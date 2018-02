Anavitória, Juçara Marçal e Paulo Miklos estão entre os shows da semana

6ª (16)

Anavitória

Na primeira edição do Tradicional Baile de Carnaval de Anavitória, a dupla interpreta as músicas do EP ‘Anavitória Canta para Foliões de Bloco, Foliões de Avenida e Não Foliões Também’, com versões para sucessos do axé. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 6ª (16), 22h. R$ 60/R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

André Abujamra

Efeitos visuais e projeções são algumas das particularidades do show ‘O Homem Bruxa’, baseado em seu disco mais recente. O trabalho é dedicado a Antônio Abujamra, pai de André, morto em 2015. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. 6ª (16), 21h30. R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Blues Etílicos

O grupo é referência no blues nacional. Além de apresentar músicas representativas da carreira, o quinteto mostra ao público duas inéditas. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (16), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Jussara Silveira e Renato Braz

No álbum ‘Fruta Gogoia – Uma Homenagem a Gal Costa’, os dois intérpretes releem músicas gravadas pela cantora. O trabalho resgata canções de Caetano Veloso e outros autores. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 6ª (16), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Lei Di Dai

Considerada a rainha do dancehall nacional, a MC passou por cinco países da Europa em 2017 e por lá estreou a turnê ‘Shine’. Nesta apresentação, ela recebe como convidados Karina Buhr e Jimmy Luv. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (16), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Mônica Salmaso e Nelson Ayres

A cantora e o pianista trabalham juntos desde 1993. Neste show, eles relembram músicas que marcaram suas carreiras. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 6ª (16) e sáb. (17), 22h. R$ 62/R$ 80. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Orquestra Brasileira de Música Jamaicana

Misturando ska, reggae e rocksteady, a banda mostra as músicas do disco ‘OBMJ Ataca!’ (2015), ligadas ao universo da ficção científica. Mundo Pensante (600 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 6ª (16), 23h. R$ 20/R$ 30. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Sábado (17)

Juçara Marçal

A cantora estreia o show ‘Comme à La Radio’. Acompanhada por Thaís Nicodemo (piano e teclados) e Kiko Dinucci (violão, MPC e sintetizador), ela apresenta músicas famosas na voz da artista francesa Brigitte Fontaine. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (17), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Luiz Gabriel Lopes

Influenciado pela MPB e pelo pop mineiro, o cantor e compositor lança seu terceiro disco, ‘Mana’, em show com participação de Luiza Lian. Há outra apresentação gratuita no domingo (18), às 18h, no Sesc Campo Limpo. MAM. Auditório Lina Bo Bardi (200 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 3, Ibirapuera 5085-1300. Sáb. (17), 16h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Mônica Salmaso e Nelson Ayres

Tássia Reis

Influenciada pelo hip hop, a cantora apresenta as músicas do álbum ‘Outra Esfera’ (2016). Músicas como ‘Não é Proibido’ e Desapegada’ estão no repertório. Sesc Campo Limpo. R. N. S. do Bom Conselho, 120, metrô Campo Limpo, 5510-2700. Sáb. (17), 20h. Grátis.

Veja Luz

Em seu segundo álbum de estúdio, ‘Escolhas’, a banda de reggae também explora o hip hop e o rap. O poeta Sérgio Vaz e o rapper repentista RAPadura participam do show. A partir de 20h30, há discotecagem da equipe Sound Sisters. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (17), 21h30 (abertura, 20h). R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Wild Rooster

Pela primeira vez no Brasil, o grupo sueco apresenta as músicas de seu álbum mais recente, ‘Rockabilly Inferno’ (2013). Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (17), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Domingo (18)

Craca e Dani Nega

Hip hop e eletrônico estão presentes no trabalho do músico com a atriz e MC. Eles apresentam as músicas do disco ‘Craca, Dani Nega e o Dispositivo Tralha’ (2016). Sesc Itaquera. Praça de Eventos. Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Dom. (18), 16h. Grátis.

Douglas Germano

Autor de ‘Maria da Vila Matilde’, gravada por Elza Soares, o compositor apresenta músicas de seus dois discos, ‘Ori’ (2011) e ‘Golpe de Vista’ (2016). Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Dom. (18), 18h. R$ 25. Cc: todos. Cd.: todos.

Sandro Haick e Michael Pipoquinha

Haick, experiente multi-instrumentista ligado ao jazz, faz show com Pipoquinha, baixista de 21 anos que vem chamando atenção da crítica. No ano passado, eles lançaram o álbum ‘Nosso Mundo’. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Dom. (18), 18h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

3ª (20)

Luedji Luna

Mesclando o pop a sons tipicamente brasileiros, a cantora e compositora baiana interpreta as músicas de seu primeiro disco, ‘Um Corpo no Mundo’ (2017). Mundo Pensante (600 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 3ª (20), 23h. R$ 15 (grátis, até 23h59). Cc.: não aceita. Cd.: todos.

