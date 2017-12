Semana Santa: espaços têm programação especial para crianças

Parques, shoppings e espaços culturais terão programação especial na Semana Santa, com brincadeiras e oficinas

+ Para crianças de 3 a 10 anos, o JK Iguatemi organiza uma divertida caça aos ovos em seu jardim. Há ainda contação de histórias e oficinas. Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2.041, Itaim Bibi, 3152-6800. 6ª (25), 13h/17h; sáb. (26), 10h/17h (sessões de 40 min.). Grátis.

+ O feriado na fazendinha Pet Zoo terá uma fábrica de chocolates com oficinas e a tradicional caça aos ovos. Estr. de Caucaia do Alto, 4.101 (acesso pela Rod. Raposo Tavares, Km 39), Cotia, 4158-1664. 6ª (25), sáb. (26) e dom. (27), 10h/17h. R$ 40.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ No Ski Mountain Park, além das atrações do parque, haverá gincanas de Páscoa e antigas brincadeiras de rua. Estr. da Serrinha, km 3, Cambará, São Roque, 4712-3299. 6ª (25), sáb. (26) e dom. (27), 10h/17h. Passaporte: R$ 59,50/R$ 79,80.

+ No sábado (26), a Casa do Brincar inaugura sua nova lojinha. No dia, as atividades do espaço serão gratuitas, com brincadeiras e oficina de fantoches de papel. R. Ferreira de Araújo, 388, Pinheiros, 3032-2323. Sáb. (26), 11h/18h. Grátis.

+ O domingo (27) será especial no restaurante Chácara Turma da Mônica. Além do cardápio típico, há oficinas e brincadeiras de Páscoa. R. Ferreira de Araújo, 601, Pinheiros, 3034-6251. Dom. (27), 12h/17h. R$ 60 (de 3 a 10 anos)/R$ 89 (até 2 anos, grátis).

+ O Pátio Higienópolis hospeda o Jogos de Páscoa, um espaço dedicado à Páscoa. Nele, crianças de 4 a 12 anos podem brincar com cama elástica, corrida de obstáculos e participar de oficinas. No sábado (26), das 12h às 20h, há brincadeira de caça aos ovos pelo shopping. Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, Higienópolis, 3823-2300. 12h/20h. Grátis. Até dom. (27).