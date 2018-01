Semana Move Brasil incentiva prática de atividades físicas

Em sua terceira edição, a Semana Move Brasil conta com a presença de importantes nomes do esporte nacional para incentivar a prática de atividades físicas, especialmente a corrida. Boa parte das unidades do Sesc recebe a programação. No sábado (19), a triatleta Fernanda Keller participa de conversa e dá dicas de corrida, às 9h30, no Sesc Pompeia.

Fernanda Keller

No mesmo dia, no Sesc Santana, os nadadores Nicholas Santos, Guilherme Guido, Joana Maranhão e Larissa Oliveira, apresentam, às 15h, dinâmicas de natação. Uma das arenas da programação estará no Largo da Batata no fim de semana, com aulas de yoga, dança de rua, ginástica e espaço para skatistas. No sábado (19), o local terá exibição da patinadora Fabiola da Silva, a partir das 14h. No domingo, no mesmo horário, será a vez do skatista Sandro Dias, o Mineirinho. A programação completa está no site www.movebrasil.org.br