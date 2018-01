Sensi ganha três versões de menu-degustação, com pratos do chef Manuel Coelho

Foto: divulgação

O peixe do dia com creme de abóbora e cogumelos (foto) é um dos pratos do novo menu-degustação ‘Come in Italia’, servido no jantar de 3ª a 6ª e no almoço de fim de semana, no Sensi. Há menus em três (R$ 78), quatro (R$ 98) ou cinco (R$ 118)

etapas, com pratos que mudam a cada semana.

R. Gabrielle D’Annunzio, 1.345, Campo Belo, 2478-5099.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Confira outras sugestões do chef Manuel Coelho no menu à la carte:

‘Tagliolini ai frutti di mare’ (R$ 56), massa longa com camarões, lula, mexilhão, tomate, ervas frescas, pimenta biquinho e vinho branco

‘Spaghetti alla carbonara’ (R$ 49)

‘Lasagne all’emiliana’ (R$ 52), lasanha gratinada de massa verde com molho bolonhesa, fonduta de parmesão e molho pomodoro

‘Polpo alla brace’ (R$ 72), polvo na brasa com batata, tomate, berinjela e vinagrete

‘Cotoletta alla milanese’ (R$ 55), costeleta de porco à milanesa com rúcula, tomate confit e lascas de parmesão.