Sete mostras de cinema para conferir em São Paulo

Maratona Terror Fora da Curva

Para homenagear a data, nesta sexta-feira (13) – a primeira do ano -, o MIS apresenta três títulos que marcaram o gênero terror e subverteram as expectativas comuns ao estilo. A maratona, que vira a madrugada, começa às 22h, com a exibição de ‘O que Terá Acontecido a Baby Jane’ (1962), de Robert Aldrich; à 0h30, é a vez de ‘Violência Gratuita’ (1997), do diretor Michael Haneke; e, para finalizar, às 2h40, tem ‘Inverno de Sangue em Veneza’, de Nicolas Roeg. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. R$ 20.

Mostra Geração Beat

Até 29/01, o CCBB apresenta mais de 30 filmes, entre curtas, médias e longas, que retratam a visão do cinema sobre o movimento Beat – grupo de escritores, como Jack Kerouac, Allen Ginsberg e William Burroughs, que revolucionou a cultural norte-americana nas décadas de 1950 e 1960. No sábado (14), há exibição dos longas ‘Combinação Selvagem: Um Retrato de Arthur Russell’ (2008), de Matt Wolf, e ‘Drugstore Cowboy’ (1989), de Gus Van Sant. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. R$ 10. Programação completa: bit.ly/mostrabeat

Mostra O que As Crianças Fazem

O Centro Cultural São Paulo recebe, até 29/01, uma seleção de filmes e animações sob a perspectiva de crianças, que se transformaram em curadores. Após assistirem aos longas, os pequenos tiveram suas reações e depoimentos gravados, que serão exibidos com as produções. Domingo (15), às 15h, há ‘Férias de Verão com Coo’ (2007), de Keiichi Hara; às 17h30, é a vez de ‘A Marcha dos Pinguins’ (2005), de Luc Jacquet. CCSP. R. Vergueiro, 1.000, Paraíso, 3397-4002. Programação completa: bit.ly/mostracrianca

Paulistaníssimo Mazzaropi

Em homenagem a uma das figuras mais emblemáticas do cinema nacional, o Sesc Santana exibe a mostra, que vai até 31 de janeiro, sempre às terças, às 20h. Na terça-feira (17), o longa exibido será o clássico ‘Jeca Tatu’ (1959), dirigido por Milton Amaral, que explora questões sociais e prconceitos de classe. Baseado no personagem de Monteiro Lobato, o filme conta a história de um caipira paulista, preguiçoso e simplório, que tem desavenças com o milionário da cidade. Sesc Santana. Av. Luiz Dumont Villares, 579, Jd. São Paulo, 2971-8700. Grátis.

Sala Drive-in

Na sala, que acomoda 83 pessoas em bancos de carro restaurados, o Caixa Belas Artes apresenta filmes inéditos e lançamentos, em uma experiência totalmente diferente. No sábado (14), às 13h, tem sessão de pré-estreia do longa ‘La La Land – Cantando Estações’, do diretor Damien Chazelle. Vencedor do Globo de Ouro, o filme é um dos favoritos ao Oscar. Caixa Belas Artes. R. da Consolação, 2.423, metrô Paulista, 2894-5781. R$ 30.

Sexta Mais que Básica

O Espaço Itaú Augusta recebe o projeto, que inclui maratona de filmes inéditos, homenagens e encontros, sempre na segunda sexta-feira de cada mês. Hoje (13), à meia-noite, tem sessão do longa nacional ‘Axé – Canto do Povo de um Lugar’, do dirigido por Chico Kertész, que revela a história do axé music; às 2h15, ‘Manchester à Beira-Mar’, de Kenneth Lonergan, conta a história de um rapaz obrigado a voltar à sua cidade natal para cuidar do sobrinho adolescente. Espaço Itaú Augusta. R. Augusta, 1.475, metrô Consolação, 3288-6780. R$33.

Tardes de Cinema

O CineSesc está parcialmente fechado para reforma. No entanto, uma sala especial no espaço exibe clássicos dos anos 1980 em sessões à tarde. Hoje (13), às 15h, e terça-feira (17), às 17h, há ‘E.T’ (1982), de Steven Spielberg. No sábado (14) e na quarta-feira (18), às 15h, será exibido ‘Edward Mãos de Tesoura’ (1990), do diretor Tim Burton. CineSesc. R. Augusta, 2.075, Cerq. César, 3087-0500. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Programação completa: bit.ly/TarCineSesc

