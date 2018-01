Seis atrações infantis para aproveitar o fim de semana

Espaço Cadê Bebê comemora um ano com dia de atividades gratuitas. Foto: Sergio Castro/Estadão

Cinema

Buster on Tour no Brasil. Até 2ª (1º), o festival de cinema infantil dinamarquês exibe uma seleção de 40 filmes. Entre curtas e longas, a programação engloba produções de 16 países, incluindo brasileiras. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. Diversos horários. R$ 2. Até 2ª (1º). Programação completa: oesta.do/buster2015

Circo

Circo Piccolo. Do coletivo Piccolo Circo Teatro de Variedades, o espetáculo apresenta a história do circo. Entre as técnicas usadas, estão arame, perna de pau e trapézio. Dir. Rosane Almeida. Rec. da produção: livre. Ocupação Sesc Parque Dom Pedro II. Pça. São Vito, s/nº, 3111-7000. Sáb. (30), 17h; dom. (31), 11h. Grátis.

Especial

1º Cadê Cultural. O evento comemora um ano do espaço Cadê Bebê, com diversas atrações. Entre elas, a atriz Cris Miguel, do programa ‘Baú de Histórias’, apresenta o espetáculo ‘Tanto Mar’. Rec. da produção: livre. Cadê Bebê. R. Emanuel Kant, 175A, Itaim Bibi, 2361-5633. Dom. (31), 10h/17h. Grátis.

Maratona Infantil. O espetáculo ‘Entre Risos’, da Cia. Bubiô, Ficô Lô (foto), é uma das atrações desta edição do evento no MIS – com sessões às 11h30 e 13h30. A ampla programação também traz o Circo Vox, às 16h, e uma van do MundoMaker que fará oficinas de tecnologia, das 10h às 15h. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Dom. (31), 10h/17h. Grátis.

Música

Bichos de Cá. No show, o Grupo Nhambuzim apresenta a fauna brasileira. Para cada bicho, um ritmo de onde ele vive: o peixe-boi tem o carimbó e o jabuti é embalado pelo maracatu. 60 min. Rec. da produção: livre. Sesc Vila Mariana. Auditório (128 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Dom., 15h30. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até dom. (31).

Teatro

Splash ou A História da Gota que Sonhava Ser Rio. Inexplicavelmente, uma pane faz os componentes de um jogo de videogame criarem vida. Agora, eles terão que se unir para restabelecer o sistema e tudo voltar ao normal. Dir. Rodrigo Palmieri. 55 min. Rec. da produção: livre. CCSP. Sala Jardel Filho. R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Sáb. e dom., 16h. A partir de sáb. (30). R$ 10. Até 28/2.