Pela primeira vez no Brasil, Sharon Van Etten se apresenta no pocket festival Popload Gig. Com um pé no folk e outro no indie, a cantora e compositora americana destaca as músicas de ‘Are We There’ (2014), seu quarto álbum.

Sharon Van Etten

Cine Joia (992 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. Hoje (12), 21h (abertura, 19h). R$ 180. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.