chega a São Paulo com a turnê ‘Caravanas’, baseada no disco que lançou em 2017. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. De 5ª (1º) a 11/3; 22/3 a 1/4 e 12/4 a 22/4. 5ª e 6ª, 22h; sáb., 21h30; dom., 18h30. R$ 200/R$ 490. Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

João Bosco

O cantor e compositor repassa sucessos em show de voz e violão. A apresentação faz parte do projeto 5 Sentidos, que inclui jantar com entrada, prato principal e sobremesa antes do show. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. 5ª (1º), 20h. R$ 300. Cc.: todos. Cd.: todos.

Martinho da Vila

Aos 80 anos, completados este mês, Martinho da Vila lança o álbum ‘Alô Vila Isabeeeel!!!’, em que homenageia a Unidos de Vila Isabel, sua escola de samba. O trabalho tem canções autorais e regravações de sambas-enredo. Mart’nália e Maíra Freitas, filhas do artista, e o violonista Claudio Jorge participam do show. Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 2063-5087. 5ª (1º), 21h. R$ 80/ R$ 160. Cc.: todos. Cd.: todos.

Wilson Simoninha

Em show do projeto 60 anos de Bossa Nova, o artista relembra clássicos do estilo que ficou célebre por meio de João Gilberto, Tom Jobim e Vinicius de Moraes. ‘Samba do Avião’, de Tom Jobim, e ‘Eu e a Brisa’, composição de Johnny Alf, estão no repertório. Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 5ª (1º), 21h. R$ 90/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Especial

Admirável Música Nova

Promovendo encontros com artistas de diferentes estilos, o festival tem início ao lado do grupo PianOrquestra, em show com Marcelo Jeneci e Mariana Aydar. Centro Cultural Banco do Brasil (140 lug.). R. Álvares Penteado, 112, metrô Sé, 3113-3651. 5ª (1), 20h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Berço do Samba de São Mateus

Com mais de 25 integrantes, o grupo participa das rodas de samba e choro promovidas pelo IMS todo último domingo do mês. Músicas que falam do cotidiano de São Mateus e outros redutos do samba estão no repertório. Instituto Moreira Salles (IMS). Térreo. Av. Paulista, 2.424, metrô Paulista, 2842-9120. Dom. (25), 16h. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes).

Música Clássica

Orquestra Petrobras Sinfônica

Sob regência do maestro Felipe Prazeres, a orquestra apresenta o projeto Thriller Sinfônico, comemorando os 35 anos do álbum ‘Thriller’, de Michael Jackson. Os clássicos ‘Beat It’, ‘Billie Jean’ e Thriller’ são interpretados com novos arranjos. Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 2063-5087. Hoje (23), 21h. R$ 105/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Sinfônica Municipal

Nesta apresentação do projeto Kubrick em Concerto, com trilhas de longas dirigidos por Stanley Kubrick, a orquestra executa temas de ‘Laranja Mecânica’ (1971). A regência é do maestro convidado Luís Gustavo Petri. O Coro Lírico Municipal participa da apresentação, na qual trechos do filme estrelado por Malcolm McDowell serão exibidos. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. Hoje (23), 20h; sáb. (24), 16h30. Grátis (retirar ingresso 2h antes).