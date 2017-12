Série de concertos para crianças ‘Aprendiz de Maestro’ abre temporada 2016

Foto: divulgação

A série de concertos Aprendiz de Maestro, que leva música clássica para crianças, abre a temporada 2016 neste sábado (19), na Sala São Paulo. Com a regência do maestro João Maurício Galindo, o primeiro espetáculo é ‘O Forrobodó da Chiquinha’ (foto), sobre a obra de Chiquinha Gonzaga.

O enredo traz a história de uma formiga que sonha ser cigarra e apronta um forrobodó musical no formigueiro. A direção do espetáculo é de Paulo Rogério. Na sessão, haverá a participação do ator Rubens Caribé, da atriz Rachel Ripani e da solista Sheila Minatti. Rec. da produção:

3 anos.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 2344-1051. Sáb. (19), 11h. R$ 70/R$ 80.

Poetas da Cor. A Cia. Druw mergulha na obra de artistas como Kandinsky, Tarsila do Amaral e Van Gogh, buscando representar suas cores por meio de movimentos. 50 min. Rec. da produção: livre. Sesc Santana. Teatro (330 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Dom., 14h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 24/4.

Oficina de Poesia para Crianças. A oficina é comandada pela escritora Fabíola Braga, autora do livro ‘Nuvem no Céu, Nuvem de Papel’. Na atividade, as crianças podem criar sua própria poesia ou declamar versos que estarão dispostos em um varal. Rec. da produção: de 5 a 10 anos. Biblioteca do Parque Villa-Lobos. Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2.001, Alto dos Pinheiros, 3024-2500. Sáb. (19), 14h/16h. Grátis.

A Caixa Encantada. Da Cia. Paidéia de Teatro, o espetáculo volta a ser apresentado na comemoração de 10 anos do espaço do grupo. No palco, a história de Aline, uma garota solitária que vive aventuras por meio dos clássicos da literatura. Rec. da produção: livre. A Paidéia Associação Cultural. R. Darwin, 153, S. Amaro, 5522-1283. Sáb. (19), 17h. R$ 20.

A Famosa Invasão dos Ursos na Sicília. Da Cia. Delas de Teatro, o espetáculo adapta a obra de Dino Buzzati. Na história, um grupo de ursos parte em uma jornada para a cidade, em busca do filho do rei, sequestrado por caçadores. Texto Carla Candiotto. 50 min. Rec. da produção: livre. Galeria Olido. Av. São João, 473, Centro, 3331-8399. Sáb. (19) e dom. (20), 16h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Fim de Semana em Família. Nessa edição, a programação traz a peça ‘1, 2, 3, Quando Acaba Começa Tudo Outra Vez’, do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, com sessões às 16h. Também há oficina e feirinha de troca. Rec. da produção: livre. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Sáb. (19) e dom. (20), 14h/ 17h. Grátis.