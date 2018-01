Uma seleção de restaurantes para celebrar a virada do ano

Por Júlia Corrêa e Lucinéia Nunes

Amadeus

O Amadeus receberá os clientes para a ceia de réveillon a partir das 21h. No menu (R$ 630), elaborado pela chef Bella Masano, entradas e sobremesas serão servidas no bufê, com direito a ostras frescas e cuscuz de camarão. Entre os pratos à la carte, terá ‘Ceviche do Pescador’ (foto). R. Haddock Lobo, 807, Jd. Paulista, 3061-2859.

Varanda

Para abrir o jantar no Varanda (R$ 320), o chef Fábio Lazzarini sugere picanha suína com molho barbecue de goiabada com maçã verde. Servidos em três etapas, os pratos incluem os principais cortes da casa, como o ‘Rib Steak’ com batata suflê. R. Gen. Mena Barreto, 793, Jd. Paulista, 3887-8870.

Bistrô Charlô

No Bistrô Charlô, a ceia da virada será em cinco tempos, com pratos principais como: camarão e peixe do dia grelhados com molho de crustáceos e massa fresca; e leitão crocante com purê de maçã (foto). Para dar sorte, cozido de creme de lentilhas com cotechino. Além do trio de sobremesas, bebidas não alcoólicas estão incluídas no preço da refeição (R$ 380). R. Barão de Capanema, 454, Jd. Paulista, 3087-4444.

Golden Hall

O Golden Hall, no Sheraton São Paulo WTC Hotel, prepara uma grande festa de réveillon, com jantar completo e shows de Toquinho e da Banda Santa Maria (R$ 1.000, com bebidas, uísque e espumante à vontade). O cardápio traz antepastos, bufê de saladas, seleção de sobremesas e diversos pratos, como a paleta de cordeiro desossada ao vinho tinto e alecrim. Av. das Nações Unidas, 12.559, Brooklin Novo, 3055-8000.

Picchi

O menu completo no italiano Picchi vai sair por R$ 420, com taça de espumante e frutas, água, couvert, entrada, prato principal, sobremesa e café. Na seleção do chef Pier Paolo estão o carré de cordeiro com berinjela à parmegiana e a sobremesa ‘Cho-co-la-te’ (foto), com chocolate em 3 versões. R. Oscar Freire, 533, Jd. Paulista, 3065-5560.

Corrientes 348

A casa prepara um banquete para a noite do dia 31, com entradas, carnes, acompanhamentos e doces. Entre as receitas, há empanadas, leitão, bife ancho e panqueca de doce de leite. O jantar (R$ 360, com serviço) também inclui cervejas, caipirinhas, sucos, refrigerantes e uma garrafa de champanhe a cada duas pessoas. R. Bela Cintra, 2.305, Jd. Paulista, 3088-0276.

Antonietta Empório e Restaurante

O jantar no Antonietta Empório e Restaurante será em quatro tempos, com antepasto, entrada, prato e sobremesa (R$ 190). Entre as sugestões do menu estão salada de lentilha com camarões, arroz de bacalhau e torta de mascarpone com frutas cristalizadas e calda de frutas vermelhas. R. Mato Grosso, 402. Higienópolis, 3214-0079.

Coco Bambu

A ceia no Coco Bambu terá banda e dupla sertaneja. O convite custa R$ 430, com direito a R$ 215 de consumação no menu à la carte, que tem opções como a ‘Cataplana de Frutos do Mar’ (R$ 189, para três pessoas; foto). R. Azevedo Soares, 2.150, Jd. Anália Franco, 4304-6221.

Ca’d’Oro

A chegada de 2017 no hotel Ca’d’Oro será com drinque à beira da piscina. Reinaugurado em outubro, o lugar servirá a ceia (R$ 490, com bebidas sem álcool), com clássicos como bacalhau e ‘Montebianco de Castanhas’. R. Augusta, 129, Consolação, 3236-4300.

Terraço Itália

Para assistir à queima de fogos a 165 metros de altura e com música ao vivo, o Terraço Itália tem opções que custam de R$ 1.188 a R$ 1.573, conforme o salão e a mesa escolhidos. O valor inclui jantar, bebidas e serviço. No menu, robalo com crosta de amêndoas, pupunha e emulsão de lagosta (foto). Av. Ipiranga, 344, 41º andar, Centro, 2189-2929.

Emiliano

A vieira com musse de batata e trufa negra abre o jantar no Emiliano. Na sequência, o chef Andrea Montella serve mais quatro pratos ao embalo da banda de jazz – como a codorna marinada e a lagosta com palmito caramelizado. A ceia (R$ 880) dá direito a uma taça de champanhe e um drinque. R. Oscar Freire, 384, Jd. Paulista, 3068-4390.

Praça São Lourenço

Queima de fogos e uma banda prometem agitar o réveillon no Praça São Lourenço. Em sistema de bufê (R$ 656, com bebidas à vontade), o jantar terá 19 opções de entradas e saladas; mais de 20 receitas na estação de pratos quentes, como o pernil de baby pork assado na lenha (foto); e sobremesas. R. Casa do Ator, 608, V. Olímpia, 3053-9300.

Rubaiyat

Um caprichado bufê ficará montado durante toda a festa no Rubaiyat, com estações de entradas, pratos quentes, grelhados, acompanhamentos e sobremesas (R$ 420, com bebidas não alcoólicas e uma garrafa de vinho para dois). No menu: brandada de bacalhau, cordeiro, lagosta, tender e purê de castanhas. Av. Brig. Faria Lima, 2.954, Jd. Paulistano, 3165-8888.