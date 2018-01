Seis filmes baseados em histórias reais para assistir em São Paulo

O Destino De Uma Nação

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Darkest Hour, Reino Unido/2017, 126 min.) – Biografia. Dir. Joe Wright. Com Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Ben Mendelsohn. Winston Churchill será nomeado primeiro-ministro da Inglaterra. Entre seus desafios está impedir a realização de um tratado de paz com a Alemanha nazista. 12 anos. Confira salas e horários de exibição.

The Post – A Guerra Secreta

(The Post, Estados Unidos/2017, 115 min.) – Drama. Dir. Steven Spielberg. Com Meryl Streep, Tom Hanks, Sarah Paulson. Conta a história por trás do Pentagon Papers, documento com informações militares sigilosas sobre ações dos EUA na Guerra do Vietnã. 12 anos. Confira salas e horários de exibição.

Todo o Dinheiro do Mundo

(All The Money In The World, Estados Unidos/2017, 133 min.) – Suspense. Dir. Ridley Scott. Com Michelle Williams, Christopher Plummer, Mark Wahlberg. Após ter o filho sequestrado, Gail Harris tenta convencer o poderoso magnata do petróleo J. Paul Getty a pagar o resgate do neto. 12 anos. Confira salas e horários de exibição.

Lou

(Lou Andreas-Salomé, Alemanha-Suíça/2016, 113 min.) – Drama. Dir. Cordula Kablitz-Post. Com Katharina Lorenz, Nicole Heesters, Liv Lisa Fries. A história da escritora e psicanalista Lou Andreas-Salomé, que, aos 72 anos, escreveu a própria biografia a partir de suas memórias da juventude. 12 anos. Confira salas e horários de exibição.

O Jovem Karl Marx

(Le Jeune Karl Marx, França-Alemanha-Bélgica/2017, 118 min.) – Drama. Dir. Raoul Peck. Com August Diehl, Stefan Konarske, Vicky Krieps. O longa conta a história do filósofo Karl Marx e os eventos que antecederam ‘O Manifesto Comunista’. 14 anos. Confira salas e horários de exibição.

Dunkirk

(Estados Unidos/2016, 107 min.) – Ação. Dir. Christopher Nolan. Com Fionn Whitehead, Tom Hardy, Mark Rylance. O longa retrata os meandros da Operação Dynamo, em meio à 2ª Guerra Mundial. 14 anos. Confira salas e horários de exibição.

Programação completa no Guia de Cinema do Divirta-se