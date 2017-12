Show de Emicida está entre as atrações de música da semana

6ª (16)

5 a Seco

O quinteto apresenta o repertório do CD mais recente, ‘Policromo’ (2014). Leo Bianchini, Pedro Altério, Pedro Viáfora, Tó Brandileone e Vinicius Calderoni são autores de músicas como ‘Não Tem Paz’ e

‘Eu Amo Djavan’. Teatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 6ª (16), 21h. R$ 100/R$ 120 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

Caetano Veloso e Gilberto Gil

A turnê ‘Dois Amigos, um Século de Música’ volta à cidade. Com seus violões, eles interpretam ‘Andar com Fé’, ‘Coração Vagabundo’, ‘Tropicália’ e outros clássicos. Há também a inédita ‘As Camélias do Quilombo do Leblon’. Citibank Hall (3.873 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. 6ª (16) e sáb. (17), 22h30. R$ 200/R$ 560. Cc.: todos. Cd.: todos.

Dingo Bells

O trio porto-alegrense lança edição em LP de seu último disco, ‘Maravilhas da Vida Moderna’. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 6ª (16), 21h. R$ 9/R$ 30.

Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Emicida

O rapper (foto acima) toca o repertório de seu último disco, ‘Sobre Crianças, Quadris, Pesadelos e Lições de Casa’, e outros sucessos da carreira. Sesc Santo Amaro. Teatro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. 6ª (16), 21h; sáb. (17), 20h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Hurtmold e Paulo Santos

O sexteto paulistano apresenta o resultado da parceria com o músico mineiro, integrante da banda Uakti. Eles lançam o álbum ‘Curado’, com sonoridade moderna e urbana. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (16), 21h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Junio Barreto

O cantor caruaruense apresenta o repertório de seu último disco, ‘Setembro’. Hoje (16) e sábado (17), o show conta com participação de Otto. No domingo (18), é a vez de Siba. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. 6ª (16) e sáb. (17), 21h; dom. (18), 18h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Kleiton e Kledir

Os irmãos apresentam o álbum ‘Com Todas as Letras’. No repertório, músicas feitas por eles em parceria com escritores, entre eles Luis Fernando Veríssimo, Martha Medeiros e Fabrício Carpinejar. A dupla não esquece sucessos como ‘Deu Pra Ti’. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 2626-0243. 6ª (16) e sáb. (17), 21h30. R$ 50/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Mariana Aydar e Bicho do Pé

O show é uma homenagem a Dominguinhos. Eles revisitam a obra e interpretam os maiores sucessos do sanfoneiro. Canto da Ema (450 lug.). Av. Brig. Faria Lima, 364, Pinheiros, 3813-4708. 6ª (16), 22h30 (abertura). R$ 28/R$ 36. Cd.: todos.

Nuno Mindelis

Com sua guitarra, o músico apresenta o repertório autoral de seu mais recente trabalho, o disco ‘Angels and Clowns’, produzido por Duke Robillard, colaborador de artistas como Bob Dylan e Tom Waits. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 6ª (16), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Pepeu Gomes

O músico baiano lança o disco ‘A Mais de Mil’ e toca seus maiores sucessos. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Hoje (16) e sáb. (17), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

SÁBADO (17)

Caetano Veloso e Gilberto Gil

Doutor Jupter

O quarteto folk lança em vinil seu segundo disco, ‘Na Varanda’, gravado em uma varanda na Serra da Cantareira. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Sáb. (17), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Emicida

Junio Barreto

Kleiton e Kledir

#NãoRecomendados

Com referências que vão de Secos e Molhados a Dzi Croquetes, o grupo apresenta um show performático, que questiona padrões comportamentais. Johnny Hooker e Mariana Aydar fazem participações especiais. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (17), 21h; dom. (18), 18h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Pepeu Gomes

DOMINGO (18)

Ballaké Sissoko & Vincent Segal

O duo de kora e violoncelo inspira-se nos trovadores da África Ocidental e na herança da música barroca. Oriundos do Mali e da França, eles apresentam o repertório de seus dois discos, ‘Chamber Music’, de 2009, e ‘Musique de Nuit’, de 2015. Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Dom. (18), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Junio Barreto