4ª (21)

Rodrigo Caçapa e Alessandra Leão

Parceiros em discos e shows, o violonista e a cantora e percussionista fazem show intimista com composições próprias e temas de ciranda, coco e cantoria. Sesc Vila Mariana. Auditório (131 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 4ª (21), 20h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

5ª (22)

Funk Como Le Gusta

A big band vai do samba-rock ao funk. Seu álbum mais recente, ‘A Nave Mãe Segue Viagem’, foi lançado em 2015. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 5ª (22). 22h30 (abertura, 21h). R$ 60. Cc.: todos. Cd: todos.

Jean William

Ao lado do grupo Jazz Trio, o cantor relembra clássicos do jazz, com participação especial de Luciana Mello. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 2626-0243. 5ª (22), 21h. R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Miami Tiger

O quinteto lança seu segundo EP, ‘Festa’, em show com a participação de músicos como Lucio Maia, da Nação Zumbi. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 5ª (22), 21h. R$ 10. Cc: todos. Cd.: todos.

Paulo Miklos

O ex-Titã apresenta as músicas do álbum ‘A Gente Mora no Agora’ (2017), em que estabelece conexões com Emicida, Erasmo Carlos e Tim Bernardes. ‘Vou Te Encontrar’, de Nando Reis, está no repertório. Estrella Galicia Estação Rio Verde (400 lug.). R. Belmiro Braga, 119, V. Madalena, 3459-5321. 5ª (22), 22h (abertura, 21h). R$ 25/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Especial

100 anos de Jacob do Bandolim

Os bandolinistas Hamilton de Holanda, Danilo Brito, Fábio Peron, Milton Mori e Izaías Almeida se reúnem para saudar o centenário de Jacob do Bandolim. Célebre nome do choro, o músico é autor de ‘Noites Cariocas’. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (17), 21h; dom. (18), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Gig Nova 4

O projeto criado pelo jornalista Julio Maria, do Estadão, tem edição dedicada às vozes. Participam as cantoras Irene Atienza, Patrícia Bastos, Vanessa Moreno e Cibele Codonho, além dos grupos Barbatuques, Sambaranda e Seis Canta. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. 5ª (22), 21h. R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Rainha Quelé – 30 Anos Sem Clementina De Jesus

Paula Lima, Nãnãna da Mangueira, Karla da Silva e Nêga Duda participam da homenagem a Clementina de Jesus, sambista conhecida pela interpretação de clássicos como ‘Marinheiro Só’. A direção musical do show é de Marcelo Cabral. Sesc Pompeia. Teatro (342 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (17), 21h; dom. (18), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Vale do Anhangabaú

A programação oficial de carnaval se encerra no fim de semana. A cantora Ana Rafaela e a banda Francisco, el hombre se apresentam no sábado (17). No domingo (18), há discotecagem de Tutu Moraes e show de Baby do Brasil. Sáb. (17), 19h30; dom. (18), 19h. Grátis.

Música Clássica

Jazz Sinfônica

Sob regência de Fábio Prado, a orquestra apresenta temas de Chico Buarque e outros autores. O concerto faz parte da série Matinais. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (18), 11h. Grátis (ingressos já disponíveis na bilheteria)

Orquestra Acadêmica de São Paulo

Tendo como solista o violinista Kleberson Buzo, a orquestra interpreta ‘As Quatro Estações’, de Vivaldi. A direção artística do grupo é de Luciano Camargo, que toca cravo no concerto. Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 2063-5087. Sáb. (17), 21h. R$ 60/R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Petrobras Sinfônica

Sob regência de Felipe Prazeres (foto), a orquestra apresenta o projeto Thriller Sinfônico, comemorando os 35 anos do álbum ‘Thriller’, de Michael Jackson. Há versões orquestrais para grandes sucessos do ‘Rei do Pop’, como ‘Billie Jean’ e ‘Beat It’. Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 2063-5087. 5ª (22) e 23/2, 21h. R$ 105/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Viva Villa!

Até 25/2, o festival homenageia Heitor Villa-Lobos. Isaac Karabtchevsky (foto) rege a Osesp na 3ª (20), 5ª (22) e em 24/2. A apresentação de 4ª (21) tem a presença do violonista Fábio Zanon e do Quarteto Osesp. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 3ª (20), 4ª (21), 5ª (22), 23/2 e 24/2, 19h30; 25/2, 11h. Grátis (ingressos disponíveis na bilheteria e no site www.ingressorapido.com.br).