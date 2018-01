Sete atrações infantis para o fim de semana

‘Pedro e o Lobo’, da Cia. Imago, faz temporada no Sesc Pinheiros. Foto: divulgação

O Maravilhoso Teatro Ambulante da Academia de Palhaços. O grupo estaciona sua van no Centro Cultural São Paulo para curta temporada. De 4ª (6) a 10/7, é apresentado um espetáculo por dia. O primeiro é ‘O Teatro Mambembe do Doutor Fracassa’. Na 5ª (7), é a vez de ‘Lágrimas da Mãe’. Rec. da produção: livre. R. Vergueiro, 1.000, Paraíso, 3397-4002. 4ª (6), 21h; 5ª (7), 19h30. Grátis. Em caso de chuva, o espetáculo é cancelado.

Banda Estralo – Estórias de Cantar. Projeto dos artistas Marcos Lucatelli e Luanda Eliza, a banda apresenta o show de seu primeiro disco. Na apresentação, as crianças conhecem os grandes compositores brasileiros por meio de canções, poesia e encenações teatrais. 90 min. Rec. da produção: livre. Teatro Jardim Sul. Shopping Jardim Sul. Av. Giovanni Gronchi, 5.819, V. Andrade, 2626-7860. Sáb. (2), 23 e 30/7, 16h. R$ 40.

Banda Strombólica – Bichos do Mundo. No show, em parceria com a Cia. Pia Fraus, a Banda Strombólica usa bonecos para fazer uma viagem pela natureza, contando as aventuras dos bichos. Tudo isso acompanhado de diferentes estilos musicais, como rock, MPB e forró. 60 min. Rec. da produção: livre. Sesc Belenzinho. Teatro 9392 lug.). R. Pe. Adelino, 1000, 2076-9700. Sáb. (2) e dom. (3), 12h. R$ 6/R$ 20.

Barbatuquices. O novo show do Barbatuques convida adultos e crianças a criar som a partir do próprio corpo. No repertório, sucessos dos quase 20 anos de carreira do grupo. 45 min. Rec. da produção: livre. Teatro Morumbi Shopping (250 lug.). Av. Roque Petroni Júnior, 1089, Jd. das Acácias, 5183-2800. Sáb. e dom., 15h. R$ 50. Até dom. (3).

A Famosa Invasão dos Ursos na Sicília. Tônio, um jovem urso, desaparece sem explicação. Na tentativa de encontrá-lo, a família desce a montanha na direção do reino dos humanos. Achar o fofo, porém, não será o fim da história (recheada com boas cenas de mágica e medinho). Dir. Carla Candiotto. 50 min. Rec. da produção: livre. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Dom., 12h. A partir de dom. (3). R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 17/7.

Pedro e o Lobo. A Cia. Imago apresenta o clássico infantil com a ajuda de técnicas de animação em luz negra. Para proteger seus amigos, Pedro enfrenta um lobo feroz. Dir. Fernando Anhê. Dir. musical Jamil Maluf. 45 min. Rec. da produção: livre. Sesc Pinheiros. Auditório (98 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom., 15h e 17h. A partir de dom. (3). R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 10/7.

Super Maratona Infantil do MIS. O evento faz uma edição especial de férias neste fim de semana, com dois dias de atrações. Entre brincadeiras, espetáculos e oficinas, o destaque do sábado (2) é o espetáculo ‘Conto dos Pássaros’, da Trupe Pé de Histórias, com sessões às 12h, 14h e 16h. No domingo (3), a Cia. Truks ministra uma oficina de manipulação de bonecos às 11h e às 14h. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Sáb. (2) e dom. (3), 10h/ 17h. Grátis.