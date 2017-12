Sesc completa 70 anos; confira dicas para aproveitar cada unidade

Em setembro, o Sesc completou 70 anos. Confira curiosidades sobre as 13 unidades da capital – e (bons) pretextos para visitá-las já no fim de semana

A cena cultural paulistana está intimamente ligada à história do Sesc. A entidade comemora 70 anos promovendo atividades esportivas e uma expressiva programação de shows, espetáculos de teatro e dança, e exposições. Artistas independentes têm lugar garantido em seus palcos – e o público agradece. Além de manter espaços de cinema (CineSesc) e de cursos livres (Centro de Pesquisa e Formação), a rede tem 13 unidades na capital. A seguir, você confere o melhor de cada uma, com dicas para este fim de semana. E um bate-papo com Danilo Miranda, diretor do Sesc. Celso Filho, Júlia Corrêa e Lucinéia Nunes



ESTÁ NO PAPO: Danilo Miranda

Como avalia os 70 anos do Sesc?

O Sesc deu uma contribuição efetiva tanto do ponto de vista material quanto de programação. E, quando eu falo do Sesc, também menciono uma série de instituições que é denominada de Sistema S (como Senai e Sesi). Claro que o Brasil ainda tem problemas, mas, sem dúvida, essas entidades têm dado uma contribuição extraordinária no campo do bem estar social, dos esportes e da cultura para a população.

Ao longo dos anos, que tipo de projetos e ações o Sesc passou a abraçar?

Do ponto de vista físico, as estruturas iniciais eram muito acanhadas. As unidades cresceram e se tornaram centros capazes de oferecer um vasto programa social e cultural. O Sesc foi escolhendo alguns programas que tiveram influência na sociedade. Por exemplo, nos anos 1940, iniciou um programa pioneiro para o trabalhador, com a primeira colônia de férias, no Sesc Bertioga, que existe até hoje.

Algumas unidades são mais conhecidas por determinadas áreas, como música, teatro… A que você atribui isso?

De maneira geral, nossas unidades possuem um certo ecletismo. Mas algumas acabam, às vezes, sendo caracterizadas mais por um campo, pelo trabalho de difusão das ações. E isso depende muito das características da unidade, do entorno e do que tem à disposição na região.

Confira atrações para aproveitar as unidades neste fim de semana (30/9 a 2/10):

POMPEIA

Neste sábado (1º), às 12h, Cia. Truks monta o espetáculo infantil ‘Acampatório’, com ingressos de R$ 5 a R$ 17.

BOM RETIRO

A banda instrumental Höröyá mostra música de influência africana em show neste sábado (1º), às 21h, com ingressos de R$ 6 a R$ 20.

CONSOLAÇÃO

A peça ‘Blanche’, de Antunes Filho, está em cartaz com sessões 5ª e 6ª, às 20h, e sábado, às 17h.

R$ 9/R$ 30.

INTERLAGOS

Neste sábado (1º), às 16h, o coletivo feminino Rimas & Melodias apresenta canções de rap, r&b e neosoul na Praça Pau-Brasil. Grátis.

PINHEIROS

Saulo Duarte e a Unidade faz show neste sábado (1º), às 21h, com participação de Ava Rocha. Os ingressos custam de R$ 12 a R$ 40.

BELENZINHO

A cantora Rita Benneditto (ex-Ribeiro) celebra 25 anos de carreira com o show Encanto, nesta 6ª (30) e sábado (1º), às 21h. R$ 9/R$ 30.

VILA MARIANA

O projeto ‘A Vila do Folk’ traz show da dupla Antiprisma 6ª (30), às 20h30. Ingressos de R$ 6 a R$ 20.

IPIRANGA

Na 6ª (30) e no sábado (1º), às 21h, Célia e Márcia Castro cantam canções próprias e clássicos da MPB (R$ 6/R$30).

SANTANA

Neste sábado (1º), às 18h, o grupo carioca Originais do Samba se apresenta gratuitamente em comemoração ao Dia do Idoso.

ITAQUERA

Neste sábado (1º), às 14h, o filme ‘Onde Vivem os Monstros’, de Spike Jonze, é exibido gratuitamente no Espaço de Tecnologia e Artes.

SANTO AMARO

Nesta 6ª (30), às 19h, o filme ‘A General’ (1927), de Buster Keaton, é exibido com trilha ao vivo por Tony Berchmans

CAMPO LIMPO

A cantora Carolina Soares faz tributo a Clara Nunes com show gratuito, neste sábado (1º), às 20h.

CARMO

Nesta 6ª (30) tem Sarau Dançante, a partir das 17h, com trilha de cinema tocada pela banda Doce

Veneno. Ingresso: R$ 5/R$ 17.