Sepultura faz show gratuito em Itaquera

Atualmente formado por Derrick Green (voz), Andreas Kisser (guitarra), Paulo Jr. (baixo) e Eloy Casagrande (bateria), o Sepultura abriu caminhos para o heavy metal nacional e soube promover fusões com outros estilos, resultando no clássico álbum ‘Roots’ (1996), último com Max Cavalera nos vocais.

Formado em dezembro de 1984, o grupo permanece na estrada com a turnê que celebra seus 30 anos de carreira. Em apresentação gratuita, eles interpretam músicas de todas as fases dessa trajetória, cujo capítulo mais recente é o disco ‘The Mediator Between Head and Hands Must Be the Heart’ (2013). Produzido por Ross Robinson, o mesmo de ‘Roots’, ele mostra que o quarteto permanece em forma. Renato Vieira

ONDE: Sesc Itaquera. Palco da Orquestra Mágica (15.000 lug.). Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. QUANDO: Dom. (21), 16h. QUANTO: Grátis.