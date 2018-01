No álbum ‘Músicas para Churrasco – Vol. II’, Seu Jorge apresenta seu suingue característico em dez faixas – entre elas, ‘Ela é Bipolar’ e ‘Motoboy’. Além do repertório do CD, o artista também mostra sucessos de sua carreira.

Citibank Hall (4.906 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. Sáb (20), 22h. R$ 80/R$ 280. Cc.: todos. Cd.: todos.