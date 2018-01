Sete espetáculos infantis que acabaram de estrear na cidade

Eufonia

Com estilo surrealista, o espetáculo da Cia. dos Pés aborda o processo de aprendizagem da fala das crianças, que desde cedo fazem contato através de olhares, gestos e sorrisos. 50 min. Livre. Centro Cultural Fiesp. Mezanino (50 lug.). Av. Paulista, 1.313, Cerq. César, 3528-2000. 6ª, 15h; sáb., 11h e 15h; dom., 11h. Grátis (reservas pelo site: bit.ly/sesisp). Até 17/12.

Mequetrefe Sorrateiro

Com direção de Marcello Airoldi, o espetáculo aborda o universo de Menino, que se vê diante da separação dos pais e tem seus prazeres e conhecimentos roubados por um ser desconhecido. 60 min. Livre. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. Sáb. e dom., 15h. R$ 30/R$ 50. Até 3/12.

Meu Amigo Inventor

Na peça da Cia. de Copas, Caterina é uma garota inteligente que adora inventar máquinas e engenhocas. Em uma de suas experiências, ela consegue trazer do passado Leonardo Da Vinci. Dir. Fernando Escrich. 60 min. Livre. Sesc Santana. Teatro (330 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Dom., 14h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 17/12.

O Pavão Misterioso

Do grupo Namakaca, o espetáculo mistura circo, música e literatura de cordel. Na história, João Batista viaja pelo mundo e acaba se apaixonando por Creuza, jovem que vive presa em um quarto na Grécia. 60 min. Livre. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Dom., 12h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 10/12.

Os Servos de Pan

O espetáculo mescla poesia, música, dança e manipulação de bonecos em uma história sobre os seres dos elementos terra, água, ar e fogo que, sob o comando do deus Pan, regem a grande orquestra da vida. 70 min. Livre. Teatro Arthur Azevedo (349 lug.). Av. Paes de Barros, 955, Mooca, 2605-8007. Sáb. e dom., 16h. R$ 16. Até 26/11.

Space Invaders

Com músicas de David Bowie, a peça da Cia. do Fubá é dirigida e escrita por Fernanda Gama e revela o olhar de Caio, adolescente que se sente isolado como um astronauta fora de órbita e traduz sua experiência em uma HQ. 75 min. 12 anos. Espaço Elevador (41 lug.). R. 13 de Maio, 222, Bela Vista, 3477-7732. Sáb. e dom., 19h. R$ 30. Até 10/12.

Tchiribim Tchiribom

Fortuna e Hélio Ziskind fazem temporada de shows baseados no lançamento do CD ‘Tchiribim Tchiribom – Cantando Pelo Mundo’, com canções inéditas de diversos povos e culturas. 60 min. Livre. Sesc Belenzinho. Teatro (364 lug.). R. Padre Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. e dom., 12h. Sessões extra: 4ª (15) e 20/11. R$ 6/R$ 20 (até 12 anos, grátis). Até 26/11.