Série de apresentações da Osesp no Masp tem início; veja outras opções de música clássica

Sexta (6)

Osesp: Alsop e Fray

A regente titular Marin Alsop e a convidada Valentina Peleggi participam do concerto com a presença do pianista David Fray. No programa, obras de Joan Tower, Sergei Prokofiev, Wolfgang A. Mozart e Tchaikovsky.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Sexta (6), 21h; sáb, (7), 16h30. R$ 48/R$ 178. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sáb. (7)

Orquestra Jovem do Estado de São Paulo

Em concerto com a participação do pianista malaio Tengku Irfan, a orquestra interpreta obras de Camargo Guarnieri, Beethoven e Villa-Lobos.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Sáb. (7), 21h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Percutindo Mundos em O Ovo de Smetak

A apresentação dá início ao projeto ‘Smetrack! Anos-luz de Walter Smetak’, que celebra a obra do inventor e compositor suíço que se radicou na Bahia. O coletivo Percutindo Mundos recria o universo do artista, por meio da utilização de instrumentos artesanais e eletrônicos.

Sesc Vila Mariana. Auditório (131 lug.). R. Pelotas, 141, 5080- 3000. Sáb. (7), 18h30. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Dom. (8)

Coro da Escola do Auditório Ibirapuera

Com regência de Daniel Reginato, o coro celebra o Dia Internacional da Mulher com o espetáculo ‘Um Mar de Paixão’, com músicas de Vinicius de Moraes e Dorival Caymmi.

Auditório Ibirapuera. Foyer. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Dom. (8), 17h. Grátis.

Jazz Sinfônica

Sob a regência do maestro titular João Maurício Galindo, a orquestra se apresenta na série ‘Matinais’. No programa, obras do compositor Edmundo Villani-Côrtes.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (8), 11h. Grátis (ingressos já disponíveis na bilheteria).

Coro da Osesp

Obras de Robert Schumann, Aurélio Edler-Copes e Toshio Hosokawa integram o programa do concerto do coro regido por Celso Antunes.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (8), 16h. R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Tardes de Canções

A série apresenta repertório composto para canto e piano. Participam a soprano Gabrielle Christianna Agura, o maestro André dos Santos ao piano, entre outros.

Teatro São Pedro. Sala Dinorá de Carvalho (50 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3661-6529.

Dom. (8), 17h. Grátis.

3ª (10)

Coro da Osesp

Osesp Masp

A série tem início com concerto do Coro da Osesp, dedicado a Robert Schumann. Depois, a museóloga Eugênia Gorini e o maestro Leandro Oliveira traçam conexões entre a obra do compositor e a pintura de Eugène Delacroix.

Masp. Grande Auditório (374 lug.). Av. Paulista, 1578, metrô Trianon-Masp, 3266-3645. 3ª (10), 19h30. R$ 100. Cc. e Cd.: todos.

5ª (12)

Osesp: Antunes, Meneses e Grange

Sob regência de Celso Antunes, a orquestra recebe o violoncelista Antonio Meneses e a soprano Marion Grange. No programa, obras de Franz Schubert, Ernest Bloch, Arnold Schoenberg e Felix Mendelssohn-Bartholdy.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (12), 21h. R$ 45/R$ 178. Cc.: todos.

Cd.: todos. Ensaio aberto:5ª (12), 10h. R$ 10.

Otello

A temporada lírica do Teatro Municipal é aberta com a obra de Giuseppe Verdi. A montagem inédita tem direção cênica de Giancarlo Del Monaco e regência de John Neschling.

Teatro Municipal. (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2100. 5ª (12), 20h. R$ 50/R$ 120. Cc.: M e V. Cd.: M e V.