Nomes da MPB contemporânea homenageiam Serena Assumpção

Nos últimos cinco anos de sua vida, Serena Assumpção trabalhou no álbum ‘Ascensão’, gravado em abril do ano passado e calcado nas tradições da religiosidade afro-brasileira. Cada uma das 13 faixas tem saudações a um orixá e foi escrita para pessoas que Serena admirava – entre elas, o Profeta

Gentileza, Luz Del Fuego, Elis Regina e Clementina de Jesus.

Foto: Alexandre Kuma/Div

Com a morte de Serena, em março deste ano, seus amigos se encarregam de levar o trabalho ao palco. A banda Tono acompanha Anelis Assumpção – irmã de Serena -, Céu, Filipe Catto, Karina Buhr, Luê, Luz Marina, Paula Pretta, Tatá Aeroplano, Tetê Espíndola e Tulipa Ruiz na apresentação de 5ª (7). Xenia França e Mauricio Badé são os convidados que interpretam as músicas no dia 8/7.

ONDE: Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. QUANDO: 5ª (7) e 8/7, 21h. QUANTO: R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.