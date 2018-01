Sete baladas para o fim de semana em São Paulo

Dettona

Hip-hop, R&B e rap se misturam na festa, que nesta edição conta com seis DJs. Há também exposição de colagens, acessórios feitos a mão e banca de tarô. Casa da Luz. R. Mauá, 512, Luz, 3326-7274. Sáb. (27), 23h. R$ 15. Cc.: todos. Cd.: todos.

Doritos Mystery Shop

A loja pop-up faz sua balada em parceria com as melhores festas da cidade. Em seu último fim de semana, a festa Selfie, dedicada ao funk e ao rap, é atração de sábado (27). No domingo (21), é a vez da Cio, tocando house music. O espaço também abre às sextas-feiras, com música e happy hour. Cartel 011. R. Artur de Azevedo, 517, Pinheiros. 6ª (26), 16h/22h; sáb. (27), 16h/0h; dom. (28), 16h/21h. Grátis (inscrições pelo site: bit.ly/doribala).

Eclética

Criada no Rio de Janeiro, a festa toca estilos variados, indo de Maria Bethânia a Mr. Catra. Gui Ferrera, Matheus Marins e Leandro Pardí discotecam. Cine Joia (992 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. Sáb. (27), 23h. R$ 20/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Hipster

Em sua quinta edição, o evento foca na música alternativa e suas ramificações em três pistas de dança. Nos Trilhos. R. Visc. de Parnaíba, 1253. 6ª (26), 22h. R$ 70/R$ 90 (3º lote). Vendas pelo site: www.semhora.com.br

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Marina Dias. Foto: João Sal

Nø Mercy

Com foco no eletrônico, o som da festa transita da house ao disco, passando pelo techno. Marina Dias, Renato Cohen e Marcio Neves discotecam. Club Jerome (250 lug.). R. Mato Grosso, 398, Higienópolis, 2614-6526. Sáb. (27), 23h30. R$ 50/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Primavera, Te Amo

A cantora Tássia Reis é uma das atrações da festa, que também conta com DJs, roda de samba, exposições e outras atividades. Casa das Caldeiras (1.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 2.000, Pompeia, 3873-6696. Dom. (28), 15h. R$ 10. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Sunday Session

Misturando tecnho e EDM, o DJ Illusionize é a principal atração da festa. Ele está escalado para a edição deste ano do Rock in Rio. The Week. R. Mergenthaler, 1167, V. Leopoldina, 3645-1927. Dom. (21), 12h/0h. R$ 80/R$ 150. Vendas pelo site: www.ingresse.com