Sete atrações infantis para aproveitar o fim de semana

+ Na oficina Meu Selfie de Tinta, o objetivo é estimular a criatividade e aprender sobre a história da arte. Sob a coordenação de Tatiana Portela, crianças e acompanhantes são convidados a criar um autorretrato a partir de sua imagem refletida no espelho. Sesc Pompeia. R. Clélia, 93, 3871-7700. A partir de sáb. (4). Sáb., 15h/17h30. Grátis. Até 26/6.

Kids Festival. O evento é ligado ao Cultura Inglesa Festival. Entre os destaques, está o grupo Pequeno Cidadão, ministrando uma oficina de karaokê no domingo (5), às 14h e às 16h30. Os músicos Edgard Scandurra e Taciana Barros ensinam as crianças a cantar e dançar para fazer uma apresentação. Já a Cia. Um de Teatro apresenta sua montagem de ‘Oliver Twist’, clássico de Charles Dickens sobre um garoto órfão – sábado (4), às 16h, e domingo, às 11h e 16h. Cultura Inglesa. R. Dep. Lacerda Franco, 333, Pinheiros, 3032-4888. Grátis.

Grupo Trii. Formado por Marina Pittier (voz), Fê Stok (guitarra e voz) e Ed Encarnação (bateria e voz), o grupo apresenta canções tradicionais brasileiras e também repertório autoral. ‘O Tomate e o Caqui’, ‘A E I O U’ e ‘Vira Virou’ são algumas músicas da apresentação. Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Sáb. (4), 16h. R$ 10/R$ 20.

Planetário do Carmo. Fechado desde 2006, foi reinaugurado em maio deste ano. Em uma sala com capacidade para 30 pessoas, equipamentos de última geração colocam diante do público estrelas e planetas distantes. Parque do Carmo – Olavo Egydio Setúbal. R. John Speers, 137, Itaquera, 2748-0010. Sáb. e dom., 10h, 12h, 15h e 17h . Grátis (retirar senha 1h antes).

Celofane. Musical do coletivo Pequeno Teatro de Torneado, livremente inspirado na obra de Hans Christian Andersen. A história gira em torno de uma menina que transforma o mundo ao seu redor. Em seu imaginário, um mendigo vira um palhaço e uma drag queen, sua fada madrinha – juntos, eles partem para a Cidade de Celofane. Dir. Willian Costa Lima. 65 min. Rec. da produção: livre. Espaço Parlapatões (100 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 158, Centro, 3258-4449. Sáb. e dom, 17h. R$ 40. Até 26/6.

Galinha Pintadinha em Ovo de Novo. O musical da famosa série traz Galinha Pintadinha e outros personagens. Eles ajudarão o garoto Carlos Henrique a lidar com os ciúmes pela chegada da nova irmã. Dir. Ernesto Piccolo. Rec. da produção: 3 anos. Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia.

R. Olimpíadas, 360, 5º andar, 4003-1212. Sáb., 15h e 17h; dom., 11h e 15h. R$ 50/R$ 70. Até 31/7.

Tanto Mar. O espetáculo com bonecos manejados pela atriz e cantora Cris Miguel e pelo maestro e pianista Danilo Tomic joga luz sobre canções praieiras de Dorival Caymmi. As músicas se intercalam com os personagens retratados pelo compositor na música ‘Milagre’. 50 min. Rec. da produção: livre. Teatro Garagem (60 lug.). R. Silveira Rodrigues, 331, V. Romana, 9756-75250. Dom., 17h. R$ 40. Até 26/6.