Semana Mesa SP terá mais de 70 aulas práticas, degustações e palestras com grandes chefs

O Memorial da América Latina é a nova sede do evento Semana Mesa SP, que começa 5ª (26), com mais 70 aulas práticas de culinária, feira de vinhos e queijos, degustações e uma área para piquenique. Embalada por shows de música popular e com entrada gratuita, a Feira Cultural e Gastronômica Farofa do Brasil vai reunir produtores e barracas de comidas regionais (R$ 25, em média).

Já o Mesa ao Vivo traz um painel de aulas de culinária e degustações, de 5ª (26) a 28/10. O ingresso dá direito a assistir a quantas aulas quiser ao longo de um, dois ou três dias (R$ 110/R$ 240, com desconto pelo site: semanamesasp.com.br). A programação inclui ainda o Mesa Tendências, com palestras e workshops com chefs como Helena Rizzo e Alex Atala (R$ 900/R$ 1.600).