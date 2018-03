Seis shows para ver em São Paulo por no máximo R$ 30

3ª (13)

Goma-Laca

O projeto visita o cancioneiro popular compilado pela soprano e folclorista brasileira Elsie Houston no livro ‘Chants Populaires du Brésil’, de 1930. A cantora Alessandra Leão interpreta as músicas, ao lado de Marcos Paiva (baixo) e Beto Montag (vibrafone). Lívia Mattos e Marcelo Pretto fazem participação especial. IMS. Cineteatro (145 lug.). Av. Paulista, 2.424, metrô Paulista, 2842-9120. 3ª (13), 20h30. R$ 20. Vendas pelo site: www.eventbrite.com.br

Guizado e Dada Yute

O trompetista e o cantor se encontram para um show com músicas de Bob Marley. ‘Three Little Birds’ e ‘No Woman No Cry’ estão no repertório. Mundo Pensante (600 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 3ª (13), 23h. R$ 15 (grátis até 23h59). Cc.: não aceita. Cd.: todos.

4ª (14)

Baleia

Conquistando espaço na cena independente, a banda carioca apresenta show com músicas de seus dois discos, ‘Quebra Azul’ (2013) e ‘Atlas’ (2016). Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 4ª (14), 18h e 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Quartabê

O quinteto instrumental se dedica ao repertório do influente compositor pernambucano Moacir Santos, Eles apresentam os temas incluídos no EP ‘Depê’ e no álbum ‘Lição #1: Moacir’. Centro Cultural da Música Instrumental. R. Cardeal Arcoverde, 742, Pinheiros, 3068-5975. 4ª (14), 21h30. R$ 25. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

5ª (15)

Aláfia

Incorporando elementos africanos e sons eletrônicos, o grupo apresenta as músicas do álbum ‘SP Não É Sopa – Na Beirada Esquenta’ (2017). As canções falam sobre o cotidiano de São Paulo e da periferia. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 5ª (15) e 16/3, 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

6ª (16)

Aláfia

Leia mais acima

Alaíde Costa

Com mais de 50 anos de carreira, a cantora faz show dedicado às músicas que Chico Buarque e Edu Lobo fizeram em parceria. Também há espaço para ‘Sonho de Um Carnaval’, esta apenas de Chico, gravada pela intérprete no início da carreira do compositor. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 6ª (16), 21h. Grátis (retirar ingresso a partir de 14h do dia do show.).