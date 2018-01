Confira destaques da Semana Francesa

A Semana Francesa começa nesta sexta (12), com gastronomia e manifestações artísticas que ressaltam a cultura do país.

O Festival Varilux de Cinema está integrado à Semana. Dos diretores Olivier Nakache e Eric Toledano, ‘Samba’ é um dos destaques, retratando um imigrante senegalês. Há também ‘De Cabeça Erguida’, no qual Catherine Deneuve interpreta uma juíza que se torna tutora de um jovem delinquente.

No segundo semestre de 2013, a fotógrafa Maia Flore passou por locais da França com importância cultural – entre eles, castelos, parques e igrejas. O resultado de sua perspectiva é a exposição ‘Imagine France’, com 25 fotos. Galeria Imago. R. Min. Rocha Azevedo 419, Jd. Paulista. 9h/21h (sáb., 9h/13h; fecha dom.). Grátis. Até 31/8.

A especialista Renata Ashcar e a perfumista Fanny Moreau lideram o Tour Perfumado – que percorre pontos turísticos da cidade, como o Mercado Municipal, relacionando-os com fragrâncias. Ponto de encontro: Espaço Perfume Arte + História. R. Dr. Emílio Ribas, 110, Perdizes. Sáb. (13), 9h/13h. R$ 390. Inscrições: http://oesta.do/insctour

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Vários restaurantes prepararam menus especiais para o evento. Entre os participantes, estão casas como Ecully, Felix Bistrot, Les 3 Brasseurs, On Va Manger e Rive Gauche. Confira menus, preços e o serviço completo no link: http://oesta.do/listafrança

Cena de ‘Esplêndidos’

O Grupo Tapa continua a explorar a obra do escritor parisiense Jean Genet com ‘Esplêndidos’. A peça se passa em um hotel de luxo, após uma quadrilha raptar a filha de um milionário e um policial. Teatro Aliança Francesa. R. Gal. Jardim, 182, V. Buarque, 3017-5699. 5ª a sáb, 20h30; dom., 19h. R$ 20. Até 31/8.