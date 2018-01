Sete atrações infantis para aproveitar em São Paulo neste fim de semana

Pescadora de Ilusão

Inspirado no livro ‘A Mulher que Matou os Peixes’, de Clarice Lispector, o espetáculo reúne Mel Lisboa e Carol Badra (foto acima). As atrizes interagem com as crianças num enredo que aborda temas como perdão, separação e perda. Teatro Sérgio Cardoso (144 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. Estreia sáb. (24). Sáb. e dom., 16h. R$ 30. Até 30/7.

1, 2, 3, Era Uma Vez

Com produção da Troupe da Fantasia, a peça acompanha duas crianças que passam o dia brincando e notam que seus brinquedos e livros estão desaparecendo. Em um verdadeiro jogo de detetives, começam a investigar o sumiço e, com a ajuda da plateia, tentam desvendar o vilão na história. TOP Teatro (80 lug.). R. Rui Barbosa, 201, Bela Vista, 2309-4102. Estreia dom. (25). Dom., 16h. R$ 40. Até 30/7.

Braguinha – Sons, Canções e Histórias

Baseado nas histórias da Coleção Disquinho, criada pelo compositor Braguinha, o musical transporta as crianças a aventuras clássicas – como ‘A Cigarra e a Formiga’ e ‘Chapeuzinho Vermelho’ – ‘acionadas’ por objetos antigos de Seu Braga, o protagonista. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Estreia dom. (25). Dom., 11h. R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 30/7.

Estórias de Cantar

Com música popular brasileira e interpretação de poesias, a Banda Estralo apresenta divertidas narrativas cantadas. Antes do espetáculo, a oficina ‘Estralante’ conduz as crianças pelo universo da música e do teatro, a partir do repertório da banda. Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (24) e dom. (25), 12h e 16h. Grátis.

Inimigos

A peça é uma livre adaptação do livro ‘O Inimigo’, de Davide Cali. Encenada com tinta, papelão e rolos de papel pela Cia. De Feitos, ela conta a história de dois soldados solitários, que agem como inimigos. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Padre Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. e dom., 12h. R$ 20 (até 12 anos, grátis). Até 23/7.

O Folclore e as Lendas D’Agua

O espetáculo dirigido por Georgina Castro explora grandes personagens do folclore brasileiro, como Cazumbá, Bumba Meu Bio e Catirina, que ganham vida para narrar histórias e ‘causos’ das lendas da natureza com músicas, cordel e poesia. Teatro Itália (290 lug.). Av. Ipiranga, 344, República, 3255-1979. Sáb. e dom., 16h. R$ 20. Até 30/7.

Peter Pan, o Musical

Com direção do italiano Billy Bond, a produção foi baseada na história original do escritor escocês J.M. Berrie, de 1904, e tem elenco formado por 27 artistas. Para encenar as aventuras na Terra do Nunca, o diretor incorporou influências da cultura pop e elementos que fazem com que a plateia tenha a sensação de fazer parte do espetáculo. Teatro Bradesco (1.457 lug.). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 3670-4141. Sáb. (24), 15h; dom. (25) e 9/7, 16h. R$ 60/R$ 120.