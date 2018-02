Sete peças de teatro para ver no fim de semana de carnaval

REESTREIA

O Jardim

Com texto e direção de Leonardo Moreira, a peça traz histórias que se cruzam e sobrepõem. A partir de episódios clássicos da literatura, as narrativas abordam o tema da memória. As sessões integram as comemorações de dez anos da Cia. Hiato. 90 min. 14 anos. Teatro Municipal João Caetano (110 lug.). R. Borges Lagoa, 650, V. Clementino, 5573-3774. A partir de 6ª (9). 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 20. Até 25/2.

ÚLTIMA CHANCE

A Serpente

Eric Lenate dirige a montagem da obra de Nelson Rodrigues (foto). Na trama, para evitar o suicídio da irmã, frustrada com o casamento, Guida resolve emprestar por uma noite seu próprio marido. Mas Lígia acaba se apaixonando pelo cunhado. Com Carolina Lopez, Fernanda Heras e outros. 60 min. 16 anos. Teatro Faap (506 lug.). R. Alagoas, 903, Higienópolis, 3662-7233. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 18h. R$ 60. Até dom. (11).

Hollywood

A Cia. Teatro Epigenia mostra dois sócios em conflito entre a realização de um filme comercial ou outro, sobre questões mais elevadas. 80 min. 14 anos. Sesc Pinheiros. Auditório (98 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 5ª, 6ª e sáb., 20h30. R$ 7,50/R$ 25. Até sáb. (10).

RECOMENDADAS

Carmen

Na peça (foto), o diretor Nelson Baskerville e o dramaturgo Luiz Faria reinventam o romance de Prosper Mérimée, clássico do romantismo francês que virou ópera de grande sucesso. No enredo, marcado pela cultura cigana, uma mulher transgressora vive uma paixão trágica. Com Natalia Gonsales e Flávio Tolezani. 60 min. 12 anos. Masp. Auditório (374 lug.). Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3149-5959. Sáb., 21h; dom., 20h. R$ 50. Até 25/2.

Chopin ou o Tormento do Ideal

Com direção de José Possi Neto, a atriz Nathalia Timberg interpreta o compositor Chopin. Em tom biográfico, a peça mostra 20 anos da vida do pianista polonês, que viveu na França grande parte da sua vida. 70 min. 14 anos. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. 6ª, 21h; sáb. e dom., 19h. R$ 50/R$ 80. Até 18/2.

12 Homens e Uma Sentença

O enredo, um clássico do cinema, retrata um júri composto por 12 pessoas que decide se condena à morte um jovem acusado de assassinar o pai. Dir. Eduardo Tolentino de Araújo. Com Norival Rizzo, Sérgio Mastropasqua e outros. 100 min. 12 anos. Teatro Arthur de Azevedo (349 lug.). Av. Paes de Barros, 955, Mooca, 2605-8007. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 20. Até 25/2.

A Mulher de Bath

Personagem do escritor medieval inglês Geoffrey Chaucer, a Mulher de Bath é uma viúve libertária. Interpretada por Maitê Proença, a história reflete sobre casamento, sexo e liberdade feminina. Dir. Amir Haddad. 90 min. 16 anos. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 9/R$ 30. Até 4/3.