Sesc Verão tem inspiração nos Jogos Olímpicos deste ano

Começa sexta-feira (8) a 21ª edição do Sesc Verão, com inspiração na Olimpíada de 2016 e a presença de atletas que falam sobre suas modalidades

Os Jogos Olímpicos de 2016 começam só em agosto, no Rio de Janeiro, mas, para se ‘preparar’ para o grande evento, o Sesc Verão abre nesta sexta-feira (8) uma edição inteiramente dedicada a 70 modalidades olímpicas e paraolímpicas. Clínicas e bate-papos de destacados nomes do esporte nacional compõem esta 21ª edição, aberta ao público em geral e que ocupa as diversas unidades da instituição até o dia 28/2. Mas a ideia não é apenas conhecer a carreira dos atletas e seus desafios – dá para se inspirar em suas histórias de vida e incluir o esporte na rotina. Para isso, inúmeras aulas abertas e vivências foram programadas. A seguir, uma seleção com as melhores atrações. Para conferir e se exercitar.

Foto: Clayton de Souza/Estadão

Bom Retiro

O mundo dos maratonistas é a inspiração para as principais atividades na unidade. Entre elas, o prédio recebe, até 28/2, a instalação ‘42,195: Memórias em Quilômetros’, abordando a história da maratona como esporte olímpico. Já no dia 15/1, às 19h, o esportista Marilson Gomes, tricampeão da Corrida de São Silvestre, conversa com o jornalista Ricardo Capriotti. A Olimpíada também é retratada na mostra de filmes, que ocorre sempre às quartas-feiras, às 19h. Al. Nothmann, 185, 3332-3600.

Belenzinho

Duas modalidades olímpicas ganham destaque na programação. Uma delas é o rúgbi. Além de ser tema de uma exposição até 28/2, o esporte terá sua versão paraolímpica apresentada em uma vivência sobre cadeira de rodas (foto abaixo). Os esportes de praia também estão entre as atividades da unidade. Hoje (8), há o Festival de vôlei de praia, às 18h30, com a participação dos atletas Alisson Ceruti e Bruno Schmidt e uma interação com o público. R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700.

Foto: Divulgação

Campo Limpo

Na sexta-feira (8), às 18h, será apresentado o esporte paraolímpico futebol de 5, para deficientes visuais, em uma partida dos atletas da Associação de Pais e Amigos de Deficientes Visuais de São Bernardo. Não tão popular entre os brasileiros, o badminton (jogado com raquete e peteca) ganha um festival nos dias 16 e 17/1, às 15h, com apresentações de atletas da seleção brasileira juvenil e da federação estadual. R. Nossa Senhora do Bom Conselho, 120, 5510-2700.

Carmo

Para falar sobre o tênis de mesa, principal tema da unidade, hoje (8), às 15h, os atletas Hugo Hoyama, Caroline Kumahara, Lígia Silva participam de um bate-papo. A programação também ocupa o Parque Dom Pedro II (Pça. São Vito, s/nº), onde está em construção uma nova unidade do Sesc. Lá, haverá espaços de vivência, como uma arena onde será possível conhecer e jogar beisebol, entre os dias 20 e 24/1, das 10h às 17h. R. do Carmo, 147, 3111-7000.

Consolação

A unidade recebe atividades de ginástica rítmica. Hoje (8), às 18h, o ginasta Kazuya Dekita conversa com o público. Técnica da seleção brasileira individual da modalidade, Monika Queiroz apresenta o esporte nos dias 23 e 27/1, entre 13h e 15h30. Ela estará ao lado das atletas Andressa Jardim e Natália Gaudio, que no dia 27/1 também se apresentam. Entre 2ª (11) e 22/1, de segunda a sexta, a Cia GR Brasil promove a ginástica rítmica para crianças. R. Dr. Vila Nova, 245. 3234-3000.

Pinheiros

Nado sincronizado, atletismo e arco e flecha são as atrações de lá. A piscina do local recebe hoje (8), às 20h, a seleção brasileira de nado sincronizado, apresentando coreografias para os Jogos Olímpicos deste ano. Robson Caetano e Terezinha Guilhermina falam sobre suas carreiras e dão demonstrações de atletismo no sábado (9), entre 15h e 17h. Domingo (10), no mesmo período, é a vez de Fabiana Murer. Marcus Vinícius e Diogo Rodrigues de Sousa fazem demonstrações de arco e flecha em 25/1, das 15h às 17h. Há ainda a instalação interativa ‘Qual o Esporte que te Move?’, com diversos estímulos sensoriais.

R. Paes Leme, 195, 3095-9400.

Foto: Divulgação

Ipiranga

A atração de hoje (8), entre 19h30 e 21h, é o torneio de golfe noturno, em um espaço customizado com luzes de LED. Destaque da bocha no Brasil, os atletas paralímpicos Dirceu José Pinto – vencedor de quatro medalhas de ouro em Jogos Paralímpicos – e Maciel Santos, que há 15 anos representa o País em competições internacionais, se apresentam no dia 30/1, às 15h. R. Bom Pastor, 822, 3340-2000.

Interlagos

Esporte favorito dos brasileiros, o futebol é contemplado em diversas facetas nesta unidade do Sesc. A exposição ‘Futebol Delas’ reúne textos e imagens da seleção feminina em torneios olímpicos. No sábado (9), às 15h, tem um jogo com a presença de Aline Pellegrino e Formiga. Também no sábado (9), às 9h30, Ademir da Guia, Djalminha e Zé Maria disputam partida. Ex-Corinthians, Neto treina cobranças de falta no dia 23/1, entre 9h30 e 12h30. Av. Manoel Alves Soares, 1100, 5662-9500.

