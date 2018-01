Sete atrações infantis para este fim de semana

Espetáculo se inspira em música de David Bowie. Foto: Leonardo França

Desastro

Inspirado na clássica música ‘Space Oddity’, de David Bowie, o espetáculo infantojuvenil mescla dança contemporânea e ficção científica, contando a história de Major Tom, astronauta que decidiu abandonar o planeta Terra. 50 min. Livre. Sesc Pompeia. Teatro (300 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (1º) e dom. (2), 12h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis).

IV Grande Arraiá do Espaço de Leitura

A festa promove brincadeiras como pesca, corrida do ovo e dança da laranja. Membros da Casa Tombada contam histórias caipiras e uma quadrilha começa a ser formada no fim da tarde. R. Ministro Godói, 180, Perdizes, 2588-5811. Dom. (2), 14h/19h. Grátis.

Ana Piu

A atriz e palhaça portuguesa apresenta dois espetáculos neste domingo (2): ‘Um Buraco no Céu’ (14h) conta a história de seres fantásticos que precisam costurar um buraco no céu para não serem vistos; e o solo ‘Um Numbros de Bell Trana’ (17h30) inclui números de dança e malabarismo. Teatro Paiol Cultural (210 lug.). R. Amaral Gurgel, 164, V. Buarque, 3337-4517. R$ 30 (cada).

Cosmomontanhas

Em paredes de carpete, a instalação interativa explora a relação entre pintura abstrata e de paisagem, usando brinquedos pedagógicos de feltro. Eles estão disponíveis para as crianças manusearem e criarem novos desenhos e composições. Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. A partir sáb. (1º). 3ª a dom., 10h/21h30 (dom., 10h/18h30). Grátis. Até 30/7.

O Forrobodó da Chiquinha

Elementos de música clássica, teatro e dança compõem o espetáculo sobre a compositora brasileira Chiquinha Gonzaga. Dirigida por Paulo Rogério Lopes, a apresentação é a primeira da nova temporada do projeto Aprendiz de Maestro. Sala São Paulo. Pça. Júlio Prestes, 16, Campos Elísios, 2344-1051. Sáb. (1º), 11h. R$ 75/R$ 85.

Sábado e Domingo São Dias de Teatro!

Durante todo o mês de julho, o projeto apresenta peças infantis clássicas: neste fim de semana, as sessões são de ‘João e Maria’, em que a Cia. de Teatro Arte & Manhas monta a famosa história dos irmãos que saem de casa, marcando o caminho com migalhas de pão, e acabam caindo nas mãos de uma bruxa. Livraria Cultura. Sala Eva Herz (70 lug.). Shopping Iguatemi. Av. Brig. Faria Lima, 2.232, Jd. Paulista, 3048-7305. Estreia sáb. (1º). Sáb. e dom., 15h e 17h. Grátis. Até 30/7.

Teatro nos Parques

Em sua 12ª edição, o evento ocupa 14 parques paulistas, apresentando 25 espetáculos ao ar livre. Neste domingo (2), às 11h, tem ‘O Concerto da Lona Preta’, que ocorre no Parque do Carmo (Av. Afonso de Sampaio e Sousa, 951). A partir dom. (2). Grátis. Até 27/8. Inf.: bit.ly/TParq17