Após cancelar show em São Paulo no ano passado, Sharon Corr volta à cidade para divulgar o DVD ‘Live in São Paulo’. A irlandesa também interpreta músicas do The Corrs, banda que tinha com os irmãos, cuja separação ocorreu em 2006.

Sharon Corr

Clube Atlético Juventus. Salão Nobre. R. Comendador Roberto Ugolini, 20, Mooca, 2271-2000. Sex. (13), 22h. R$ 200/ R$ 300.