Itaquera

Com foco no handebol, a espaço recebe, neste sábado (9), a professora Ivonete Fagundes, ex-treinadora da seleção feminina da categoria – o bate-papo ocorre entre 9h30 e 11h30. No domingo (10), das 15h às 16h, os ex-jogadores Agberto de Matos, Hélio Lisboa, Marcos Paulo, Edson Freire e Paulo Moratori enfrentam a seleção paulista juvenil. No dia 24/1, entre 14h e 16h, os atletas Marcão e Célia batem papo e fazem uma apresentação. Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200.

Osasco

As atividades promovidas pela unidade ocorrem na Estação Osasco da CPTM. Criado nos anos 1940 para reabilitar veteranos da 2ª Guerra Mundial, o goalball é um esporte paralímpico com deficientes visuais. Nele, para marcar gols, as equipes arremessam a bola rasteira para o campo adversário. Uma demonstração da modalidade ocorre hoje (8), entre 17h30 e 19h30. Na 3ª (12), das 16h às 20h, jogadores fazem exibição de hóquei na grama. Estação Osasco da CPTM. R. da Estação, s/nº.

Foto: Divulgação

Pompeia

A unidade dá vez a esportes pouco praticados no País. Uma exposição sobre esgrima, com filmes, quadrinhos, fotos e vídeos, é realizada na área de convivência até 28/2 (10h/18h; fecha 2ª). O esgrimista Renzo Agresta, medalha de bronze nos Pan-americanos, fala de sua carreira e ensina movimentos da luta no 4º andar do conjunto esportivo, no sábado (9), às 15h. O 8º andar é da patinação: de sábado (9) a 14/2, instrutores dão dicas e ensinam movimentos para iniciantes (10h/17h; fecha 2ª). A atividade ocorre na mesma arena em que Marcel Stürmer (foto), ouro dos Jogos Mundiais, faz apresentação no domingo (10), às 16h. R. Clélia, 93, 3871-7700.

Santo Amaro

O salto ornamental será abordado em apresentações e bate-papos com dois atletas, além de outras atividades no ginásio. Dia 16/1, às 13h30, é a vez de Hugo Parisi, campeão sul-americano de plataforma. Já no dia 19/1, às 14h30, a atleta Nicoli Cruz se apresenta e ensina exercícios preparatórios. A unidade tem ainda trampolins acrobáticos e outros equipamentos para os que quiserem aprender exercícios básicos da modalidade (10h/ 21h; sáb. e dom., 10h/18h; fecha 2ª). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000.

Foto: Matias Capizzano/Divulgação

Santo André

Lars Grael (foto) está à frente da programação voltada à vela. Na manhã do dia 31/1, às 9h, ele participa de uma regata de veleiros contra seu pupilo Samuel Gonçalves na Represa Billings (R. Portugal, 1.100, Rio Grande, S. Bernardo do Campo). No mesmo dia, às 16h, os dois têm um bate-papo na unidade do Sesc. Alguns dos inscritos pelo endereço sescverao@santoandre.sescsp.org.br poderão participar da regata, mas haverá outras sem a presença dos atletas em 30/1 e 31/1. R. Tamarutaca, 302, 4469-1200.

Foto: Divulgação

Santana

A ginástica artística é o mote da programação da unidade. A história do esporte merece uma exposição na área de convivência; no mesmo espaço, a modalidade é ensinada a crianças por meio de jogos que incluem os pais – ambas as atividades são realizadas de sábado (9) a 28/2 (10h/21h; sáb., dom. e fer. 10h/ 18h; fecha 2ª), com exceção do domingo (10). O ginasta de argolas Arthur Zanetti (foto) se apresenta e faz um bate-papo no ginásio, hoje (8), às 19h30. Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700.

Vila Mariana

Uma instalação inspirada no Rio e baseada em espaços onde a Olimpíada de 2016 será realizada dá espaço para atividades de remo e escalada de sábado (9) a 28/2 (10h/21h30; sáb., dom. e fer., 10h/18h30; fecha 2ª). O remo, aliás, é o tema dos convidados que irão à unidade. O técnico José Paulo Sabadini e os atletas Jairo Klug, Lucas Pagani e Claudia dos Santos falam sobre as especificidades do remo paraolímpico no domingo (10), às 14h30. Já a atleta Fabiana Beltrame comenta sua trajetória no dia 31/1, às 14h30. Todas as atividades ocorrem no ginásio Ludus. R. Pelotas, 141, 5080-3000.

Centro de Formação e Pesquisa

A programação se dedica ao esporte no cinema. Em três quintas-feiras do mês (14, 21, e 28), são exibidos documentários sobre a participação do Brasil na Olimpíada, seguidos de bate-papos com figuras do esporte. Na 5ª (14), às 21h30, os filmes ‘Rainha Hortência e Magic Paula’, de Rubens Rewald, e ‘3 Pontos: Basquete, Rap e Jejum’, de Rafael Terpins, são exibidos antes de uma conversa com os ex-jogadores de basquete Wlamir Marques e Branca. R. Dr. Plínio Barreto, 285, 4º andar, 3254-5600.