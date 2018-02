Filmes do diretor Jia Zhang-ke são exibidos em mostra na cidade

Walter Salles está prestes a lançar um documentário sobre o diretor Jia Zhang-ke. Antes do longa ‘Jia Zhang-ke, um homem de Fenyang’ chegar aos cinemas, no entanto, o chinês é homenageado com uma mostra em cartaz no Espaço Itaú Augusta.

Até a quarta-feira, 2/9, a programação inclui a exibição dos filmes ‘Plataforma’, ‘Em Busca da Vida’ e ‘Um Toque de Pecado’. Os ingressos possuem um preço especial de R$ 10.

O documentário também terá duas pré-estreias na mostra. No dia , além da pré-estreia da produção de Salles. Na terça-feira, 1º/9, às 20h, haverá um debate com o diretor Walter Salles depois da exibição do filme. Para paricipar, é preciso de se inscrever pelo link http://bit.ly/1M74TBd. A segunda pré-estreia será na quarta-feira, 2/9, às 20h.

Veja a programação completa:

28/08 (sexta-feira)

16h – Plataforma

18h40 – Um Toque de Pecado

21H20 – Em Busca da Vida

Dia 29/08 (sábado)

16h – Em Busca da Vida

18h40 – Plataforma

21h20 – Um Toque de Pecado

Dia 30/08 (domingo)

16h – Um Toque de Pecado

18h40 – Em Busca da Vida

21h20 – Plataforma

Dia 31/08 (segunda-feira)

16h – Em Busca da Vida

18h40 – Um Toque de Pecado

Dia 01/09 (terça-feira)

17h30 – Um Toque de Pecado

20h – Jia Zhang-ke – Um Homeme de Fenyang (debate com Walter Salles)

Dia 02/09 (quarta-feira)

17h30 – Um Toque de Pecado

20h – Jia Zhang-ke – Um Homeme de Fenyang