Semente da época, pinhão é ingrediente de diferentes pratos do Elvira Coffee & Kitchen

Foto: Tadeu Brunelli/divulgação

Época de pinhão, o ingrediente está na composição de diferentes pratos que se revezam no bufê de almoço (R$ 47,90, de 2ª a 6ª) do Elvira Coffee & Kitchen. Na seleção de receitas, há picadinho de mignon com arroz de ervas, pinhão e castanhas; salada de pinhão com dedo de moça; e pernil com pinhão (foto).

O bufê caprichado da dupla Lia e Marcela Tulmann é montado em um salão amplo e bem iluminado. De 2ª a 6ª, serve café da manhã, das 7h às 11h, com panquecas, ovos, tapiocas, pães e frutas. Já o almoço (12h/15h), apresenta saladas frescas e bons pratos quentes. É possível se servir à vontade de preparos como risoto de frutos do mar, pescadinha amarela com molho de iogurte e escalope de miolo de alcatra com cevadinha. Já os doces são escolhidos direto da vitrine do café, como o sedoso pudim de Ovomaltine com calda fria de chocolate.

R. Elvira Ferraz, 250, V. Olímpia, 3101-1853. 7h/17h (fecha sáb., dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos.