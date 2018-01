Sete dicas de passeios para aproveitar esta semana em São Paulo

Foto: Beto Garavello

Festival de Paranapiacaba

Em sua 17ª edição, o Festival de Paranapiacaba (foto) leva à vila de Santo André shows, oficinas, exposições e peças. Sábado (22), às 13h, tem tributo a Belchior com a banda Freud à Deriva. No dia 30/7, às 13h, Lucas Santtana faz show voz e violão. Rod. Dep. Antônio Adib Chammas, km 47, S. André, 4439-1300. A partir sáb. (22). Sáb. e dom., 10h/18h. Grátis. Até 30/7. Inf.: bit.ly/Fip17

Festival Arte Serrinha

Com o tema ‘De Quem É Essa Terra?’, a 16ª edição do festival tem programação de shows, oficinas, cinema e teatro durante todo o mês. Hoje (21), às 20h, será lançado o filme ‘Música pelos Poros’, de Marcelo Machado; no sábado (22), o pandeirista Nereu Mocotó e a Banda Vitrolla 70 fazem show às 22h. Estrada Municipal José Vaccari, s/nº, Bragança Paulista, 2691-2454. Até 30/7. Programação: www.arteserrinha.com.br

Guilherme em Cena

Em parceria com a Fundação Japão, o evento reúne palestra com Renata Cazarini sobre a contribuição de Guilherme de Almeida para o teatro brasileiro, celebrando os 127 anos do nascimento do poeta. A casa também exibe dois filmes inéditos do diretor japonês Teinosuki Kinugasa. Casa Guilherme de Almeida. R. Cardoso de Almeida, 1.943, Sumaré, 3673-1883. Sáb. (22), 14h30/17h. Grátis (inscrição: bit.ly/CasaGui).

Não Vadeia, Clementina!

No mês dos 30 anos de sua morte, o debate discute a vida e obra da cantora Clementina de Jesus, considerada uma das damas do samba. Participam do evento a antropóloga Kelly Adriano de Oliveira e os professores Dmitri Cerboncini Fernandes e Joanice Conceição. Centro de Pesquisa e Formação do Sesc (CPF Sesc). R. Dr. Plínio Barreto, 285, 3254-5600. Sáb. (22), 14h. R$9/R$ 30.

Poema Sujo

Com mediação de Betina Bischof, o Clube de Leitura do Sesc analisa a obra de Ferreira Gullar sobre seu período de exílio na Argentina, em 1975. O evento faz parte do projeto ‘Cortina Fechada: Territórios da Arte’, que discute a produção cultural e seus contextos sociais e políticos. Sesc Vila Mariana. Sala de Leitura (20 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 5ª (27), 19h30. Grátis.

Portas Abertas

O projeto abre espaço para refugiados de diferentes origens, que apresentam seus talentos nas áreas de gastronomia, moda e artes, sempre às terças, quartas e quintas. Estarão à venda produtos como almofadas, tapetes, doces sírios e esfihas. Armazém da Cidade. R. Medeiros de Albuquerque, 270, V. Madalena, 3034-4365. 3ª (25), 4ª (26) e 5ª (27), 11h/20h. Grátis. Até 17/8.

Segundas Intenções

No bate-papo mediado pelo jornalista Manuel da Costa Pinto, o escritor João Paulo Cuenca discute sua vida e obra, que inclui quatro romances e uma antologia de crônicas, ‘A última madrugada’, lançada em 2012. Biblioteca de São Paulo. Av. Cruzeiro do Sul, 2.630, metrô Carandiru, 2089-0800. Sáb. (22), 11h. Grátis.