Sensi comemora um ano e renova cardápio

Foto: Henrique Peron/divulgação

O Sensi Gastronomia comemora um ano, renovando o cardápio com 15 opções de prato para a estação, como o risoto com tinta de lula e espetinho de lula na brasa (R$ 59; foto); o ragu de javali com polenta (R$ 68); e as massas artesanais, caso do farfalle com camarões, brócolis e mascarpone (R$ 58).

Para sobremesa, o chef Manuel Coelho prepara bomba com recheio de zabaione, calda de chocolate quente, pistache e gelato de baunilha da Davvero (R$ 25).

R. Gabrielle D’Annunzio, 1.345, Campo Belo, 2478-5099.