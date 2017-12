Show grátis do Tiquequê é uma das dicas infantis do bora.aí

Toda semana, o bora.aí indica os melhores programas infantis no Divirta-se. Para saber mais, visite o site

Foto: divulgação

Vem que é grátis

O Tiquequê, formado pelos músicos Angelo Mundy, Bel Tatit, Diana Tatit e Wem, nasceu há mais de uma década fazendo shows em festas infantis; foi aos poucos conquistando o exigente público mirim, construindo repertório e sofisticando suas produções. O grupo faz duas apresentações na praça do Sesc Pinheiros, neste fim de semana. O espetáculo ‘Gigantinho’, composto por músicas do álbum ‘Era Uma Vez Um Gigante’, lançado em 2014, traz canções autorais inspiradas em brincadeiras de rua, danças de roda, parlendas e percussão corporal. Participe dessa festa e se deixe embalar pela música, pela dança, teatro e narração de histórias. O evento é aberto e não é preciso retirar ingressos com antecedência. Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (23) e dom. (24), 16h. Grátis.

Rei da floresta

A terceira edição do Drive In Kids, onde os pequenos assistem a um filme de dentro de um carro, ocorre nos próximos dois fins de semana no Shopping JK Iguatemi. Nas sessões, serão exibidos episódios da nova série ‘A Guarda do Leão’, inspirada no filme ‘O Rei Leão’. Shopping JK Iguatemi. Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2.041, 3152-6800. Sáb. e dom., 12h. Grátis. Até 1º/5.

Grandes Pequeninos

Tania Khallil e Jair Oliveira fazem show gratuito. Pátio Paulista. R. Treze de Maio, 1.947. Dom. (24), 12h e 17h. Grátis.