MPB4

O álbum ‘O Sonho, a Vida, a Roda Viva’ celebra os 50 anos de carreira do MPB4. O quarteto vocal que acompanhou Chico Buarque nos anos 1960 e 1970 ganhou canções inéditas de João Bosco, Paulo Cesar Pinheiro e Joyce Moreno. ‘Roda Viva’ e ‘Cicatrizes’ ganham nova roupagem. Sesc Campo Limpo. R. N. S. do Bom Conselho, 120, metrô Campo Limpo, 5510-2700. Dom. (18), 18h. Grátis.

#NãoRecomendados

Teresa Cristina

Ao lado do violonista Carlinhos Sete Cordas, a cantora apresenta o show ‘Teresa Canta Cartola: Um Poeta de Mangueira’. ‘As Rosas Não Falam’ e ‘O Mundo É um Moinho’ integram o repertório. Teatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. Dom. (18), 20h. R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

2ª (19)

Marina De La Riva

A carioca homenageia Maria Bethânia em tributo que comemora os 70 anos da cantora. Sesc Carmo. Restaurante I (190 lug.). R. do Carmo, 147, metrô Sé, 3111-7000. 2ª (19), 19h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

3ª (20)

Rogério Flausino e Wilson Sideral

Os irmãos se unem pela primeira vez na carreira para realizar uma homenagem a Cazuza. Eles apresentam músicas da fase do Barão Vermelho aos hits da carreira solo do cantor. Teatro Bradesco (1.439 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 2063-5087. 3ª (20), 21h. R$ 200/R$ 800. Cc.: todos. Cd.: todos.

4ª (21)

Cida Moreira

A atriz, cantora e pianista apresenta canções de ‘Soledade’, disco lançado em 2015. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 4ª (21), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Esperanza Spalding

A cantora apresenta canções do disco ‘Emily’s D+Evolution’, em que flerta com o pop, em uma metamorfose que contou com a coprodução de Tony Visconti. Cine Joia (992 lug.). Pça. Carlos Gomes,

82, metrô Liberdade, 3231-3705. 4ª (21), 22h. R$ 120/R$ 140. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Lisa Stansfield

‘All Around The World’, um dos sucessos da cantora britânica, é certeza no repertório de seu show. Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 4ª (21), 22h. R$ 200/R$ 400. Cc.: todos. Cd.: todos

5ª (22)

Miranda Kassin e André Frateschi

Os músicos apresentam o show ‘Soul Mates’, com sucessos da soul music, de Marvin Gaye a Aretha Franklin. Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 5ª (22), 22h30. R$ 50. Cc.: todos. Cd: todos.

MÚSICA CLÁSSICA

João Carlos Martins e Bachiana Filarmônica Sesi-SP

O concerto, inspirado na Olimpíada de 1936 em Berlim, conta com obras de Félix Mendelssohn, Kurt Weill, Richard Wagner, entre outros. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Sáb. (17), 21h. R$ 25/R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Jazz Sinfônica e Trio Corrente

Sob regência de João Maurício Galindo, o concerto conta com repertório de música popular brasileira instrumental. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 4ª (21), 21h. R$ 50/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp Masp

O projeto, que une música e arte, realiza o concerto ‘Convite à Permanência’, em que o Trio São Paulo executa composições de Haydn e Mendelssohn. Na sequência, o professor Jorge de Almeida apresenta a obra ‘Retrato de Dama com Livro Junto a uma Fonte’, do pintor Antoine Vestier. Masp. Auditório (400 lug.). Av. Paulista, 1578, metrô Trianon-Masp, 3251-5644. 3ª (20), 20h. R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

Série Concertos – Cordas Friccionadas

O violinista Luis Otavio Santos e o cravista Fernando Cordella apresentam recital com sonatas para violino e cravo de Johann Sebastian Bach. O duo executa três sonatas para essa formação. Sesc Vila Mariana. Auditório (131 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (17), 18h30. Grátis.